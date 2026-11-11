Andrea Montenegro defiende su vida en Colombia y aclara que no dejó la actuación: “Es lamentable el poco respeto que se le tiene al artista”

Andrea Montenegro responde a las críticas: “Me honra cumplir 31 años ejerciendo mi profesión de artista”

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Andrea Montenegro respondió a las recientes publicaciones sobre su vida en Colombia y defendió su trayectoria como actriz y artista plástica. La intérprete peruana cuestionó el enfoque de algunos titulares que describieron la pintura como un “nuevo trabajo” y recordó que su vínculo con las artes visuales comenzó hace tres décadas, antes de consolidar su carrera en teatro, cine y televisión.

La actriz publicó un extenso mensaje en sus redes sociales luego de que varios medios informaran que actualmente realiza retratos al óleo por encargo desde Colombia. Montenegro señaló que, en principio, había escrito una reflexión más extensa y con “un poco de resentimiento”, pero decidió expresar su posición frente a la manera en que se presentó su actividad profesional.

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“Nadie es profeta en su tierra, dicen, y yo vengo de cumplir 22 años a salvo y en paz”, escribió la artista, quien reside en Colombia desde hace más de dos décadas.

La reacción de Montenegro ocurrió después de que una publicación afirmara que la actriz “se gana la vida con un nuevo trabajo en Colombia”. Para ella, esa formulación desconoce el recorrido que ha desarrollado en las artes plásticas, una disciplina que, según explicó, forma parte de su formación y de su ejercicio profesional desde mucho antes de alejarse de la televisión peruana.

Andrea Montenegro recordó su formación en diseño y pintura

La actriz contó que se graduó en 1996 en la carrera de Diseño Gráfico Publicitario del Instituto Peruano de Publicidad (IPP). Tras concluir sus estudios, trabajó durante un periodo como diseñadora en ETC Publicidad, entre 1996 y 1997, aunque luego decidió apartarse de ese ámbito laboral.

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“Soy graduada del IPP en 1996 en la carrera de Diseño Gráfico Publicitario, de la cual devine pintora porque no me gustó la publicidad ni la vida en agencia”, afirmó.

La actriz aseguró que emigrar le permitió encontrar tranquilidad y sostuvo que continuará dedicada a la actuación, el teatro y sus obras al óleo

Montenegro precisó que su actividad como pintora no es una ocupación reciente ni una alternativa surgida tras dejar la pantalla. La artista mostró en los últimos días algunos de los retratos al óleo que realiza a partir de fotografías o modelos en vivo, obras que también ofrece por encargo a través de sus plataformas digitales.

En una de esas publicaciones, presentó un cuadro titulado “Enamorarme de ti” y explicó que trabaja con referencias fotográficas. Medios difundieron esas imágenes y resaltaron que la intérprete desarrolla esta faceta desde Colombia, país donde se estableció hace años.

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La actriz cuestionó que se minimice esa labor al describirla como un “nuevo trabajo”. “Se refieren así a mi carrera paralela en las artes plásticas”, escribió al precisar que ha sostenido una trayectoria en dos áreas: las artes escénicas y la pintura.

Su carrera como actriz comenzó en 1997

En su mensaje, Montenegro también hizo un repaso por sus primeros pasos sobre los escenarios. Señaló que debutó en el teatro en 1997 como parte del elenco de “Los muchachos de la banda”, montaje producido por Horacio Paredes en el Teatro Montecarlo.

Desde entonces, aseguró, no se ha desvinculado de las tablas. Su carrera incluyó participaciones en producciones teatrales, películas y programas de televisión, además de proyectos que gestionó por cuenta propia.

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Andrea Montenegro pasó de la exposición televisiva a la pintura y el yoga en Colombia

“Desde ese entonces nunca he dejado de hacer teatro”, sostuvo. La actriz añadió que en algunos momentos asumió la dirección y producción de sus propios espectáculos unipersonales.

Montenegro destacó que el oficio artístico exige constancia, formación y capacidad para generar oportunidades de trabajo. En ese contexto, rechazó las críticas que, a su juicio, reducen la actividad de los artistas a una mirada superficial o ignoran los años de preparación detrás de cada proyecto.

“Me honra cumplir 31 años ejerciendo mi profesión de artista en dos ramas: artes escénicas y artes plásticas”, expresó. La intérprete remarcó que su experiencia profesional abarca ambas disciplinas y que no considera la pintura una actividad ajena a su identidad.

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La actriz Andrea Montenegro continúa su actividad profesional en Colombia.

Defendió su decisión de emigrar a Colombia

Andrea Montenegro también señaló que tomó la decisión de emigrar hace muchos años y no se arrepiente de ello. Sin entrar en detalles sobre los cuestionamientos que recibió, afirmó que ha crecido a partir del sacrificio, la añoranza y la esperanza.

“Siempre agradezco mi decisión de emigrar”, indicó. También señaló que vive “a salvo y en paz” desde hace 22 años, una frase con la que aludió a la estabilidad que encontró fuera del Perú.

La artista cuestionó la falta de respeto que, según dijo, enfrentan quienes se dedican a actividades creativas. “Es lamentable el poco respeto que se le tiene al artista en algunos lugares”, escribió. Montenegro aseguró que seguirá enfocada en sus proyectos, en la creación de obras y en una vida profesional alejada de confrontaciones.

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La actriz Andrea Montenegro sostiene un retrato al óleo pintado por ella y titulado Muriel con Arete en una publicación de redes sociales.

Su respuesta buscó dejar en claro que los cuadros que promociona no representan un cambio improvisado de rumbo, sino parte de un camino creativo que comenzó con su formación académica y se ha mantenido en paralelo a la actuación.