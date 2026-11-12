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El pedido de Adrián Ugarriza para la selección peruana de cara al amistoso con Bolivia: “La ansiedad nubla un poco las ideas”

El delantero peruano expresó el orgullo de ser convocado a la selección nacional y remarcó la necesidad de sumar una victoria para elevar la confianza del grupo en el proceso que encabeza el cuerpo técnico

El atacante considera que sumar de a tres elevaría los ánimos del grupo y resultaría decisivo para afianzar el trabajo del cuerpo técnico durante una etapa aún de adaptación colectiva (Bicolor )
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El atacante Adrián Ugarriza volvió desde Israel para vestirse con los colores de la selección peruana y no ocultó la emoción que le genera cada nuevo llamado.

Con la humildad de quien sabe que nada está garantizado en el fútbol de alto nivel, el futbolista habló sobre lo que significa defender la camiseta del combinado nacional, el estado anímico del plantel y los objetivos inmediatos del equipo.

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Sus palabras reflejaron tanto el compromiso individual como la fe colectiva en un proceso que, según él mismo admitió, todavía está en construcción.

El honor de la convocatoria

Adrián Ugarriza – Selección Peruana – Perú – deportes – 12 noviembre
Volver a ponerse la camiseta de Perú sigue despertando una emoción especial en Adrián Ugarriza. El atacante reconoció que trabaja constantemente para ganarse un lugar en el equipo y valoró la oportunidad de compartir con sus compañeros. (Selección Peruana)

Para Ugarriza, cada citación a la selección tiene el mismo peso que la primera. No lo vive como algo rutinario ni como una consecuencia lógica de su rendimiento en el club: lo percibe como un privilegio que hay que ganarse con trabajo sostenido. “Uno siempre quiere estar, en primer lugar, y es un honor poder estar aquí. La verdad que es lo más grande que hay poder representar a tu país”, afirmó el delantero con visible satisfacción para Bicolor+.

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El jugador subrayó que el esfuerzo cotidiano es la única vía para mantenerse en consideración del cuerpo técnico. Cada regreso al predio de la selección, dijo, le genera una alegría renovada, como si el tiempo entre convocatoria y convocatoria no lograra agotar el entusiasmo que le despierta reencontrarse con sus compañeros de equipo.

“Yo trabajo mucho para poder estar aquí y cada vez es una alegría nueva poder volver a encontrarme acá con los compañeros, poder estar en una convocatoria más”, sostuvo. Para él, ese camino —el del trabajo constante— es el único válido, tanto a nivel personal como para el conjunto.

La victoria que el grupo necesita

Adrián Ugarriza – Selección Peruana – Perú – deportes – 12 noviembre
Más allá del trabajo diario y la confianza en el cuerpo técnico, el delantero considera que Perú necesita celebrar un triunfo cuanto antes. Ugarriza sostuvo que ese resultado puede fortalecer al grupo de cara a los próximos desafíos (Selección Peruana)

Más allá del plano emocional, Ugarriza fue directo al señalar una necesidad concreta del equipo: obtener un triunfo que funcione como catalizador anímico. El delantero reconoció que la selección atraviesa un período de adaptación al esquema del entrenador y que un resultado positivo sería fundamental para consolidar la confianza interna. “Necesitamos sumar ya una victoria para los ánimos de todos, poder subirlos. De hecho, es muy importante para lo que viene a ser el proceso”, explicó.

El atacante también dejó en claro que la fe no falta dentro del grupo. Pese a las dificultades propias de cualquier etapa de transición, el plantel mantiene una convicción firme en que los resultados llegarán. “Estamos trabajando bastante y tenemos fe y tenemos mucha confianza de que las cosas van a salir bien”, aseguró Ugarriza, quien además destacó la importancia de no caer en la desesperación ni en la impaciencia cuando los frutos todavía no se materializan en el marcador.

Madurez, ambiente y serenidad como pilares

Adrián Ugarriza – Selección Peruana – Perú – deportes – 12 noviembre
La convivencia dentro de la selección es uno de los aspectos que Ugarriza considera fundamentales para fortalecer al equipo. El delantero resaltó la relación entre los convocados y pidió afrontar el proceso con tranquilidad, sin dejarse llevar por la ansiedad (Selección Peruana)

En el plano estrictamente individual, el delantero hizo una evaluación positiva de su propio recorrido. Reconoció que ha crecido futbolísticamente y que parte de ese crecimiento tiene que ver con la capacidad de asimilar rápido las exigencias de cada entrenador. “He tratado de adaptarlo lo más rápido posible al juego que se me pide en el equipo donde estoy y tratar de adaptarme rápido a lo que el profe pide. Estoy contento. Siento que he madurado futbolísticamente”, señaló, aunque aclaró que aún ve márgenes de mejora en su rendimiento. Esa búsqueda permanente de superación, dijo, es también la que impulsa al grupo en su conjunto.

Sobre el clima interno del plantel, Ugarriza fue categórico: el ambiente es bueno y eso, a la larga, se traduce en rendimiento. “Con los muchachos son todos muy buenas personas. Nos llevamos todos bastante bien. La verdad que es un ambiente bonito para trabajar y creo que a la larga eso va a sumar”, afirmó.

Por último, el futbolista llamó a transitar este período con calma y sin ansiedad. Reconoció que el cuerpo técnico todavía está terminando de imprimir su impronta en el equipo y que la prisa puede ser contraproducente. “Tenemos que llevarlo de una manera tranquila y serena. La idea es no ponerse ansioso, porque a veces la ansiedad nubla un poco las ideas. La idea es confiar en las cosas buenas que hemos hecho, mantenerlas y los errores corregirlos y en base a eso seguir construyendo”, cerró Ugarriza, con la convicción de alguien que entiende que los procesos sólidos se edifican con paciencia, criterio y confianza colectiva.

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