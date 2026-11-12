“Han sido días difíciles, casi se me caen las lágrimas”: Ginna López y su emotivo regreso tras superar una dura lesión

La central de la USMP manifestó su alegría por regresar a las canchas tras superar una lesión. (Video: Sportivo)

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Ginna López vivió una tarde especial en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La central de la Universidad San Martín volvió a pisar una cancha después de varios meses alejada de la competencia por una lesión en el hombro y celebró su regreso con una victoria por 3-0 frente a Deportivo Wanka. Además, registró sus primeros puntos de la temporada, en un retorno que estuvo cargado de emociones luego de un largo proceso de recuperación.

Tras el encuentro, la voleibolista no ocultó su alegría por volver a jugar y reconoció que esperaba con muchas ganas este momento. En declaraciones posteriores al triunfo, destacó el esfuerzo que realizó para recuperarse, así como la paciencia que necesitó para respetar cada etapa de su rehabilitación.

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“La verdad estoy muy emocionada. Esperaba tanto este momento, pero tuve que tener calma. Ha sido un trabajo grande que he tenido que hacer, trabajos extra, pero gracias a Dios estoy aquí. Y feliz por la victoria y también por el equipo”, expresó.

Ginna López jugó su primer partido de la temporada con la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP Vóley

Ginna López y el difícil proceso para volver a jugar vóley

La lesión en el hombro llegó cuando López se encontraba preparándose con la selección peruana para los desafíos internacionales del año. La central tenía como uno de sus objetivos representar al país; sin embargo, la dolencia la obligó a detenerse y concentrarse en su recuperación.

“Era una de mis metas estar en la selección. No se pudo dar por esta lesión que tuve en el hombro, pero me estoy recuperando. Ha sido un proceso largo, he tenido que trabajar durísimo, también horas extras. Estoy feliz de estar de vuelta, no ha sido fácil, pero aquí estamos”, contó.

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La jugadora también recordó lo que sintió cuando recibió la oportunidad de ingresar nuevamente al campo. Después de semanas de trabajo y días complicados, volver a competir representó un momento muy especial para ella, que incluso estuvo cerca de emocionarse hasta las lágrimas.

“Sentí mucha emoción al ingresar a la cancha. Quiero agradecer a todo el público también que me apoya y a nuestro equipo. Estaba muy emocionada, casi se me caen las lágrimas. Esperaba mucho este momento. Han sido días difíciles también que he pasado y la verdad que he tenido que tener mucha calma para poder regresar”, manifestó.

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Ginna López había destacado en la Copa Latina, torneo amistoso que se organizó en Lima. Crédito: FPV

Asimismo, agradeció al comando técnico de Martín Ambrosini por acompañarla durante su rehabilitación y respetar los tiempos necesarios para que pudiera volver en mejores condiciones.

“Gracias también al cuerpo técnico que me ha esperado y me ha ayudado en todo este proceso, porque sabíamos que teníamos que respetar el proceso”, añadió.

De esta manera, López volvió a sumar minutos y puntos con la camiseta de San Martín después de una prolongada ausencia. La central reconoció que todavía tuvo que atravesar días complicados para llegar a este momento, pero ahora disfruta nuevamente de competir y estar a disposición de su equipo.

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La central de la Universidad San Martín contó el duro proceso que atravesó para recuperarse de una lesión en el hombro. (Video: Dosis de Voleibol)

La lesión de Ginna López que la alejó de las canchas y la selección peruana

La central sufrió la lesión en el hombro mientras se encontraba con la selección peruana, durante la preparación del equipo para sus compromisos internacionales de 2026. Aunque inicialmente pensó que se trataba de una contractura, los exámenes médicos determinaron que tenía un desgarro, por lo que tuvo que detener sus actividades deportivas y comenzar un proceso de recuperación.

En septiembre, Ginna López contó que atravesó semanas complicadas por el dolor y que algunos especialistas incluso le recomendaron pasar por una operación. Sin embargo, optó por continuar con un tratamiento de recuperación sin cirugía, con trabajos específicos y sesiones adicionales para volver a competir. Finalmente, después de varios meses de esfuerzo y paciencia, consiguió regresar a las canchas antes de lo que inicialmente se había previsto.

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