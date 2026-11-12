Visita del papa León XIV al Perú: estas son las recomendaciones del Minsa para evitar emergencias de salud durante los encuentros

A child is escorted away by security after approaching Pope Leo on the day he addresses a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

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La visita del papa León XIV al Perú convocará a miles de fieles en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Ante las jornadas al aire libre, las caminatas y las esperas prolongadas, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de golpes de calor, deshidratación, agotamiento y otros problemas de salud.

La entidad alertó que permanecer varias horas de pie, recorrer largas distancias o exponerse al sol puede afectar especialmente a niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas. Por ello, pidió a los asistentes planificar su participación antes de acudir a las actividades religiosas.

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El programa oficial contempla concentraciones masivas, entre ellas la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, la misa en las Pampas de Pimentel, el encuentro en Saqsaywaman y la eucaristía en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. La recomendación principal es priorizar el cuidado personal sin descuidar a los familiares que acompañen la jornada.

Faithful listen as Pope Leo speaks at a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Qué llevar y cómo prepararse antes de asistir a las actividades del papa León XIV

Antes de acudir a las actividades por la visita del papa León XIV, el Minsa recomendó tomar previsiones para mantenerse hidratado, protegido del sol y con la energía necesaria durante las jornadas de espera o desplazamiento. Entre las principales medidas figuran las siguientes:

Llevar agua suficiente y beberla con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Usar ropa ligera, calzado cómodo, sombrero de ala ancha y protector solar

Consumir alimentos saludables y evitar asistir en ayunas.

Portar los medicamentos habituales si se padece una enfermedad crónica y seguir las indicaciones médicas.

Estas medidas ayudan a prevenir la deshidratación y el agotamiento por exposición al calor. Resultan especialmente importantes para quienes asistirán a eventos al aire libre, como las celebraciones previstas en Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa.

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Pope Leo attends a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Cómo ubicar los puntos de atención y evitar riesgos durante la visita del papa León XIV

Otra recomendación es reconocer los puntos de atención médica, los accesos y las rutas de evacuación habilitadas en cada recinto o espacio público. Esta información puede facilitar una respuesta rápida ante una emergencia o una evacuación necesaria.

Durante el evento, el Minsa pidió no permanecer por demasiado tiempo bajo el sol y buscar zonas con sombra cuando sea posible. Evitar la exposición prolongada al calor puede reducir episodios de agotamiento, mareos y malestar físico entre los asistentes.

La entidad también exhortó a evitar empujones y concentraciones excesivas, en especial durante el ingreso y la salida de las actividades. Los acompañantes deben prestar atención a menores de edad, adultos mayores, gestantes y personas con condiciones de salud preexistentes, quienes pueden requerir apoyo con mayor rapidez.

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Un grupo de jóvenes con camisetas blancas camina junto a vallas de control en las inmediaciones del Estadio Nacional. (Carlos Díaz)

Mareos, dolor en el pecho y otros síntomas que requieren atención inmediata

Ante cualquier malestar durante las concentraciones, los asistentes deben acudir a los equipos de atención sanitaria rápida o emergencia instalados en el lugar. El Minsa pidió estar atentos a las siguientes señales de alerta:

Mareos intensos.

Debilidad extrema.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Sensación de desmayo.

Confusión.

Estas señales de alarma requieren atención inmediata. La entidad recomendó evitar la automedicación y pedir ayuda sin demora al personal de salud presente en la actividad.

Un grupo de religiosas vestidas de blanco, algunas de ellas en sillas de ruedas y portando globos amarillos, se encuentra detrás de vallas de seguridad en las inmediaciones del Estadio Nacional en Lima. Durante la jornada, miembros del clero católico, entre ellos un cardenal y un obispo, se acercan a dialogar y saludar a las religiosas en la zona señalizada como Campo A, resguardada por personal policial.

El Minsa recomendó mantener las manos limpias antes de consumir alimentos y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Si una persona presenta síntomas respiratorios, debe utilizar mascarilla y evaluar no asistir a las concentraciones para disminuir el riesgo de contagio.

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Para resolver dudas sobre prevención de enfermedades y cuidados durante eventos multitudinarios, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente a la Línea 113 Salud, opción 1, desde cualquier región del país. El servicio opera las 24 horas del día, los 365 días del año, con orientación de profesionales de la salud.