Renzo Reggiardo recuerda el emotivo diálogo que tuvo con el papa León XIV: “La emoción para mí es enorme"

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reveló el momento personal que compartió con el papa León XIV durante la recepción oficial en el Palacio Municipal. El burgomaestre le entregó las llaves de la ciudad y una camiseta de la selección peruana, pero destacó especialmente la respuesta que recibió al recordar a su padre, fallecido hace dos años.
En declaraciones a Exitosa Noticias, Reggiardo calificó la audiencia como uno de los episodios más emotivos de su vida. Contó que asistió junto con su esposa e hijos y que habló con el Santo Padre sobre su padre, un creyente de la orden agustina.
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La visita del pontífice a la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima incluyó la firma del Libro de Oro y la develación de una placa en su honor. La ceremonia formó parte de las actividades previstas durante el regreso de León XIV al Perú, país donde desarrolló parte de su trayectoria pastoral.
“La entrega de los corazones de los peruanos”: el mensaje de Reggiardo al papa
El alcalde señaló que, al momento de entregar las llaves de la ciudad, tuvo dificultades para expresar la relevancia del encuentro. Explicó al pontífice que la distinción representaba la bienvenida de los limeños y el afecto de los ciudadanos de la capital.
“Le dije que este es la entrega de las llaves de su ciudad, de la ciudad capital de su país, que él ha adoptado como suyo”, declaró Reggiardo. También le indicó que el gesto simbolizaba “la entrega de los corazones de los peruanos que viven en Lima”.
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Durante la conversación, el alcalde mencionó a su padre, quien murió hace dos años. Reggiardo dijo que le habría gustado que estuviera presente en la ceremonia, por su cercanía con la fe católica y la orden agustina.
Según su relato, León XIV le respondió que su padre permanecía en el corazón de su familia. “Me dijo que estaba en mi corazón, que está en nuestros corazones mi padre”, recordó el burgomaestre sobre el diálogo que sostuvo con el jefe de la Iglesia Católica.
El papa León XIV recibió las llaves de Lima y una camiseta de Perú
La entrega de las llaves de la ciudad de Lima fue uno de los actos centrales de la recepción al papa. Reggiardo explicó que se trata de una de las mayores distinciones que concede la comuna capitalina y la vinculó con la relación del pontífice con el país.
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El alcalde sostuvo que Lima se acerca a los 13 millones de habitantes y que buscó expresar, a través de la ceremonia, el reconocimiento de la población. León XIV, cuyo nombre es Robert Prevost, llegó al Perú como misionero agustino, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la ciudadanía peruana.
Durante el acto, el pontífice recibió una camiseta de la selección peruana con el nombre de León XIV. Las imágenes difundidas por la Municipalidad de Lima lo mostraron junto a Reggiardo, sosteniendo la indumentaria con la tradicional franja roja.
La comuna indicó que la camiseta fue un presente que simbolizó el cariño de los peruanos. La agenda protocolar también contempló la firma del Libro de Oro y una placa conmemorativa en la sede municipal.
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Alcalde de Lima recibió una medalla y resaltó la coordinación de seguridad
Reggiardo contó que el Santo Padre le entregó una medalla conmemorativa vinculada a su recorrido por países sudamericanos, entre ellos Argentina, Uruguay y Perú. La autoridad edil señaló que también se otorgaron medallas y reconocimientos a los integrantes de su familia que participaron en la recepción.
El burgomaestre afirmó que conservará la distinción como recuerdo de la audiencia. “La emoción para mí es enorme”, expresó al referirse al encuentro, que describió como un privilegio compartido con sus familiares.
Asimismo, Reggiardo destacó el trabajo de la Policía Nacional del Perú y de las gerencias de la Municipalidad de Lima para el recibimiento del pontífice. Según indicó, se coordinó la seguridad, los controles de acceso, las rutas de evacuación y las indicaciones dirigidas al público.
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La organización contempló una concentración de cerca de 15 mil personas en la Plaza de Armas. El alcalde mencionó la participación de las áreas de Servicios a la Ciudad, Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres durante las actividades por la visita del papa León XIV.
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