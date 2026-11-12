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A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú: partido amistoso en La Bombonera por fecha FIFA 2026

El clásico rioplatense abrirá el ciclo posterior al retiro de Lionel Messi en la ‘albiceleste’, que viene de tres victorias consecutivas. La ‘celeste’, en tanto, se encuentra en recuperación. Conoce los detalles de la contienda

A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú.
A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú.
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Argentina y Uruguay jugarán este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en un amistoso de la fecha FIFA que abrirá una etapa distinta para el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Será el primer partido de la ‘albiceleste’ después del retiro de Lionel Messi.

La selección argentina llega con una racha de tres triunfos consecutivos en sus últimos amistosos: goleó 4-0 a Bolivia el 1 de octubre, venció 7-0 a Burkina Faso tres días más tarde y cerró aquella ventana con un 3-0 ante Benín.

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A qué hora juega Argentina vs Uruguay, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Argentina y Uruguay se disputará en La Bombonera este viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) comenzará una hora después.

En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 20:00 horas. En México, el encuentro está previsto para las 17:00 horas. En España, el pitazo inicial será a la 01:00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre.

Nico Paz lleva 4 goles y 1 asistencia en 8 partidos con la selección argentina. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle
Nico Paz lleva 4 goles y 1 asistencia en 8 partidos con la selección argentina. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle

Ese último compromiso tuvo un valor especial porque marcó la despedida de ‘Leo’ con la camiseta nacional. El delantero anotó en el triunfo y dejó la selección después de una trayectoria de más de dos décadas.

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Scaloni afrontará ahora un partido con varias ausencias por lesión. Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González quedaron fuera de la lista, mientras que la situación de Emiliano Martínez concentra una atención especial por una fractura en la mandíbula que lo deja en duda.

Eso sí, hay dos jugadores que han sonado para llevar la ‘10′ que quedó huérfana: Nico Paz y el ‘Toro’ Martínez. La decisión final recaerá en el entrenador argentino.

Por otro lado, la selección Uruguay viajará a Buenos Aires con Diego Forlán como entrenador interino. La ‘celeste’ tuvo un inicio adverso con una derrota por 3-1 frente a Japón, aunque luego recuperó terreno con dos victorias amplias: superó 4-1 a Corea del Sur y goleó 6-1 a India.

Esos resultados le dieron impulso antes de visitar a un rival con el que mantiene una de las rivalidades internacionales más antiguas en lo que se llama el ‘clásico del Río de la Plata’.

Últimos enfrentamientos

Las selecciones de Argentina y Uruguay se han visto en múltiples ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y si revisamos los últimos 10 enfrentamientos, nos daremos cuenta de que la ‘albiceleste’ lleva la ventaja con seis triunfos, contra dos de la ‘celeste’ y dos empates.

El último enfrentamiento se dio el 22 de marzo del año pasado, en el marco de la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. El estadio Centenario fue testigo de una victoria para el cuadro ‘gaucho’ con el solitario gol de Thiago Almada.

Con un golazo de media distancia de Thiago Almada, Argentina se impuso a Uruguay en Montevideo. - créditos: REUTERS/Andres Cuenca
Con un golazo de media distancia de Thiago Almada, Argentina se impuso a Uruguay en Montevideo. - créditos: REUTERS/Andres Cuenca

Canal TV de Argentina vs Uruguay, amistoso por fecha FIFA 2026

El Argentina vs Uruguay por amistoso FIFA será transmitido en TyC Sports y Telefe en territorio ‘gaucho’. En tanto, en suelo ‘charrúa’ estará disponible por AUF TV y Antel TV.

De la misma manera, el sitio web Infobae se encargará de la transmisión de la contienda desde la previa, el minuto a minuto y otros detalles.

Argentina vs Uruguay: posibles alineaciones

Argentina: Gerónimo Rulli, Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni

Uruguay: Christopher Fiermarín, Ronald Araújo, José María Giménez, Alexander Barboza, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán

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