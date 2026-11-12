Perú

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

El comediante difundió una caracterización del sumo pontífice durante su visita a Perú y recibió mensajes de rechazo, aunque parte de sus seguidores defendió el sketch

Jorge Benavides caracterizó al papa León XIV y recreó su llegada a Panamericana TV a bordo de una motocarga.
Jorge Benavides caracterizó al papa León XIV y recreó su llegada a Panamericana TV a bordo de una motocarga.
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Jorge Benavides recibió críticas en redes sociales por una parodia del papa León XIV, en la que apareció caracterizado como el sumo pontífice y a bordo de una motocarga. El video fue difundido por el propio comediante en medio de la presencia del líder de la Iglesia católica en Perú y generó opiniones divididas entre sus seguidores.

El actor y conductor compartió el material en sus plataformas digitales con una frase breve: “Llegó y causó furor”. En la escena, recreó en tono humorístico el traslado del papa hacia las instalaciones de Panamericana TV, situadas en la avenida Arequipa.

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La representación mostró a Benavides con vestimenta inspirada en la que utiliza el pontífice, mientras recorría la zona sobre una motocarga que reemplazó al tradicional papamóvil. El contenido formó parte de la línea de imitaciones que el artista suele presentar en televisión y redes sociales.

Sin embargo, el clip recibió cuestionamientos de internautas que consideraron que utilizar la imagen del jefe de la Iglesia católica para un sketch excedía los límites del humor. Parte de los comentarios apuntó a que el personaje elegido tiene una connotación religiosa para millones de fieles.

Usuarios cuestionaron el sentido de la parodia

En la publicación, varios usuarios expresaron su rechazo a la caracterización de Jorge Benavides y preguntaron cuál era el propósito de la escena. “¿Cuál es el sentido de esta parodia?”, escribió una usuaria entre las respuestas al video.

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Otros comentarios fueron más severos. “Sí, ya demasiado, JB”, señaló un internauta. Otro mensaje calificó el sketch como “absurdo” y sostuvo que se trataba de una burla hacia el pueblo peruano, la Iglesia católica y el papa.

También aparecieron críticas dirigidas a la vigencia del estilo humorístico del conductor. “Falta de respeto total”, comentó otro usuario.

Las reacciones negativas se concentraron en el uso de la figura del pontífice y en la decisión de trasladar su imagen a una situación cómica. Para quienes rechazaron el video, la parodia no tuvo un contexto que justificara la caricaturización del líder religioso.

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El video también tuvo mensajes de respaldo

La publicación no recibió únicamente cuestionamientos. Un sector de seguidores tomó la escena como una broma y defendió la libertad creativa del comediante. Algunos destacaron el maquillaje, el vestuario y la recreación del traslado en una motocarga.

Esos mensajes consideraron que la secuencia debe interpretarse dentro de la trayectoria de Benavides, marcada por personajes, caricaturas e imitaciones de personajes públicos. Para este grupo, el video no buscaba atacar a la Iglesia católica, sino trasladar una situación de actualidad al lenguaje de la comedia.

La parodia del comediante generó críticas entre usuarios de redes sociales, aunque algunos seguidores defendieron el sketch.
La parodia del comediante generó críticas entre usuarios de redes sociales, aunque algunos seguidores defendieron el sketch.

Jorge Benavides mantiene una carrera ligada a las imitaciones

Benavides ha construido buena parte de su carrera en torno a la comedia televisiva, los sketches y las caracterizaciones. A lo largo de los años, ha interpretado a figuras del entretenimiento, la política y la vida pública nacional.

Su trabajo suele incorporar referencias a coyunturas que circulan en medios de comunicación y redes sociales. En esta ocasión, eligió representar al papa León XIV a través de una situación vinculada con su visita a Perú.

El uso de una motocarga como sustituto del papamóvil fue uno de los elementos centrales del video. La escena buscó crear un contraste entre la imagen asociada al pontífice y un vehículo de uso cotidiano en distintas zonas del país.

Jorge Benavides resalta el acompañamiento de su esposa durante su trabajo en TV.
Jorge Benavides divide opiniones con imitación al papa León XIV.

No obstante, para parte del público, ese contraste fue precisamente uno de los puntos más cuestionados. Los mensajes críticos coincidieron en que la caracterización no resultó apropiada debido a la investidura religiosa del personaje imitado.

Hasta el momento, Jorge Benavides no ha difundido una respuesta pública a los cuestionamientos que surgieron tras la publicación.

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