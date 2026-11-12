Perú

Visita del papa León XIV al Perú: estas son las recomendaciones del Minsa para evitar emergencias de salud durante los encuentros

El ministerio también explicó qué artículos deben llevar los asistentes antes de salir de casa, cómo actuar ante síntomas de agotamiento y a qué servicio gratuito pueden comunicarse para recibir orientación médica las 24 horas

A child is escorted away by security after approaching Pope Leo on the day he addresses a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
A child is escorted away by security after approaching Pope Leo on the day he addresses a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
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La visita del papa León XIV al Perú convocará a miles de fieles en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Ante las jornadas al aire libre, las caminatas y las esperas prolongadas, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de golpes de calor, deshidratación, agotamiento y otros problemas de salud.

La entidad alertó que permanecer varias horas de pie, recorrer largas distancias o exponerse al sol puede afectar especialmente a niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas. Por ello, pidió a los asistentes planificar su participación antes de acudir a las actividades religiosas.

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El programa oficial contempla concentraciones masivas, entre ellas la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, la misa en las Pampas de Pimentel, el encuentro en Saqsaywaman y la eucaristía en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. La recomendación principal es priorizar el cuidado personal sin descuidar a los familiares que acompañen la jornada.

Faithful listen as Pope Leo speaks at a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Faithful listen as Pope Leo speaks at a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Qué llevar y cómo prepararse antes de asistir a las actividades del papa León XIV

Antes de acudir a las actividades por la visita del papa León XIV, el Minsa recomendó tomar previsiones para mantenerse hidratado, protegido del sol y con la energía necesaria durante las jornadas de espera o desplazamiento. Entre las principales medidas figuran las siguientes:

  • Llevar agua suficiente y beberla con frecuencia, incluso sin sentir sed.
  • Usar ropa ligera, calzado cómodo, sombrero de ala ancha y protector solar.
  • Consumir alimentos saludables y evitar asistir en ayunas.
  • Portar los medicamentos habituales si se padece una enfermedad crónica y seguir las indicaciones médicas.

Estas medidas ayudan a prevenir la deshidratación y el agotamiento por exposición al calor. Resultan especialmente importantes para quienes asistirán a eventos al aire libre, como las celebraciones previstas en Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa.

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Pope Leo attends a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Pope Leo attends a gathering on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people, outside Lima Cathedral during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Cómo ubicar los puntos de atención y evitar riesgos durante la visita del papa León XIV

Otra recomendación es reconocer los puntos de atención médica, los accesos y las rutas de evacuación habilitadas en cada recinto o espacio público. Esta información puede facilitar una respuesta rápida ante una emergencia o una evacuación necesaria.

Durante el evento, el Minsa pidió no permanecer por demasiado tiempo bajo el sol y buscar zonas con sombra cuando sea posible. Evitar la exposición prolongada al calor puede reducir episodios de agotamiento, mareos y malestar físico entre los asistentes.

La entidad también exhortó a evitar empujones y concentraciones excesivas, en especial durante el ingreso y la salida de las actividades. Los acompañantes deben prestar atención a menores de edad, adultos mayores, gestantes y personas con condiciones de salud preexistentes, quienes pueden requerir apoyo con mayor rapidez.

Jóvenes vestidos con camisetas blancas caminan por una acera junto a una reja metálica y una persona del equipo de soporte
Un grupo de jóvenes con camisetas blancas camina junto a vallas de control en las inmediaciones del Estadio Nacional. (Carlos Díaz)

Mareos, dolor en el pecho y otros síntomas que requieren atención inmediata

Ante cualquier malestar durante las concentraciones, los asistentes deben acudir a los equipos de atención sanitaria rápida o emergencia instalados en el lugar. El Minsa pidió estar atentos a las siguientes señales de alerta:

  • Mareos intensos.
  • Debilidad extrema.
  • Dificultad para respirar.
  • Dolor en el pecho.
  • Sensación de desmayo.
  • Confusión.

Estas señales de alarma requieren atención inmediata. La entidad recomendó evitar la automedicación y pedir ayuda sin demora al personal de salud presente en la actividad.

Un grupo de religiosas vestidas de blanco, algunas de ellas en sillas de ruedas y portando globos amarillos, se encuentra detrás de vallas de seguridad en las inmediaciones del Estadio Nacional en Lima. Durante la jornada, miembros del clero católico, entre ellos un cardenal y un obispo, se acercan a dialogar y saludar a las religiosas en la zona señalizada como Campo A, resguardada por personal policial.

El Minsa recomendó mantener las manos limpias antes de consumir alimentos y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Si una persona presenta síntomas respiratorios, debe utilizar mascarilla y evaluar no asistir a las concentraciones para disminuir el riesgo de contagio.

Para resolver dudas sobre prevención de enfermedades y cuidados durante eventos multitudinarios, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente a la Línea 113 Salud, opción 1, desde cualquier región del país. El servicio opera las 24 horas del día, los 365 días del año, con orientación de profesionales de la salud.

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