Misa del papa León XIV en Las Palmas tendrá sol, calor y riesgo de lloviznas, según Senamhi

Foto de archivo de miles de asistentes se congregaron frente al altar instalado en la Base Aérea Las Palmas en Lima durante la misa papal de 2018. (Andina)

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Entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre, la agenda del papa León XIV atravesará escenarios meteorológicos distintos en Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé temperaturas en ascenso, lluvias ligeras en algunas ciudades y brillo solar para la misa en la Base Aérea Las Palmas, donde el pontífice cerrará su visita.

La mayor concentración de fieles está prevista para el lunes, a las 10:30 horas, en Santiago de Surco. Las previsiones sitúan la temperatura máxima de Lima entre 28 y 31 °C, según las zonas y las actualizaciones difundidas por el organismo.

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Misa del papa León XIV: requisitos para obtener los boletos gratuitos en la Base Aérea Las Palmas| Foto: Ticketmaster

Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa tendrán condiciones distintas entre el 13 y el 15 de noviembre

El viernes 13, León XIV viajará a Chiclayo para actividades que incluyen una misa en las Pampas de Pimentel, prevista a las 10:30 horas. El Senamhi estima allí una máxima de 31 °C y una mínima de 23 °C. También contempla lluvias de ligera intensidad.

El aumento térmico alcanzará Lima Metropolitana desde esa fecha y se prolongará durante el fin de semana, con registros cercanos a 30 °C y valores mayores en sectores orientales de la capital.

Para el sábado 14, la previsión en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, marca una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 16 °C. El reporte añade probabilidad de lluvias hacia la noche.

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El domingo 15, en Cusco, se espera una máxima de 22 °C, mientras que en Pucallpa el escenario sería más lluvioso. El organismo indicó que se trataría de precipitaciones ligeras o moderadas, propias de la estación.

Grinia Ávalos, jefa del Senamhi, señaló que “para el 16, que nuevamente vamos a tener al papa en Lima, sí las condiciones van a ser de mayor cielo despejado”. La funcionaria añadió: “Recomendamos de todas maneras que lleven viseras o sombrillas. El Sol en cualquier momento puede asomarse”.

Una composición visual representa la proyección de la asistencia de fieles a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Misa en Las Palmas tendrá brillo solar desde la mañana del lunes 16

La misa de clausura será el punto de la agenda con mayor asistencia prevista: cerca de 1,2 millones de personas podrían acudir a la Base Aérea Las Palmas.

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El pronóstico de referencia para el lunes contempla brillo solar entre la mañana y el mediodía. José Mesía, meteorólogo del Senamhi, no descartó que Surco alcance los 30 °C, dentro de un rango de máximas entre 29 y 31 °C para Lima Metropolitana.

Quienes ingresen desde la noche del domingo deberán considerar otra franja horaria. Mesía advirtió que existe “probabilidad de lloviznas ligeras durante la noche y la madrugada del lunes”, debido a la ubicación de la base en la zona sur.

El cielo cubierto puede marcar las primeras horas, pero el panorama previsto para la celebración cambia hacia el avance de la mañana. La variación se parece a una secuencia de capas: humedad temprana y exposición solar posterior.

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El Senamhi recomendó que quienes permanezcan varias horas al aire libre lleven sombrero o sombrilla, protector solar y agua. La indicación alcanza en particular a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud que puedan resentir la exposición al calor.

La entidad habilitó un portal con pronóstico del tiempo, índice de radiación ultravioleta y avisos meteorológicos para las ciudades del itinerario papal.