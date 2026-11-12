Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

El actor Ed Westwick participó en la presentación de una marca de perfumes en Lima junto a conductoras y creadoras de contenido peruanas.

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Ed Westwick, el actor británico que alcanzó fama internacional por interpretar a Chuck Bass en la serie ‘Gossip Girl’, llegó por primera vez a Lima el miércoles 11 de noviembre como parte de una gira que también incluyó Brasil, Chile, Colombia y México. Su visita generó expectativa entre los seguidores peruanos de la producción estadounidense y reunió a distintos rostros de la televisión y las redes sociales en un evento exclusivo realizado en la capital.

El intérprete llegó al país en su papel de embajador global de Afnan Perfumes, marca con la que participó en la presentación de la fragancia 9PM Night Out. La parada peruana formó parte de la iniciativa “Afnan On Tour”, con la que la firma busca fortalecer su presencia en Latinoamérica a través de encuentros con influencers y figuras del entretenimiento en cada país de la gira.

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El actor británico Ed Westwick, reconocido por su papel en la serie Gossip Girl, visitó Lima como embajador de una marca de perfumería. Durante el evento promocional de la fragancia, el intérprete se reunió con diversas personalidades del entretenimiento y redes sociales peruanas, entre ellas Valeria Piazza y Luciana Fuster. El video presenta un reporte sobre las actividades realizadas durante su estancia en la capital. Video: TikTok @riclatorrez

La reacción de las influencers peruanas que asistieron al evento

Entre las invitadas que compartieron el encuentro con Ed Westwick estuvo la conductora de televisión Valeria Piazza, quien utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para anunciar que sería presentadora del evento en el que participaría el actor. La exreina de belleza mostró en sus redes la emoción que le generó conocer al intérprete, recordado por su papel en la serie juvenil que marcó a una generación entre 2007 y 2012.

El encuentro también reunió a otras figuras del espectáculo local, entre ellas Luciana Fuster y Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, quienes protagonizaron además un reencuentro que llamó la atención en redes sociales. Ambas influencers posaron juntas durante la celebración, en una imagen que Parodi acompañó con el mensaje “Después de mil años @lucianafusterg”. Fuster destacó con un vestido largo celeste con detalles de plumas y un bolso metálico, mientras que Parodi lució un conjunto estampado en tonos azules.

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Ale Venturo, Majo Parodi, Luciana Fuster, Valeria Piazza y otras figuras peruanas asisten a la presentación de la marca de fragancias Afnan en Lima.

Una gira que combina perfumería y conexión con el público latinoamericano

La visita de Westwick se transmitió como una oportunidad para que el actor se vincule con el público latinoamericano desde un registro distinto al de la actuación, a través de apariciones públicas y presentaciones de producto. El itinerario de la gira ya había recorrido Brasil, Chile y Colombia antes de su parada en Lima, y continuó posteriormente hacia México, consolidando al intérprete como una presencia recurrente en la cobertura de espectáculos de la región durante los últimos meses.

El anuncio de la llegada del actor a Lima no pasó desapercibido en redes sociales. En TikTok, varias usuarias compartieron videos para celebrar que el recordado Chuck Bass estaría en la ciudad, mientras que otros comentarios expresaron sorpresa al conocer que se trataba de la primera visita del actor al país. Entre las reacciones también hubo quienes lamentaron que el encuentro tuviera una convocatoria limitada y no se tratara de una actividad abierta a todos los seguidores de la serie.

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El actor británico Ed Westwick y la conductora Valeria Piazza participan en la presentación de una marca de perfumes en Lima.

El personaje que marcó la carrera del actor británico

Ed Westwick alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Chuck Bass, uno de los personajes centrales de ‘Gossip Girl’, ficción que narró la vida de un grupo de jóvenes del Upper East Side de Nueva York y que se convirtió en una de las series más influyentes de la televisión juvenil de la década de 2000. El papel consolidó al actor como una de las caras más reconocibles de ese género televisivo, condición que explica el entusiasmo generado por su llegada a Lima casi 15 años después del final de la serie.

El actor Ed Westwick conversa con la modelo Luciana Fuster en una terraza frente al mar durante su visita a Lima para la presentación de una marca de perfumes.

El evento realizado en la capital peruana se suma a la serie de apariciones públicas que el actor británico sostuvo en distintos países de la región como parte de su rol como embajador de la marca de perfumería, en una gira que buscó aprovechar la vigencia del personaje que lo catapultó a la fama para conectar con nuevas audiencias en Latinoamérica.

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