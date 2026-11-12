¿A qué hora son los Latin Grammy 2026 HOY? Horario en Perú y canal TV para ver la premiación a lo mejor de la música latina

¿A qué hora son los Latin Grammy 2026 HOY? Horario en Perú y canal TV para ver la premiación

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Los Latin Grammy 2026 se celebran hoy, jueves 12 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una ceremonia que reunirá a artistas, compositores, productores e intérpretes de distintos géneros de la música en español y portugués.

Para el público peruano, la transmisión tendrá una extensa cobertura desde la alfombra roja hasta la entrega de los principales gramófonos de la noche.

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La edición de este año corresponde a la 27.ª entrega anual del Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación reconocerá producciones y artistas en 60 categorías, desde los apartados generales de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año hasta géneros como pop, urbano, tropical, regional mexicano, música de raíces, música clásica y música para medios visuales.

Los Latin Grammy celebran su edición número 27.

Horario en Perú y dónde ver los Latin Grammy 2026

El horario de inicio puede generar confusión por la diferencia entre las referencias internacionales y la programación para América Latina. La ceremonia central empieza a las 8.00 p. m. en Perú, el mismo horario previsto para la costa este de Estados Unidos. La antesala de TNT y HBO Max, en cambio, arrancará a las 7.00 p. m.

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La transmisión en televisión estará disponible por TNT, canal que emitirá la ceremonia para Latinoamérica. En streaming, la alternativa será HBO Max, plataforma que permitirá seguir el evento en vivo desde dispositivos conectados a internet, siempre que el usuario cuente con una suscripción activa y acceso a la señal en su plan.

En Estados Unidos, la gala será emitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Para los televidentes en Perú, la referencia principal será TNT y HBO Max, por lo que no será necesario buscar señales internacionales para seguir el anuncio de los ganadores.

La ceremonia será conducida por Roselyn Sánchez y reunirá a estrellas de distintas generaciones. Entre las presentaciones anunciadas figuran Anitta, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León, Daddy Yankee, Feid, Grupo Niche, Jorge Drexler, Juanes, Karol G, Kany García, Mon Laferte, Rawayana, Rosalía y Silvana Estrada, entre otros artistas.

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Uno de los momentos previstos para la gala será el homenaje al compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Además, Daddy Yankee, reconocido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, forma parte de las figuras anunciadas para la jornada.

TNT emitirá la gala en televisión para Latinoamérica, mientras que HBO Max ofrecerá la transmisión en vivo por streaming.

Los artistas peruanos que compiten esta noche

Perú tendrá presencia en distintas categorías de los Latin Grammy 2026. Eva Ayllón compite en Mejor Álbum Folclórico por Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], una producción que lleva la música criolla y afroperuana a una de las ternas dedicadas a los sonidos de raíz.

Nicole Zignago, conocida artísticamente como Nic, figura entre las nominadas. La cantante peruana compite con “(favorito)” en Mejor Canción Pop y también aparece en la lista por su trabajo discográfico. Su presencia se suma a la de FABIÁN, candidato en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

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La lista de representantes nacionales también incluye a Andre, nominada en Mejor Canción de Raíces por “La Puñalá”, y a Federico Tarazona, quien forma parte de la candidatura a Mejor Obra/Composición Clásica por Tríptico Sudamericano.

Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona representan al Perú en los Latin Grammys 2026

Edgar Barrera llega como el principal nominado de la noche con 10 candidaturas. Le siguen nombres como CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, quienes concentran varias menciones en una edición marcada por la diversidad de géneros y proyectos musicales.

La recomendación para los espectadores peruanos es conectarse desde las 7.00 p. m. para seguir la previa y permanecer atentos hasta las 8.00 p. m., cuando comenzará oficialmente la ceremonia que definirá a los ganadores de los Latin Grammy 2026.

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