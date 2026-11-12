Perú

Después de 41 años de la visita del papa Juan Pablo II, León XIV llegará a Sacsayhuamán ante más de 75 mil fieles

La jornada incluirá la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén y un sudario al Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad

A 41 años de la visita de Juan Pablo II, Sacsayhuaman se prepara nuevamente para recibir a un Pontífice. (Crédito: Canal N)
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El papa León XIV llegará este domingo 15 de noviembre al complejo arqueológico de Sacsayhuamán, en el Cusco, donde se espera la presencia de 75.000 fieles, según confirmó el Arzobispado del Cusco. El pontífice repetirá así un episodio que marcó a la región hace más de cuatro décadas, cuando el entonces papa Juan Pablo II ofreció una homilía en el mismo recinto ante miles de personas.

Aquel encuentro se produjo el 3 de febrero de 1985, cuando Juan Pablo II se dirigió a la población cusqueña congregada en Sacsayhuamán. Luego de 41 años, el sitio arqueológico volverá a convertirse en escenario de una actividad papal, esta vez con León XIV como protagonista, en el marco de su visita apostólica a Perú.

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Un papa vestido de blanco saluda con la mano alzada frente a una explanada con estructuras metálicas y colinas al fondo
El papa León XIV saluda ante el complejo arqueológico de Sacsayhuamán durante las obras de montaje para su misa en Cusco. (Infobae Perú/Canal N)

Avanzan los trabajos de montaje en el recinto

Según el reporte de Canal N desde el propio complejo arqueológico, los trabajos de instalación ya se encuentran en una etapa avanzada. El personal técnico trabaja en el montaje de escenarios, equipos de sonido y pantallas gigantes que permitirán a los asistentes seguir la ceremonia desde distintos puntos del recinto, con el escenario principal ubicado en la zona conocida como Suchuna.

La magnitud de la convocatoria obligó a los organizadores a definir con anticipación la logística de ingreso. Todos los asistentes deberán contar con un código QR de acceso, vinculado a su nombre y número de DNI, para poder ingresar al complejo el día de la visita papal.

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El Ministerio de Cultura, a través de su Dirección Desconcentrada en Cusco, delimitó las rutas de ingreso y salida al parque arqueológico con el fin de proteger las estructuras incas: el acceso del público se habilitará por la vía de Circunvalación, a través del sector Puqro-Kiswarkancha, en un horario que se extenderá de las 4:30 a las 7:30 horas.

Estructuras metálicas, pantallas y generadores en una explanada de tierra junto a muros de piedra, con una colina con edificaciones al fondo.
Personal técnico instala andamios y pantallas gigantes en la explanada de Sacsayhuamán para la misa del papa León XIV en Cusco. (Crédito: Captura video/Canal N)

Cristo Blanco y zonas restringidas en Sacsayhuamán

De acuerdo con la información recabada por Canal N en el lugar, el ingreso de los cusqueños y peregrinos se realizará por el sector conocido como el Cristo Blanco. Como medida de protección del patrimonio, quedarán restringidos los sectores de Baluartes, cerro Suchuna, Qocha y Chinkana Chica, además del área conocida como el Rodadero, que normalmente funciona como punto de ingreso complementario.

El organismo cultural también dispuso la suspensión de las visitas turísticas al parque durante toda la jornada del domingo, aunque los recorridos a Machu Picchu, Pisac, Chinchero y Ollantaytambo continuarán con normalidad. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las indicaciones del personal de seguridad y a no subir ni sentarse sobre los muros incas.

Montaje de un pontífice vestido con sotana blanca y cruz pectoral saludando con la mano alzada frente a una vista panorámica de Cusco
Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)

Encuentros del papa León XIV en Cusco

De acuerdo con el programa oficial, León XIV aterrizará en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 9:45 horas y se dirigirá hacia el centro histórico por un recorrido que incluye las avenidas 28 de Julio, El Sol y las calles Plateros y Saphy. En Sacsayhuamán permanecerá alrededor de 45 minutos, donde dará lectura del Evangelio y ofrecerá una homilía centrada en la piedad popular que caracteriza a la región.

Posteriormente, el pontífice se trasladará a la plaza de Armas de Cusco, donde alrededor de 30.000 fieles más lo esperarán para el rezo del Ángelus, una oración que se transmitirá a escala mundial.

Acuarela de un papa en el centro, flanqueado por una estatua vistosa de la Virgen María con el Niño y una figura de Cristo crucificado.
Una ilustración en acuarela integra al papa León XIV entre las imágenes veneradas de la Virgen de Belén y el Señor de los Temblores con la ciudad de Cusco al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló el padre Paúl Alfredo Quispe Choque, coordinador general de liturgia, el momento central de la ceremonia en la explanada será la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén. El acto estará acompañado por el canto de la Salve Regina y la bendición final del pontífice, quien se despedirá desde su automóvil al atravesar la explanada.

La celebración contará con la participación de dos coros: el de la arquidiócesis de Cusco, integrado por miembros de distintas parroquias, y la Orquesta Sinfónica del Cusco. Ya en la plaza de Armas, León XIV hará entrega de un sudario papal al Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad, antes de retomar el recorrido hacia el aeropuerto.

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