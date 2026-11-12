Ricardo Gareca se reunirá con el papa León XIV en Perú: lo que hay detrás de este emotivo e inolvidable encuentro

León XIV recibirá a Ricardo Gareca en un encuentro especial en Chiclayo. - Crédito: AFP / EFE

Guardar

Aunque la agenda en Perú del papa León XIV se encuentra definida, habrá oportunidad para que se haga un espacio a fin de sostener una cita con Ricardo Gareca, legendario entrenador argentino que revitalizó a la selección nacional entre 2015 y 2022, años en los que logró clasificar a una Copa del Mundo y conseguir un subcampeonato de América.

De acuerdo con radio La Red, el ‘Tigre’ tiene todo listo para mantener “un encuentro con el Sumo Pontífice en el marco de su visita a Perú hasta el 16 de noviembre”.

PUBLICIDAD

León XIV durante su liturgia en la Catedral de Lima. - Crédito: AP

Si bien no se ha establecido la locación del acercamiento entre León XIV y Gareca, es demasiado probable que se dé a lugar en la ciudad de Chiclayo, donde es oriundo el expresidente Edwin Oviedo, gran amigo del estratega argentino y artífice de su llegada a la ‘bicolor’ cuando era el titular de la FPF.

La ‘Ciudad de la Amistad’ es el segundo paradero del recorrido de Robert Prevost en el Perú y un lugar muy especial por haber ejercido su labor religiosa a partir del 2015 hasta 2023. Allí permanecerá dos días y ofrecerá una Santa Misa en la localidad de Pimentel.

PUBLICIDAD

Que no resulte extraño que el ‘Flaco’ Gareca haga su aparición en la liturgia acompañado de su esposa, hijos y trabajadores cercanos como Néstor Bonillo o Sergio Santín.

Consignar que el otrora seleccionador de Perú conoció al papa León XIV a inicios de año en el Vaticano, tras acompañar a Edwin Oviedo y Teófilo Cubillas. Además, en su época como entrenador nacional tuvo el honor de mantener un histórico encuentro con el desaparecido Francisco I en su viaje apostólico al país en enero del 2018.

Teófilo Cubillas le hizo entrega de camiseta retro de Perú al papá León XIV. - Crédito: Teófilo Cubillas

León XIV, de vuelta a casa

El papa León XIV ha llegado a Perú, como parte del final de su viaje apostólico, al que considera como su hogar por los más de 20 años de labor misionera en el país, donde moldeó su figura religiosa hasta convertirse en el líder de más de 1.400 millones de católicos del mundo.

PUBLICIDAD

Al momento que retornó a su “querido Perú”, el Sumo Pontífice tuvo un puntual, pero hermoso gesto: retirarse por breves instantes el solideo como señal de bienvenida a un territorio que lo ha esperado con ansias, devoción y amor. De hecho, los últimos reportes han dado cuenta que cerca de tres millones de connacionales se volcaron a las calles para seguirlo.

Homilía del Papa León XIV en la Catedral de Lima donde hizo un llamado a la unidad, que los obispos se acerquen más a los sacerdotes y el pueblo

El primer contacto de León XIV al pisar suelo peruano fue con la presidente Keiko Fujimori, con quien luego sostuvo una reunión de estado que duró cerca de 30 minutos en Palacio de Gobierno. Antes de ello recorrió por algunas calles de la capital —primero en una camioneta blindada y luego en el papamóvil— saludando y bendiciendo a aquellos que se agolparon en las calles.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos capitales del primer día de Su Santidad en el Perú fue el instante en el que rompió parte del protocolo al entonar un tramo del Himno Nacional, generando una enorme conmoción entre propios y ajenos. Con ese gesto, demostró su peruanidad, aquella que ratificó en el 2015 cuando obtuvo su DNI.

La presidenta Keiko Fujimori posa junto al papa León XIV y un retablo ayacuchano durante la visita apostólica en el Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

El último acto del primer día en la agenda del papa tuvo lugar en el Gran Teatro Nacional, donde ofreció un discurso muy significativo en el que instó a Keiko Fujimori a “escuchar al pueblo”, al que debe generar confianza en medio de un contexto convulso.

PUBLICIDAD

La presencia del Sumo Pontífice en el Perú se extenderá por seis días. Entrando al fin de semana se trasladará a su amado Chiclayo para sostener encuentros inolvidables con sus habitantes; luego viajará a Cusco y Pucallpa para retornar a la capital y así cerrar su gira sudamericana.