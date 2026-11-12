Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV

Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia con los jóvenes con el papa León XIV

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Diana Sánchez mostró los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia juvenil con el papa León XIV, programada para este jueves 12 de noviembre. La exintegrante de realities llegó al recinto desde muy temprano y utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de los voluntarios y asistentes que se alistaban para recibir a miles de jóvenes durante una de las actividades principales de la visita del pontífice al Perú.

La actividad central comenzará a las 6.00 p. m. y se extenderá hasta las 7.30 p. m., de acuerdo con el cronograma oficial. El ingreso al Estadio Nacional se cerrará a las 5.00 p. m., una hora antes de la llegada del papa León XIV, por lo que las autoridades recomendaron a los asistentes acudir con anticipación y revisar la puerta asignada en sus entradas.

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Diana Sánchez expresó su entusiasmo por participar en la jornada y resaltó el trabajo de los jóvenes voluntarios distribuidos en los distintos sectores del recinto. La figura televisiva señaló que compartirá con sus seguidores algunos momentos de esta actividad, que reunirá a jóvenes y universitarios de diferentes zonas de Lima.

“Estamos a minutos ya de abrir las puertas completamente aquí en el Estadio Nacional. Todos los chicos voluntarios están en todo el estadio para poder, obviamente, ayudar a ingresar a los jóvenes que esta noche, o bueno, que en el transcurso del día, vamos a esperar a nuestro papa León XIV. Así que estoy feliz, estoy emocionada”, manifestó.

Diana Sánchez registra en video los preparativos dentro de las instalaciones del Estadio Nacional de Lima. Desde la cancha, la presentadora muestra las tribunas, vallas metálicas de seguridad y al personal de organización desplazándose por las graderías y accesos del recinto deportivo antes del inicio de una vigilia juvenil.

Diana Sánchez mostró a los voluntarios antes de la vigilia

En las imágenes difundidas por Diana Sánchez se observa el movimiento previo al ingreso masivo de asistentes al Estadio Nacional. Los voluntarios fueron distribuidos en distintas áreas para orientar al público, facilitar la ubicación de los sectores y acompañar el acceso de los jóvenes que participarán en la vigilia.

La conductora destacó que el encuentro representa una oportunidad especial para los limeños. En su mensaje, señaló que el papa León XIV compartirá un momento con los jóvenes como parte de una jornada que incluirá oración, música, testimonios y presentaciones artísticas antes de la ceremonia principal.

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“Yo voy a ir compartiendo poco a poco toda esta maravilla de día que tenemos nosotros los limeños, de poder compartir un ratito con nuestro santo padre que viene y pasa un minuto con los jóvenes en este encuentro maravilloso. Así que voy a estar compartiendo por aquí también lo que va a pasar”, agregó.

La vigilia juvenil tendrá capacidad para 52 mil asistentes. De ese total, alrededor de 40 mil personas ocuparán las tribunas del Estadio Nacional, mientras que otras 12 mil estarán ubicadas en el campo deportivo. Las entradas fueron gratuitas, nominativas e intransferibles, y se agotaron luego de que se abriera el proceso de reserva en Teleticket.

La convocatoria estuvo dirigida a ciudadanos de entre 16 y 35 años. Los adolescentes de 16 y 17 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable y presentar una declaración jurada de autorización firmada por sus padres o tutores. Además, cada asistente deberá portar su documento de identidad físico y la entrada impresa o descargada en su celular.

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Música, testimonios y un diálogo con el papa León XIV

Aunque la vigilia central se iniciará a las 6.00 p. m., la programación en el Estadio Nacional comenzó desde las 2.00 p. m. La agenda incluye música, danzas folclóricas, coros parroquiales, reflexiones y testimonios de jóvenes que compartirán sus experiencias ante el público reunido en el recinto. Además de una pequeña obra de teatro a acargo de Fernando Luque.

También se ha previsto que tres participantes dialoguen con el papa León XIV sobre temas relacionados con la vocación profesional, la familia y la vida religiosa. Ese momento será parte de la ceremonia principal y concentrará la atención de los asistentes durante la visita del pontífice.

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La organización recomendó llevar solo objetos indispensables. Está permitido el ingreso con mochilas pequeñas o canguros, alimentos ligeros, botellas de plástico con agua, gorros y protector solar. Debido a que no habrá venta de comida dentro del estadio, las autoridades sugirieron que quienes ingresen desde el mediodía lleven un refrigerio fácil de transportar.

No podrán ingresar punteros láser, encendedores, fósforos, armas, tijeras, herramientas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, latas, bebidas alcohólicas ni sustancias ilícitas. Tampoco estarán permitidos paraguas o sombrillas con punta rígida, correas con hebillas grandes o metálicas, así como pancartas con astas de madera o metal.

Las pancartas elaboradas con cartulina flexible o sostenidas directamente con las manos sí podrán ingresar. La recomendación principal es respetar las indicaciones del personal de seguridad, identificar el sector asignado y evitar trasladarse hacia accesos que no correspondan al boleto adquirido.

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Diana Sánchez posa junto a un sacerdote y los integrantes del equipo organizador de la Vigilia de los Jóvenes frente a pancartas alusivas al encuentro. (Vicaría de Lima)

Cómo será la salida del Estadio Nacional

Al finalizar la vigilia, los asistentes deberán permanecer en sus sectores durante 30 minutos mientras el papa León XIV se retira del Estadio Nacional. La salida ordenada del público comenzará aproximadamente a las 8.00 p. m., con apoyo del personal desplegado en el recinto y sus alrededores.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao anunció que reforzará los corredores Azul y Morado, además de los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano. También se habilitarán buses adicionales en la estación Estadio Nacional para facilitar el traslado de quienes participen en la actividad.

Mientras se aproxima el inicio de la vigilia, Diana Sánchez continuará mostrando en sus redes sociales la preparación de voluntarios y asistentes. La jornada reunirá a miles de jóvenes en el principal escenario deportivo del país para compartir un encuentro de fe con el papa León XIV.

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