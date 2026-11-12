Corte de agua para este sábado 14 de noviembre: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación y calcular la cantidad necesaria para cubrir las actividades básicas durante la suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las labores de mantenimiento que realizará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) este sábado 14 de noviembre modificarán temporalmente el abastecimiento de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana. La intervención obligará a determinados hogares a reorganizar sus actividades cotidianas, debido a que el suministro permanecerá interrumpido durante el periodo establecido por la empresa estatal.

Los trabajos forman parte de las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria, necesarias para atender las redes que distribuyen el recurso en la capital. Aunque el cronograma comprende distintas jurisdicciones, la restricción no alcanzará necesariamente a todos sus habitantes: únicamente se aplicará en las urbanizaciones, avenidas y sectores residenciales señalados por la empresa.

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Ante esta situación, resulta importante que los vecinos comprueben si sus domicilios aparecen en la relación de zonas afectadas. Contar con esta información permitirá adoptar medidas preventivas, reservar agua para las necesidades básicas y evitar contratiempos durante las horas en que no estará disponible el servicio.

Otro aspecto que deberán considerar los usuarios es que la interrupción tendrá horarios diferenciados, según la ubicación y el tipo de intervención programada. Por esa razón, la recuperación del suministro también podrá variar entre sectores, en función del avance de los trabajos técnicos.

La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La empresa estatal difundió los detalles de las zonas comprendidas en esta jornada. Conoce qué distritos tendrán restricciones, cuáles son las urbanizaciones afectadas y desde qué hora comenzará la suspensión del servicio este sábado 14 de noviembre.

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Lurigancho

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa

Mzs. A, B, C, D, E, F

Mzs. G, H, I, J, K, L

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa Calle 1 y Calle 2

Urb. El Haras Calle 1 y Calle 2

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

Rímac

A. H. Ampliación 6 de Agosto

A. H. 6 de Agosto

A. H. Laura Caller

A. H. La Cantera de Amancaes

A. H. Municipal 3B

A. H. Balcón del Rímac

Hora: 12 m - 8 p. m.

Ante cualquier duda relacionada con el corte de agua o para reportar inconvenientes durante la suspensión, los vecinos pueden contactar a Sedapal a través de Aquafono, mediante el número (01) 317-8000.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas (Magnific).

Consejos para ahorrar agua en casa

Cierra el caño cuando no lo utilices: Evita dejar correr el agua mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los utensilios de cocina.

Toma duchas cortas: Reduce el tiempo en la ducha y cierra la llave mientras te aplicas champú o jabón para disminuir el consumo.

Reutiliza el agua siempre que sea posible: Aprovecha el recurso empleado para lavar frutas y verduras para regar las plantas o limpiar los pisos, siempre que no contenga detergentes ni sustancias químicas.

Repara las fugas: Revisa periódicamente los grifos, tuberías, inodoros y conexiones. Una filtración pequeña puede ocasionar la pérdida de varios litros durante el día.

Utiliza la lavadora con carga completa: Procura reunir suficiente ropa antes de encender el electrodoméstico y selecciona programas que consuman menos agua.

Evita descongelar alimentos bajo el caño: Retira los productos del congelador con anticipación y déjalos en el refrigerador para evitar desperdiciar el recurso.

Lava los utensilios en un recipiente: En lugar de mantener el grifo abierto, utiliza un recipiente con agua para enjabonar y otro para enjuagar.

Almacena agua responsablemente: conserva una reserva en recipientes limpios, tapados y destinados exclusivamente a este uso. Así evitarás desperdiciar el recurso y tendrás disponibilidad para las necesidades básicas.

Mapa interactivo de Sedapal: ¿Cómo identificar si tu manzana tiene suspensión del servicio?

La plataforma virtual de Sedapal permite conocer si un inmueble se encuentra dentro de alguno de los sectores que presentan restricciones o interrupciones en el suministro de agua potable. Para acceder a esta información, los usuarios deben identificar la dirección exacta de su domicilio y seguir estos pasos:

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Ingresa al mapa interactivo de cortes de agua de Sedapal

Escribe la dirección completa de la vivienda que deseas consultar en el buscador de la plataforma. También puedes ubicar el predio directamente sobre el mapa.

Haz clic en el símbolo de la lupa para ejecutar la búsqueda.

Comprueba la información que aparece en pantalla e identifica si el inmueble está comprendido en alguna de las áreas con interrupción del abastecimiento.

Es importante considerar que los resultados dependen de los datos registrados en la herramienta al momento de realizar la búsqueda. Por ello, si no aparece ninguna restricción, pero Sedapal publicó un aviso reciente sobre tu sector, consulta también sus canales oficiales para corroborar si existe una suspensión programada.