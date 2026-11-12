Perú

Papa León XIV recuerda el legado de Santo Toribio de Mogrovejo y destaca la evangelización en quechua y aimara

El sumo pontífice recordó la labor evangelizadora de Santo Toribio de Mogrovejo y destacó la importancia de acercar el mensaje cristiano a los pueblos indígenas en sus propias lenguas. Durante su encuentro con los obispos del Perú, el pontífice puso como ejemplo el trabajo del santo que fue arzobispo de Lima y cuyo legado forma parte de la historia religiosa del país.

Dos eclesiásticos sostienen un cuadro con marco dorado frente a una cruz de pared, mientras varias personas los fotografían de espaldas
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, entrega un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo al papa León XIV durante su visita a España. (El Día de Valladolid)
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En su segundo día en Perú, papa León XIV recordó la labor evangelizadora de Santo Toribio de Mogrovejo y destacó la importancia de acercar el mensaje cristiano a los pueblos indígenas en sus propias lenguas.

Durante su encuentro con los obispos del Perú, el pontífice puso como ejemplo el trabajo del santo que fue arzobispo de Lima y cuyo legado forma parte de la historia religiosa del país.

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En su discurso, León XIV sostuvo que la misión de los representantes de la Iglesia debe estar marcada por la cercanía con las comunidades, especialmente aquellas que, por su ubicación geográfica o situación social, tienen mayores dificultades para ser escuchadas.

Al referirse a Santo Toribio de Mogrovejo, destacó que comprendió que su labor pastoral requería estar presente en los territorios y garantizar que el Evangelio pudiera llegar también a los pueblos indígenas.

“Él comprendió que su misión exigía estar con las comunidades para ocuparse in primis de la formación cristiana y asegurarse de que el Evangelio pudiera anunciarse también en las lenguas de los pueblos indígenas”, expresó el Santo Padre.

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Como parte de ese legado, el papa recordó la elaboración de un catecismo en tres idiomas: aimara, quechua y castellano.

“El Catecismo, escrito en aimara, quechua y castellano es testigo de su ardor misionero, en comunión con los obispos reunidos en el tercer Concilio Provincial de Lima”, señaló.

Ilustración de dos religiosos junto a la silueta del mapa de Perú, la cual contiene un templo colonial y un paisaje montañoso
El papa León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo flanquean el mapa de Perú en una composición que evoca el vínculo pastoral de ambos prelados con el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a escuchar a las comunidades indígenas

La referencia histórica sirvió al pontífice para plantear un mensaje dirigido a los obispos actuales: la Iglesia debe conocer las necesidades de su población y acercarse a quienes no siempre tienen la posibilidad de hacer escuchar sus demandas.

En ese sentido, León XIV pidió que los pastores visiten los hogares, acompañen a los enfermos y encuentren a los jóvenes, pero también que se acerquen a las comunidades alejadas o que atraviesan situaciones de fragilidad social.

“En esto, destaca de manera singular la figura de santo Toribio de Mogrovejo”, afirmó antes de recordar su compromiso con la formación cristiana y la evangelización en lenguas originarias.

Tras celebrar la Hora Media y pronunciar su homilía en la Catedral de Lima, el papa León XIV se levantó de su asiento y se acercó a la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, donde se conserva una de sus reliquias más importantes: su cráneo. Allí permaneció varios minutos en oración silenciosa, visiblemente conmovido, en un gesto de especial significado hacia el santo que reconoce como una de sus inspiraciones pastorales. | Vatican News

Legado de los santos peruanos

Durante el encuentro, el pontífice también mencionó a Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías, cuyas vidas presentó como ejemplos de servicio, humildad y compromiso con los más necesitados.

De Santa Rosa destacó su oración y entrega a los necesitados; mientras que de San Francisco Solano resaltó su espíritu misionero y su capacidad para cruzar fronteras.

Asimismo, recordó la enseñanza de San Martín de Porres y San Juan Macías sobre la importancia de reconocer a Cristo en los más pequeños y no medir a las personas por su prestigio, origen o posición social.

Con estas referencias, León XIV vinculó la historia de la Iglesia peruana con los desafíos actuales de la evangelización y dejó un pedido a los obispos: mantener una presencia cercana a todos los pueblos y comunidades del país.

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