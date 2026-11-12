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Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

El técnico brasileño realizó su primera práctica de fútbol en la Videna y alineó dos equipos de cara al partido ante la ‘verde’ por la fecha FIFA 2026

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El miércoles 11 de noviembre, Mano Menezes completó un nuevo entrenamiento con el plantel completo de la selección peruana, con miras al amistoso ante Bolivia por la fecha FIFA 2026. El técnico brasileño realizó trabajos de fútbol en la Videna y ensayó una formación inédita.

Durante la última edición de L1 Radio, el periodista Eduardo Combe reveló los dos equipos que probó Menezes en la práctica. Según comentaron sus compañeros en el programa, la alineación que se perfila para iniciar ante la ‘verde’ incluiría varias novedades y sorprendería a los hinchas de la ‘bicolor’.

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Este es el once inédito de Perú

La primera novedad de Mano Menezes fue la prueba de una línea de tres defensores, un esquema que no había utilizado en los amistosos. Hasta ahora, el técnico brasileño había apostado por una defensa de cuatro durante el inicio de su proceso.

Pedro Gallese ocupó el arco. Fabio Gruber, Jesús Pretell y Alfonso Barco conformaron la última línea, mientras que Marcos López y Maxloren Castro actuaron como carrileros.

En el mediocampo también hubo una variante: el debutante Francesco Andrealli compartió la zona central con Yoshimar Yotún, con Piero Magallanes unos metros más adelante.

La dupla ofensiva incluyó otra sorpresa. Luis Uberico, de buen presente en Sporting Cristal, acompañó a Gianluca Lapadula, quien atraviesa un momento goleador en Universitario de Deportes.

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Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia.
Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia.

El equipo ‘B’ de Perú

Combe también reveló la formación del equipo alterno, que se midió con el once que, en principio, se perfila como titular. Este conjunto mantuvo una línea de cuatro defensores, aunque presentó algunas variantes.

Diego Romero ocupó el arco. La defensa estuvo integrada por Erick Noriega, Matías Lazo, Matías Zegarra y Andy Polo, quien apareció como lateral derecho, una de las principales novedades de la práctica.

En el mediocampo estuvieron Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Enrison Ramírez y Bassco Soyer. Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza conformaron la dupla de ataque.

Estos dos equipos aún no aseguran su repetición en el amistoso ante Bolivia. Mano Menezes tendrá una práctica más para definir la formación titular de Perú en su único partido de esta fecha FIFA.

La selección peruana afina detalles para su amistoso ante Bolivia en Matute.
La selección peruana afina detalles para su amistoso ante Bolivia en Matute.

Programación del Perú vs Bolivia

Perú enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto volverá a recibir a la selección peruana después de más de dos años.

El horario del partido será a las 19:00 horas en México; 20:00 horas en Colombia y Ecuador; 21:00 horas en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 22:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

América Televisión transmitirá el amistoso en señal abierta, a través de los canales 4 y 704 HD. También estará disponible en la plataforma gratuita América TVGO.

Infobae Perú seguirá el encuentro del estadio Alejandro Villanueva con información previa, relato minuto a minuto, las jugadas principales y las declaraciones posteriores de los protagonistas.

Perú vs Bolivia: programación, dónde ver, convocados, entradas y todos los detalles del amistoso por fecha FIFA 2026.
Perú vs Bolivia: programación, dónde ver, convocados, entradas y todos los detalles del amistoso por fecha FIFA 2026.

La última vez que se enfrentaron

El antecedente oficial más reciente entre Perú y Bolivia se jugó en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 13 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La selección peruana ganó 3-1 en el estreno de Óscar Ibáñez como entrenador interino.

Andy Polo anotó el primer gol. Luego, Paolo Guerrero y Edison Flores aumentaron la diferencia para el equipo peruano. Miguel Terceros convirtió de penal para la ‘verde’. Esa victoria fue la primera de la ‘blanquirroja’ en las clasificatorias.

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