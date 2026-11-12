Papa León XIV recuerda el legado de Santo Toribio de Mogrovejo y destaca la evangelización en quechua y aimara

En su segundo día en Perú, papa León XIV recordó la labor evangelizadora de Santo Toribio de Mogrovejo y destacó la importancia de acercar el mensaje cristiano a los pueblos indígenas en sus propias lenguas.
Durante su encuentro con los obispos del Perú, el pontífice puso como ejemplo el trabajo del santo que fue arzobispo de Lima y cuyo legado forma parte de la historia religiosa del país.
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En su discurso, León XIV sostuvo que la misión de los representantes de la Iglesia debe estar marcada por la cercanía con las comunidades, especialmente aquellas que, por su ubicación geográfica o situación social, tienen mayores dificultades para ser escuchadas.
Al referirse a Santo Toribio de Mogrovejo, destacó que comprendió que su labor pastoral requería estar presente en los territorios y garantizar que el Evangelio pudiera llegar también a los pueblos indígenas.
“Él comprendió que su misión exigía estar con las comunidades para ocuparse in primis de la formación cristiana y asegurarse de que el Evangelio pudiera anunciarse también en las lenguas de los pueblos indígenas”, expresó el Santo Padre.
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Como parte de ese legado, el papa recordó la elaboración de un catecismo en tres idiomas: aimara, quechua y castellano.
“El Catecismo, escrito en aimara, quechua y castellano es testigo de su ardor misionero, en comunión con los obispos reunidos en el tercer Concilio Provincial de Lima”, señaló.
Llamado a escuchar a las comunidades indígenas
La referencia histórica sirvió al pontífice para plantear un mensaje dirigido a los obispos actuales: la Iglesia debe conocer las necesidades de su población y acercarse a quienes no siempre tienen la posibilidad de hacer escuchar sus demandas.
En ese sentido, León XIV pidió que los pastores visiten los hogares, acompañen a los enfermos y encuentren a los jóvenes, pero también que se acerquen a las comunidades alejadas o que atraviesan situaciones de fragilidad social.
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“En esto, destaca de manera singular la figura de santo Toribio de Mogrovejo”, afirmó antes de recordar su compromiso con la formación cristiana y la evangelización en lenguas originarias.
Legado de los santos peruanos
Durante el encuentro, el pontífice también mencionó a Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías, cuyas vidas presentó como ejemplos de servicio, humildad y compromiso con los más necesitados.
De Santa Rosa destacó su oración y entrega a los necesitados; mientras que de San Francisco Solano resaltó su espíritu misionero y su capacidad para cruzar fronteras.
Asimismo, recordó la enseñanza de San Martín de Porres y San Juan Macías sobre la importancia de reconocer a Cristo en los más pequeños y no medir a las personas por su prestigio, origen o posición social.
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Con estas referencias, León XIV vinculó la historia de la Iglesia peruana con los desafíos actuales de la evangelización y dejó un pedido a los obispos: mantener una presencia cercana a todos los pueblos y comunidades del país.
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