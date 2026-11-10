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Diego Melián no duda al ubicarse como uno de los más destacados en Liga 1 2026 : “Soy el mejor arquero del campeonato”

El guardián del marco del Sport Boys se considera el ‘1′ con mejor tramo de forma de la temporada, pese a que hay divergencia de opiniones. “Algunos prefieren ir para otro lado por conveniencia”, dijo

Diego Melián, de 36 años, se ubica como uno de los mejores de la temporada en Liga 1. - Crédito: ITEA
Diego Melián, de 36 años, se ubica como uno de los mejores de la temporada en Liga 1. - Crédito: ITEA
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Aunque la participación del Sport Boys en la Liga 1 2026 puede definirse como inestable, dentro del club surge un efectivo que puede presumir de un desenvolvimiento atendible a partir de su influencia en distintos marcadores. La referencia, sin mayores rodeos, es para Diego Melián.

Sus paradas salvadoras como su notable regularidad, en teoría, le permiten ubicarse entre los guardametas más destacados en Perú, pero muy buena parte de la opinión especializada focaliza su atención en otros goleros, perspectiva que le hace mucho ruido al uruguayo-peruano.

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Diego Melián – Sport Boys – Liga 1 – Alianza Atlético – Perú – deportes – 11 octubre
Diego Melián ha ofrecido seguridad en el marco del Sport Boys. - Crédito: Difusión

“Yo creo también que sí que soy el mejor arquero del campeonato, pero hay algunos periodistas y hay algunos que prefieren ir para otro lado por conveniencia, pero ya está. Hay momentos en los que hay que decir las cosas y yo la verdad que me siento bien”, declaró.

Con el final de la temporada demasiado cerca, la continuidad en el Callao ocupa la atención de Melián: “Se viene un año súper importante para el club y bueno, la verdad que estoy muy contento de ser parte. El cariño de la gente, la verdad, es impresionante; me siento muy bien acá, muy cómodo”.

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Diego Melián puede ser considerado uno de los futbolistas con mayor trascendencia en el Sport Boys, junto a Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Hernán Da Campo y Christian Cueva, debido a su nivel sostenido en un año con muchos altibajos.

Dándose por descontada su continuidad en el club, las autoridades deberán buscarle cierta competencia para alternar tanto en Liga 1 como en Copa de la Liga y potenciar su tramo de forma.

Emilia Saba – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
La unión es un aspecto clave en la recuperación del Sport Boys. - Crédito: ITEA

Seguridad acreditada

En las entrañas del Sport Boys eran conscientes de que se necesitaba un arquero con credenciales en el medio para adueñarse del marco. El análisis deportivo era más que correcto, dado que en las últimas temporadas hizo falta un jerarca que transmitiera seguridad y experiencia al plantel, sobre todo a la parcela defensiva.

Al revisar distintas hojas de vida alcanzadas en oficina, hubo una decisión unánime: cerrar un acuerdo con Diego Melián. El uruguayo-peruano convenció desde su profesionalismo hasta su amplio recorrido en el fútbol peruano. Acercadas las posturas, se estableció su contratación por toda la temporada 2026.

De buenas a primeras, como era algo más que lógico, Melián se adueñó de la portería en el inicio de la etapa de Jaime de la Pava y ratificó su continuidad con la llegada de Carlos Desio. Precisamente en ese último ciclo se apreció una evolución futbolística del Sport Boys.

Buena parte de la culpa la tiene el guardameta de 36 años, que en el tramo final del ejercicio liguero ha demostrado sus cualidades para neutralizar lanzamientos peligrosos al tiempo que redobló la seguridad de una defensa correosa conformada por los líderes Carlos Zambrano y Hansell Riojas, rostros fiables en el Callao.

Diego Melián, en el centro de los festejos luego de un triunfo del Sport Boys en casa. - Crédito: ITEA
Diego Melián, en el centro de los festejos luego de un triunfo del Sport Boys en casa. - Crédito: ITEA

Un grato ejemplo de las condiciones espléndidas de Diego Melián fue su puesta en escena contra Universitario de Deportes, vigente monarca, en el estadio Monumental. Aunque el score acabó en una igualada a dos, sus manos prodigiosas evitaron que los suyos se fueran con las manos vacías de Ate.

Asentado bajo palos en la ‘misilera’, ofreciendo un desenvolvimiento plausible, el uruguayo ha dejado muy en claro que es el ‘1’ inamovible para el Centenario del año venidero. Tan solo hace falta una nueva reunión para sellar la permanencia de un profesional a carta cabal que desea prolongar su trayectoria en el primer puerto.

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