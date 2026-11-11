Perú

Andrea San Martín se quiebra por no poder ver a su hija menor: “No soy la misma persona ni me siento igual”

La influencer contó que una situación reciente “le rompió el corazón” y afirmó que intenta retomar su rutina en medio del proceso familiar

La figura televisiva señaló que el conflicto con Juan Víctor Sánchez ha afectado su estado emocional y sus ingresos, aunque busca en el ejercicio una forma de sobrellevar la situación. IG
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Andrea San Martín reapareció en redes sociales y reveló que atraviesa un momento emocional difícil por no poder ver a su hija menor. La influencer señaló que una situación reciente la afectó profundamente y reconoció que las circunstancias derivadas de la controversia con Juan Víctor Sánchez han cambiado su estado de ánimo y su rutina diaria.

La noche del martes 10 de noviembre, San Martín compartió una serie de historias de Instagram en las que contó que tuvo que detener sus actividades por unos minutos debido a la angustia que sentía. Aunque no dio detalles sobre el hecho puntual que motivó su mensaje, vinculó su dolor con el proceso que atraviesa desde que se hizo pública la denuncia presentada por el padre de la niña.

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La figura televisiva señaló que el conflicto con Juan Víctor Sánchez ha afectado su estado emocional y sus ingresos
La figura televisiva señaló que el conflicto con Juan Víctor Sánchez ha afectado su estado emocional y sus ingresos

“Me estoy terminando de alistar, pero tuve que tirarme un momento a la cama debido a que ocurrió algo que me rompió el corazón. Pese a todo, no queda más que continuar”, expresó la figura de televisión.

San Martín no mencionó directamente a Juan Víctor Sánchez ni explicó qué situación específica provocó su reacción. Sin embargo, sus palabras se produjeron en medio de las restricciones vigentes que le impiden acercarse a la menor mientras continúan las investigaciones y las medidas de protección dispuestas en el caso.

Andrea San Martín dijo que ya no se siente como antes

La influencer reconoció que la situación familiar ha tenido consecuencias en distintos aspectos de su vida. En sus mensajes, señaló que no se siente igual que antes, aunque intenta sostener sus actividades y mantener el contacto con la comunidad que ha formado en redes sociales.

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Ya les he comentado que no soy la misma persona ni me siento igual, pero debo seguir adelante”, escribió Andrea San Martín. La exchica reality explicó que decidió hablar sobre su proceso porque recibe mensajes de personas que también enfrentan problemas personales y emocionales.

La creadora de contenido sostuvo que no busca que sus publicaciones se centren solo en su experiencia. Según indicó, pretende que sus reflexiones acompañen a quienes atraviesan momentos de dolor, incertidumbre o dificultades familiares.

Fotografía dividida con una mujer con camiseta violeta de mariposas a la izquierda y un hombre con anteojos sonriendo a la derecha
Una composición fotográfica reúne a Andrea San Martín y a Juan Víctor Sánchez en el marco de sus recientes declaraciones sobre su situación económica.

“Esta comunidad no gira únicamente en torno a mí”, manifestó. San Martín agregó que conoce testimonios de seguidores que lidian con circunstancias de distinta gravedad y remarcó que el sufrimiento no debe medirse ni compararse.

Como parte de sus intentos por recuperar una rutina, Andrea San Martín contó que retomó el ejercicio. La influencer explicó que esa actividad le permite encontrar un momento personal y liberar parte de la carga emocional que enfrenta.

Requiero una vía de escape emocional y un espacio personal para sobrellevarlo todo”, señaló en una de sus historias. Aclaró, no obstante, que no sabe si podrá mantener esa práctica con regularidad debido a sus horarios y a las complicaciones que afronta.

San Martín compartió imágenes mientras se preparaba para entrenar y aseguró que intenta avanzar día a día. La también empresaria consideró que volver a ciertas actividades puede ayudarla a recuperar estabilidad en medio de un escenario que describió como complejo.

La figura pública ha sostenido que la situación también golpeó su economía. En intervenciones previas, señaló que perdió ingresos a raíz de la denuncia y de las consecuencias que tuvo el caso en sus acuerdos laborales y actividades comerciales.

Composición fotográfica de un hombre con gafas oscuras y casaca deportiva junto a una mujer de cabello largo que viste una camiseta roja
Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín sostienen un conflicto legal tras la denuncia por presunta agresión contra la hija que comparten.

El proceso que enfrenta se originó tras una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez por presuntas agresiones físicas y psicológicas contra la hija que tienen en común. La influencer ha negado las acusaciones. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, una resolución dispuso medidas de protección para la menor y otorgó su cuidado temporal al padre mientras se desarrollan las investigaciones.

La influencer agradeció los mensajes de apoyo

Sin referirse a los aspectos judiciales del caso, Andrea San Martín dedicó parte de su mensaje a agradecer a quienes le escribieron de forma privada. La creadora de contenido afirmó que los mensajes de afecto le han permitido sentirse acompañada durante las últimas semanas.

Vamos a darnos apoyo, a darnos ese abrazo a la distancia, a fortalecernos y darnos ánimos constantes”, expresó. San Martín invitó a sus seguidores a enfrentar las dificultades “un día a la vez” y a priorizar el trabajo personal.

La influencer dejó claro que su proceso aún está en desarrollo y que no se siente preparada para retomar la misma dinámica que tenía antes en redes sociales. Pese a ello, manifestó su intención de continuar con su rutina y sus obligaciones.

Dos tomas de una mujer: a la izquierda viste camiseta amarilla con dibujos de comida y a la derecha lleva gafas oscuras y camiseta sin mangas
Andrea San Martín aparece en capturas de sus transmisiones digitales donde abordó su estado emocional y el desarrollo de sus actividades cotidianas.

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