Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

Nicole Zignago y Fabián Zignago alcanzaron su primera nominación conjunta en la edición 27 de los Latin Grammy.

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Nicole Zignago y Fabián Zignago, hijos del cantautor Gian Marco Zignago, llegaron a su primera nominación conjunta a los Latin Grammy en la edición número 27 de la premiación, que se celebra este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Ambos artistas forman parte de una delegación peruana compuesta por cinco representantes que competirán en distintas categorías de la música latina.

Nicole, conocida artísticamente como Nic, recibió dos candidaturas en esta edición: Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, por su trabajo discográfico ‘(Enamorada)’, y Mejor Canción Pop, por el tema ‘(favorito)’. Su hermano menor, Fabián, obtuvo su primera nominación en la categoría Mejor Artista Nuevo, uno de los reconocimientos más esperados entre los talentos emergentes de la región.

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Las categorías y los rivales de los hermanos Zignago

En Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, Nic compite con ‘(Enamorada)’ frente a KM0, de Pablo Alborán; Instrucciones Para Ser Feliz, de Monsieur Periné; Todo Puede Convertirse En Canción, de Debi Nova; y ¿Y Ahora Qué +?, de Alejandro Sanz. En la categoría de Mejor Canción Pop, la peruana presenta ‘(favorito)’ en una terna que también incluye “A La Niña Que Fui”, de Kany García; “Amarillo”, de Joaquina; “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia; y “Melancolía”, de Mon Laferte.

La cantante Nicole Zignago posa junto a un letrero luminoso de los premios Latin Grammy en Las Vegas durante las actividades previas a la ceremonia.

Fabián, por su parte, integra la lista de once nominados a Mejor Artista Nuevo, categoría en la que compite con Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sánchez, Aria Vega y Zeca Veloso. El cantante peruano se dio a conocer con sencillos como “Ajedrez” y construyó en los últimos meses una carrera solista que lo llevó a su primera postulación a la Academia Latina de la Grabación.

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Nicole Zignago y Fabián Zignago posan en una publicación digital con motivo de su nominación conjunta a los premios Latin Grammy.

El respaldo de la Academia a la trayectoria individual de los hermanos

La presencia de los hijos de Gian Marco en la lista de nominados generó declaraciones del presidente de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, quien participó en una rueda de prensa con la presencia de RPP. Consultado sobre la historia familiar detrás de ambas candidaturas, Abud remarcó que el reconocimiento responde al trabajo propio de los dos artistas.

“Es una historia muy linda, pero a mí me gusta ser muy cuidadoso de que el legado que representan no opaque la propuesta propia de estos jóvenes. Ni Nicole ni Fabián han quedado nominados por su propuesta familiar, han quedado nominados por su propuesta musical, por su propio mérito”, afirmó el directivo.

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Fabián Zignago integra la lista de once aspirantes a Mejor Artista Nuevo tras consolidar su carrera con temas como 'Ajedrez'.

Abud también recordó que Nic ya había competido en ediciones anteriores de la premiación y celebró que, en esta oportunidad, su hermano menor se sume a la lista de candidatos. Gian Marco Zignago, padre de ambos artistas, ganó en tres ocasiones el Latin Grammy a lo largo de su trayectoria, un antecedente que coloca a la familia entre las de mayor presencia histórica peruana en la premiación.

Los mensajes de Nic y Fabián previos a la ceremonia

Nicole y Fabián Zignago compartieron en sus redes sociales distintos momentos de su llegada a Las Vegas para los Latin Grammy. En una publicación conjunta, Fabián escribió junto a una fotografía con su hermana: “23 años después pero ahora juntos en los @latingrammys”, mensaje que generó reacciones de figuras como Gian Marco Zignago, quien respondió con un corazón, y de otros artistas peruanos como Tony Succar.

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Nicole Zignago posa en un pasillo durante su estancia en Las Vegas en una publicación de redes sociales vinculada a los Latin Grammy.

Por su parte, Nic relató en una publicación individual la emoción de regresar a la ceremonia con dos nominaciones. “Primer día en Las Vegas para los Latin Grammys. Qué sueño regresar este año con dos nominaciones, (enamorada) no deja de regalarme amor. Deséenme suerte”, escribió la cantante, quien además precisó que el vestuario de la jornada fue obra del diseñador peruano Ricardo Quispe.

En otra publicación, Nic describió el recorrido previo a la gala principal y destacó que utilizó marcas peruanas en su vestimenta durante su segundo día en la ciudad. “Día 2 en Las Vegas @latingrammys usando puras marcas peruanas de pies a cabeza. He tenido varios momentos en el día donde me doy cuenta de que estoy viviendo la vida de mis sueños. Hace un par de años soñaba con estar en donde estoy hoy. Disfrutarme el camino creo que es de las metas más importantes”, expresó la artista.

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Nicole Zignago obtuvo dos candidaturas en los Latin Grammy por su álbum '(Enamorada)' y el tema '(favorito)'.

Perú suma cinco representantes en la edición de este año

La delegación peruana en los Latin Grammy 2026 se completa con tres artistas adicionales. Eva Ayllón compite en Mejor Álbum Folclórico con Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], un registro en vivo que representa a la música criolla y afroperuana. Andre figura en Mejor Canción de Raíces con “La Puñalá”, mientras que Federico Tarazona participa en Mejor Obra o Composición Clásica junto a Berta Rojas y Jorge Glem, por “Tríptico Sudamericano”.

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La ceremonia principal, que se transmite por Univisión, UniMás, Galavisión y la plataforma ViX, comienza a las 20:00 horas en Perú, mientras que la antesala de la premiación arranca una hora antes. Esta edición de los Latin Grammy está liderada por Bad Bunny, con 12 nominaciones, seguido por el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, con 10 candidaturas, y Karol G, con siete menciones en distintas categorías.

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Los nominados de esta edición fueron seleccionados por la Academia Latina de la Grabación entre un total de 60 categorías, y los ganadores se definen mediante la votación de los miembros profesionales de la industria musical que integran la organización.