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Francesco Andrealli expresa su satisfacción tras su primera práctica con Peru, desvela contacto con Gianluca Lapadula y llama “padre” a Césc Fábregas

El nuevo rostro de la ‘bicolor’ ofreció sus primeras sensaciones en San Luis. Aseguró que ‘Il Peruviano’ tuvo un trato muy amable y le respondió a su entrenador del Como 1907, quien hace no mucho lo calificó al jugador como su “hijo”

Francesco Andrealli encontró en Gianluca Lapadula a su primer amigo con Perú y en Cesc Fábregas a un padre en el Como. - Crédito: FPF / AFP
Francesco Andrealli encontró en Gianluca Lapadula a su primer amigo con Perú y en Cesc Fábregas a un padre en el Como. - Crédito: FPF / AFP
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La segunda jornada de entrenamientos de la selección peruana en la Villa Deportiva Nacional contó con nuevos rostros como Francesco Andrealli. El joven mediocentro de contención, de 19 años, llegó a suelo nacional muy temprano para trasladarse rápido a la concentración y posteriores labores en campo.

Fueron varias horas dedicadas a trabajos reducidos las que cumplió el líder del Como Primavera junto a sus compañeros de la disciplina nacional. Ya caída la noche, mientras muy buena parte del resto de integrantes del equipo abandonaba San Luis, ofreció sus primeras sensaciones como seleccionado absoluto a las cámaras de Bicolor +.

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Francesco Andrealli ha empezado a hacer muy buenas migas con Alfonso Barco. - Crédito: FPF
Francesco Andrealli ha empezado a hacer muy buenas migas con Alfonso Barco. - Crédito: FPF

Es un orgullo para mí estar acá y un placer como siempre”, partió diciendo Andrealli con un español muy pausado, aunque entendible. A pesar de que su nominación ha sido una sorpresa, el ítalo-peruano no es ajeno al escenario de selección, dado que en los últimos años ha formado parte del bloque U20.

Allí ha hecho muy buenas migas con algunos efectivos a los que ha visto recientemente a las órdenes de Mano Menezes. “Son unos buenos chicos que siempre me han ayudado, sobre todo en la primera vez. Eso me encanta”, sostuvo Francesco.

El joven mediocentro, de 19 años, ha expresado su orgullo por integrar la disciplina nacional de cara a un amistoso contra Bolivia. | VIDEO: Bicolor

Andrealli llega a la selección peruana avalado tanto por su continuidad en la reserva del Como 1907 como por el liderazgo acreditado, en especial en la actual campaña. Que esa capacidad sea trasladada en una configuración que le es nueva no será ningún problema.

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Siempre pruebo a dar lo máximo, aprovechar todo y ayudar siempre”, manifestó el jugador de apenas de 19 años, doblemente feliz por el simple hecho de sumar su primera internacionalidad con el país de su madre.

Pedro Gallese – Renato Tapia – Francesco Andrealli - Selección Peruana – Perú – deportes – 9 noviembre
Francesco Andrealli comienza a ganar espacio en la consideración de la selección peruana. - Crédito: FPF

“La decisión [de representar a Perú] antes fue personal al hablar con mi familia y después solo cuando estaba en mi cuarto pensé que era lo mejor, que era una buena decisión”, explicó.

Durante su primer contacto con los puntuales de la absoluta de Perú, Francesco Andrealli recibió una afectuosa bienvenida por parte de Gianluca Lapadula, quien le dijo que “está muy contento de que esté aquí” para sumarse al proceso de Mano Menezes.

Durante las prácticas en la VIDENA aparecieron Agustín Lozano y Jean Ferrari para charlar con el seleccionador Mano Menezes. | VIDEO: Raúl Chávez

En una parcela más abocada a su actualidad en el Como, Andrealli se detuvo para hablar de su íntima relación con el entrenador Cesc Fábregas, que hace unos días atrás celebró su citación con la ‘blanquirroja’ al tiempo que confesó que el ítalo-peruano es como un “hijo”.

Fábregas es como un padre. Me ayudó mucho para crecer, ser un buen jugador y siempre quiere lo mejor para todos los jugadores; eso me gusta mucho de él”, subrayó.

Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú.
Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú. - Crédito: Difusión

Antes de retirarse, Francesco Andrealli se mostró muy deseoso por dar inicio a su historia con la selección peruana en el amisto frente a Bolivia, en Matute: “Espero que llegue mi oportunidad, daré lo mejor”.

Para Menezes, el futbolista formado en las canteras del Como representa una alternativa en la base del centro del campo. Hay opciones de que entre a la dinámica del siguiente amistoso entrando del banco. Solo hace falta saber la gestión de minutos que se le ofrecería en su estreno oficial.

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