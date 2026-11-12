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DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

Óscar Villegas no ha tenido reparos en apuntar al calco de su iniciativa, la cual dio frutos en la recta decisiva de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas. “Han visto lo que estamos haciendo”, sostuvo

Óscar Villegas al frente de los entrenamientos de Bolivia. - Crédito: Difusión
Óscar Villegas al frente de los entrenamientos de Bolivia. - Crédito: Difusión
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Que la selección peruana traslade su localía a ciudades alturas le ha hecho demasiado ruido al entrenador Óscar Villegas, quien sin mayores reparos ha asegurado que su próximo rival ha calcado la estrategia que impulsó con Bolivia en un tramo decisivo de las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

Así lo ha hecho saber en una conferencia de prensa realizada en la localidad de Santa Cruz de la Sierra antes de enrumbar hacia Lima. Además, ha remarcado que su visita a la capital andina supone un enorme reto, considerando que el presente de la ‘verde’ no invita a la ilusión.

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Óscar Villegas se ve firme en la conducción de Bolivia. - Crédito: Difusión
Óscar Villegas se ve firme en la conducción de Bolivia. - Crédito: Difusión

“Queremos conseguir buenos resultados y enfrente tendremos a un rival que está intentando copiar nuestro modelo de trabajo. Perú ha visto lo que estamos haciendo”, indicó Villegas.

Bolivia, inicialmente, jugaba de local en el estadio Hernando Siles de La Paz, cuya altitud era considerable para los oponentes que se ubican en el gramado. No obstante, la seguidilla de malos resultados, obligó a la FBF a buscar un escenario con mayor altura.

Es así que los altiplánicos encontraron en Villa Ingenio, guarida del Always Ready, su nuevo hogar para revitalizarse y contrarrestar al resto de oponentes que quedaban en el calendario. Hecho el movimiento, llegaron marcadores favorables que sirvieron para tentar la clasificación al Mundial pasado.

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De ahí que el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol decidiera que algunos encuentros oficiales de la ‘bicolor’, sobre todo con rivales de envergadura, se lleven a cabo en ciudades como Cusco o Puno, siendo la última ciudad la que gana enteros.

Perú cerró su pasada clasificatoria entre los últimos lugares. - Crédito: AFP
Perú cerró su pasada clasificatoria entre los últimos lugares. - Crédito: AFP

Test de rigor

La selección peruana llega urgida de triunfos al amistoso internacional ante Bolivia, después de una serie de resultados que dejó una sola victoria en ocho presentaciones bajo la conducción del brasileño Mano Menezes, quien aún no logra dar con la tecla.

El equipo nacional recibirá a la ‘verde’ este viernes, en Lima, a las 20.00 horas locales, durante la fecha FIFA de noviembre. El partido aparece como una instancia para recuperar confianza frente a su público y encarar el ciclo hacia el Mundial 2030 con otro ánimo.

Perú necesita vencer a Bolivia porque su campaña reciente incluyó cinco derrotas, dos empates y apenas un triunfo. La única victoria registrada fue ante Haití, mientras que las igualdades llegaron frente a Honduras y México. Las caídas fueron contra Senegal, España, Estados Unidos, Canadá y Colombia.

El mediocampista Erick Noriega, jugador del Gremio, sostuvo que el plantel busca responder a la expectativa de los hinchas en su última evaluación. “La victoria da felicidad y creo que la estamos necesitando muchísimo”, declaró el volante de contención a Bicolor +.

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026.
Perú va decididamente por el triunfo ante Bolivia. - Crédito: La Bicolor

El ‘Samurái’ añadió que el grupo se preparará durante la semana con el objetivo de celebrar en casa. Su mensaje apuntó a la necesidad de devolverle una alegría a los seguidores del seleccionado.

El arquero Pedro Gallese también puso el foco en la obligación de empezar a sumar victorias. “Es momento de comenzar a ganar”, manifestó el guardameta, quien se alista para ser el nuevo jerarca.

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