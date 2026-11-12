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Latin Grammy 2026: Todos los candidatos peruanos al ansiado premio que se realizará hoy en Las Vegas

La delegación nacional competirá en música folclórica, pop, nuevos talentos, canción de raíces y composición clásica.

Latin Grammy 2026: Todos los candidatos peruanos al ansiado premio que se realizará hoy en Las Vegas
Latin Grammy 2026: Todos los candidatos peruanos al ansiado premio que se realizará hoy en Las Vegas
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Perú tendrá cinco representantes en los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se realizará hoy, jueves 12 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona forman parte de una delegación que abarca la música folclórica, el pop, las raíces latinoamericanas, la distinción a nuevos talentos y la composición clásica.

La edición número 27 de los premios de la Academia Latina de la Grabación reunirá a artistas, compositores, productores e intérpretes de la industria musical en español y portugués. La lista oficial contempla 60 categorías y reconoce producciones lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

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La presencia peruana combina trayectorias consolidadas con propuestas emergentes. Eva Ayllón llega con una producción en vivo dedicada a repertorios de raíz; Nicole Zignago, conocida como Nic, suma dos postulaciones en el pop; FABIÁN aspira al premio de Mejor Nuevo Artista; Andre compite como compositora, y Federico Tarazona participa como intérprete en una obra nominada en música clásica.

La transmisión para Perú incluirá una previa desde las 7.00 p. m. y la ceremonia central desde las 8.00 p. m. por TNT y HBO Max. La noche definirá si alguno de los artistas nacionales consigue el gramófono de la Academia Latina de la Grabación.

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Eva Ayllón y una nueva postulación para la música criolla

Eva Ayllón competirá en la categoría de Mejor Álbum Folclórico con Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]. La producción fue incluida en una terna que comparte con La Quinta Esencia, de Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco; Cambias Mi Mundo, de Lila Downs; La Vida Era Más Corta, de Milo J, y Candombe (En Vivo, Teatro Solís), de Julieta Rada.

La nominación coloca a la intérprete peruana en una categoría dedicada a producciones asociadas con tradiciones musicales de América Latina. El disco reúne una propuesta registrada en el Gran Teatro Nacional y representa una nueva oportunidad internacional para una artista con más de cinco décadas de trayectoria.

La candidatura de Ayllón vuelve a situar a la música criolla y afroperuana en una vitrina regional. Su participación tiene especial relevancia porque compite dentro de un apartado que reconoce álbumes vinculados con sonoridades de raíz, repertorios tradicionales y nuevas lecturas de expresiones folclóricas.

Para el público peruano, la presencia de Eva Ayllón concentra una de las principales expectativas de la noche. La cantante ya ha llevado su repertorio a escenarios nacionales e internacionales, y esta vez buscará sumar otro reconocimiento a una carrera marcada por la interpretación, la difusión de géneros peruanos y la vigencia de sus canciones.

Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026
Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026

Nic compite con dos postulaciones en el pop

Nicole Zignago, quien desarrolla su carrera bajo el nombre artístico de Nic, logró dos nominaciones en los Latin Grammy 2026. La primera corresponde a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por (Enamorada), donde competirá con producciones de Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Monsieur Periné y Debi Nova.

Su segunda candidatura está en Mejor Canción Pop por “(favorito)”, composición que comparte con Raquel Sofía. En esta categoría también aparecen “A La Niña Que Fui”, de Kany García; “Amarillo”, de Joaquina; “La Perla”, de Rosalía, y “Melancolía”, de Mon Laferte.

Las dos postulaciones consolidan la presencia de Nic en una edición con amplia competencia en los géneros pop. La artista peruana llega a la gala con un trabajo que combina su faceta como intérprete y compositora, dentro de dos apartados que reúnen a nombres de alta circulación en la música latina.

La nominación también suma representación peruana en las categorías asociadas a las producciones contemporáneas. La cantante forma parte de una generación de artistas que ha desarrollado su carrera entre lanzamientos discográficos, composición, colaboraciones y plataformas digitales.

Nic suma dos nominaciones en los Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y Mejor Canción Pop.
Nic suma dos nominaciones en los Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y Mejor Canción Pop.

FABIÁN busca el premio a Mejor Nuevo Artista

FABIÁN es el representante peruano nominado a Mejor Nuevo Artista. La categoría reconoce a intérpretes que han tenido una irrupción reciente y que atraviesan una etapa de expansión dentro del circuito de la música latina.

El peruano compite con Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso. La Academia Latina de la Grabación incluyó a 11 proyectos en esta terna.

La candidatura representa una oportunidad para que FABIÁN amplíe su exposición internacional. Mejor Nuevo Artista suele ser uno de los apartados más observados de la premiación, debido a que concentra a figuras que comienzan a proyectarse hacia nuevos públicos y mercados.

Su presencia en Las Vegas completa una delegación peruana que reúne artistas de distintas generaciones. Mientras Eva Ayllón representa una trayectoria extensa, FABIÁN llega como uno de los nombres que busca abrirse camino dentro de la industria latinoamericana.

FABIÁN buscará imponerse en la categoría de Mejor Nuevo Artista.
FABIÁN buscará imponerse en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Andre y Federico Tarazona completan la delegación

La cantautora Andre figura en Mejor Canción de Raíces por “La Puñalá”, nominación que comparte como compositora con Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel. La obra competirá con “El Alma Mía”, de Silvana Estrada; “El tambor chico”, de Facundo Balta y Jorge Drexler, y “Spiritual Energies”, de Eli Alvarado.

La postulación de Andre destaca una propuesta vinculada con las músicas de raíz desde una mirada contemporánea. Su inclusión amplía el alcance de la representación peruana hacia categorías que valoran la composición y los repertorios conectados con identidades musicales latinoamericanas.

Federico Tarazona, por su parte, integra la interpretación de Tríptico Sudamericano, obra de la compositora Elodie Bouny nominada a Mejor Composición Clásica. La pieza fue interpretada por Berta Rojas junto con Pedro Franco, Tarazona y Jorge Glem.

La presencia de Tarazona extiende la participación nacional al terreno de la música clásica, uno de los apartados menos expuestos mediáticamente, pero incluido entre las categorías que reconocerá la Academia Latina de la Grabación. Esta noche, Perú tendrá representación en cinco caminos distintos hacia el ansiado gramófono.

Andre y Federico Tarazona en competencia de los Latin Grammy 2026.
Andre y Federico Tarazona en competencia de los Latin Grammy 2026.

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