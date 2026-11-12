Papa León XIV se emociona, rompe el protocolo y se acerca a niños con discapacidad en Palacio de Gobierno

León XIV se conmovió al interactuar con un grupo de niños que cantaban y tocaban instrumentos. Un momento de fe, unión y esperanza compartido en una noche especial. (Crédito: X/@Vatican News)

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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su primera jornada en el Perú cuando decidió acercarse a un grupo de niños y jóvenes que lo esperaba en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Después de cumplir con sus actividades oficiales y reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, el pontífice regresó al lugar para escuchar el homenaje musical que habían preparado especialmente para recibirlo.

La emoción del encuentro llevó al Santo Padre a dejar de lado por unos momentos el protocolo y caminar hacia los integrantes del coro infantil y la banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Entre sonrisas, abrazos y bendiciones, saludó personalmente a los participantes, incluidos niños con síndrome de Down, quienes lo recibieron con una expresión espontánea de cariño: «¡Hola, papá León!». Algunos también aprovecharon la oportunidad para entregarle cartas y solicitarle su bendición.

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Pope Leo XIV waves to child musicians during a welcome ceremony at the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

“León, hermano del camino”

El homenaje tuvo como protagonista a «León, hermano del camino», composición de Jaime Montoya Ayala que fue elegida como himno oficial de la visita del pontífice al Perú tras ganar el concurso nacional «León de la esperanza». La obra transmite un mensaje de fraternidad, paz y esperanza, y fue interpretada por los músicos del Conadis junto a un coro de 50 niños.

La banda musical del Conadis está integrada por 20 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, síndrome de Down y autismo. Sus integrantes cuentan con seis años de trayectoria artística y se prepararon durante varios meses para esta presentación. Vestidos con ponchos blancos y pañoletas amarillas, compartieron el escenario con los pequeños coristas en una actuación que convirtió el homenaje en un espacio de encuentro e inclusión.

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El sumo pontífice saluda a los integrantes de la banda y coro del Conadis durante su estancia en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno en Lima. (Crédito: Captuvideo/Vatican news)