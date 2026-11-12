Perú

Papa León XIV rindió reconocimiento al Señor de los Milagros por unir a los peruanos : “¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!”

El papa mencionó que la devoción al Cristo Moreno trasciende las fronteras del Perú y se convierte en un punto de encuentro para los migrantes que buscan mantener vivas sus tradiciones

La referencia al Señor de los Milagros formó parte de un discurso sobre la identidad, la migración y los vínculos que los compatriotas mantienen con su tierra (Créditos: TVPerú/Canal N).
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El papa León XIV recordó la devoción al Señor de los Milagros como una expresión de identidad que mantiene unidos a los peruanos incluso cuando se encuentran lejos de su país. Durante su discurso ante las autoridades peruanas en el Teatro Nacional el último miércoles, el pontífice sorprendió al mencionar que había sido testigo de cómo la capital italiana se vestía de morado, en referencia a las manifestaciones de fe de los compatriotas que residen en esa ciudad. “¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!“, expresó.

La referencia formó parte de una reflexión sobre la migración, los vínculos familiares y el sentimiento de pertenencia que los ciudadanos conservan pese a establecerse en otras naciones. El líder de la Iglesia señaló que numerosos compatriotas construyen sus vidas fuera del territorio nacional, pero mantienen el afecto por sus seres queridos y continúan contribuyendo al bienestar de sus comunidades de origen. En ese contexto, destacó el papel de una de las manifestaciones religiosas más representativas del Perú para preservar esa conexión emocional.

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El Señor de los Milagros permite que los peruanos residentes en otros países reafirmen su identidad cultural, compartan costumbres y conserven sus raíces - Créditos: Andina.
El Señor de los Milagros permite que los peruanos residentes en otros países reafirmen su identidad cultural, compartan costumbres y conserven sus raíces - Créditos: Andina.

El Señor de los Milagros como vínculo con la patria

La imagen del Cristo de Pachacamilla ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de millones de fieles. Cada año, durante octubre y parte de noviembre, las procesiones congregan a devotos que acompañan el recorrido de las andas, visten hábitos morados y expresan su agradecimiento mediante oraciones y muestras de recogimiento. Sin embargo, esta tradición también ha extendido su presencia más allá de las fronteras nacionales. Para quienes emigraron, la veneración constituye una oportunidad para reencontrarse con sus raíces, compartir costumbres y mantener vivo el sentimiento de pertenencia.

El comentario del pontífice puso de relieve precisamente esa dimensión de la religiosidad popular. Su referencia a Roma permitió ilustrar cómo una manifestación profundamente arraigada en la cultura peruana también encuentra espacio en otros territorios. La presencia de la imagen del Señor de los Milagros en ciudades distantes demuestra que las expresiones de fe pueden convertirse en puntos de encuentro para quienes comparten una historia, recuerdos familiares y tradiciones heredadas. De esta manera, la distancia geográfica no representa necesariamente una ruptura con las costumbres del lugar de procedencia.

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El papa León XIV recordó que el Señor de los Milagros representa una expresión de identidad peruana que mantiene unidos a los compatriotas incluso cuando viven en el extranjero - Créditos: Andina.
El papa León XIV recordó que el Señor de los Milagros representa una expresión de identidad peruana que mantiene unidos a los compatriotas incluso cuando viven en el extranjero - Créditos: Andina.

León XIV reflexionó sobre los migrantes y el amor por el Perú

Después de mencionar esta devoción, el obispo de Roma profundizó en el significado de abandonar el país de origen para establecerse en otras sociedades. Reconoció el esfuerzo de quienes construyen nuevas oportunidades fuera de su tierra natal, sin dejar de preocuparse por sus familiares ni perder el contacto con las localidades donde crecieron. También destacó sus aportes a las comunidades de procedencia, una contribución que permite comprender que la migración no implica necesariamente desligarse de las responsabilidades y afectos que permanecen en el territorio de origen.

En esa línea, pronunció una reflexión sobre el sentimiento de pertenencia: “La distancia no disminuye necesariamente el amor a la patria. A veces permite reconocer con mayor claridad cuánto hemos recibido de ella”. Con estas palabras, planteó que la experiencia de vivir lejos puede ofrecer otra perspectiva sobre la propia historia, las oportunidades recibidas y los lazos que acompañan a cada persona durante su trayectoria. Asimismo, señaló que quienes llegan al Perú llevan consigo historias y esperanzas que merecen ser recibidas con consideración y respeto.

Visita del papa León XIV a Peru
Durante su discurso ante las autoridades peruanas, el papa reflexionó sobre el esfuerzo de los migrantes que construyen nuevas oportunidades sin desligarse de sus familias y comunidades - Créditos: Tiziana FABI/AFP.

El llamado del papa León XIV a la paz y la cooperación internacional

La reflexión sobre los movimientos migratorios también dio paso a un mensaje relacionado con las relaciones entre los países. León XIV advirtió que las decisiones adoptadas en el ámbito internacional tienen repercusiones directas en la vida cotidiana de numerosas familias. Por ello, mencionó que las guerras y tensiones que afectan a distintos pueblos requieren una diplomacia paciente, capaz de mantener abiertos los canales de comunicación, respetar el derecho internacional y alcanzar acuerdos que protejan la vida y la dignidad humana.

Además, alentó al Perú a continuar participando en iniciativas de cooperación regional e internacional, además de promover el entendimiento cuando existan posiciones difíciles de conciliar. El pontífice sostuvo que ninguna nación debe considerar ajena la situación que atraviesan otras sociedades, pese a que cada una tenga aspiraciones legítimas. Su mensaje concluyó con una exhortación a no abandonar la búsqueda de soluciones que permitan reducir el sufrimiento de las poblaciones y avanzar hacia la paz.

Así, la mención al Señor de los Milagros adquirió un significado que trascendió el ámbito religioso. La imagen del Cristo Moreno sirvió como ejemplo de los vínculos culturales y afectivos que acompañan a los ciudadanos fuera de su tierra natal. La experiencia que León XIV dijo haber presenciado en Roma conectó una tradición peruana con una reflexión más amplia sobre la identidad, la migración, la solidaridad y la convivencia entre las naciones.

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