Al estilo BTS, jóvenes intercambian 'freebies' del Papa León XIV antes de la vigilia en el Estadio Nacional

Durante la cobertura informativa del segundo día de la visita del papa León XIV en el Perú, una reportera entrevista a asistentes que esperan en fila para ingresar a la vigilia juvenil. Los jóvenes muestran paquetes que contienen pañuelos, calcomanías y estampas impresas preparadas para intercambiar con otros fieles antes del ingreso al recinto.

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Desde las 4:30 de la mañana, grupos de jóvenes organizados a través de WhatsApp se apostaron en la intersección de la avenida 28 de Julio con Paseo de la República para ser los primeros en ingresar a la vigilia de jóvenes con el papa León XIV. Entre sus manos, cien freebies papales artesanales listos para intercambiar con peregrinos de otras parroquias.

La iniciativa fue coordinada por una joven identificada como Sofi, quien creó un grupo de intercambio en WhatsApp y elaboró un cuadro en Excel para organizar la distribución de los obsequios. El grupo, conformado por fieles de distintos puntos de Lima, incluyó integrantes provenientes del Occidente Alto, zona desde la que varios peregrinos partieron de madrugada para asegurar su lugar en la fila.

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Los freebies, una práctica popularizada por las comunidades de fanáticos del grupo coreano BTS —conocidas como armies—, fue adaptada por estos jóvenes católicos para el contexto del encuentro papal. Los obsequios incluían tisú, stickers del Papa con el pulgar en alto y estampitas con oraciones impresas en cartulina dúplex, elaboradas de forma artesanal por los propios peregrinos.

Dos jóvenes vestidos con camisetas rojas muestran recuerdos alusivos al Papa León XIV ante un micrófono de televisión antes de la vigilia en Perú. (Captura Latina)

Karen, una de las organizadoras presentes en la fila, explicó que pasó la noche anterior confeccionando los materiales. “No pude ir [al recibimiento de ayer] porque me amanecí haciendo esto”, señaló entre risas, en declaraciones recogidas por Latina. Junto a ella, Julio, integrante del mismo grupo parroquial, confirmó que ambos llegaron al punto de ingreso a las 4:30 de la mañana con sus entradas en mano.

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El papa chiclayano, visto de cerca por primera vez

Julio relató que sí pudo presenciar el recibimiento del Papa el día anterior, ya que el recorrido pasó cerca de su lugar de trabajo. Describió una ciudad que comenzó a congregarse desde la una y media de la tarde, con una multitud que fue creciendo de manera progresiva a lo largo de la jornada. “Fue emocionante porque la gente se iba conglomerando desde la una, una y media de la tarde”, dijo en declaraciones a Latina.

Para Julio, el vínculo con el Sumo Pontífice tiene además una dimensión personal: él es oriundo de Chiclayo, la misma ciudad norteña donde nació quien hoy ocupa el Solio de Pedro. “Papa chiclayano, yo también soy de Chiclayo, nací allá, entonces verlo aquí es grandioso”, expresó. La vigilia de este jueves marcará su primer encuentro cara a cara con el actual Pontífice.

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Una reportera presenta recuerdos temáticos elaborados por jóvenes en Lima durante las actividades previas a la vigilia del papa León XIV. (Captura Latina)

Stickers, estampitas y pañitos: los freebies papales hechos a mano

Los cien freebies que el grupo llevó a la vigilia fueron elaborados íntegramente de forma artesanal. Las estampitas —impresas, recortadas y pegadas sobre cartulina dúplex— incluían oraciones dirigidas tanto a los jóvenes como al propio Papa. Los stickers, con la imagen del papa León XIV en pose característica, también fueron diseñados, impresos y recortados por los integrantes del grupo.

La selección de los obsequios respondió a criterios prácticos: el tisú fue incorporado por considerarse un elemento básico que los peregrinos podrían necesitar durante las largas horas de espera. La lógica del intercambio, inspirada en la cultura de los fandoms, apunta a generar vínculos entre jóvenes de distintas parroquias que convergen en un mismo espacio de fe.

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Las puertas abren a las 11: todo listo en 28 de Julio con Paseo de la República

El ingreso a la vigilia se habilitó a las 11 de la mañana en la intersección de la avenida 28 de Julio con Paseo de la República, el único punto de acceso habilitado para todas las zonas del evento. Los asistentes debían presentar su entrada gratuita previamente gestionada para poder ingresar al recinto.

El último concierto de BTS en Lima reunió a cientos de ARMY en los exteriores del Estadio San Marcos, donde se organizaron intercambios de freebies, proyectos para Jimin y actividades. Infobae Perú: Paula Díaz

El grupo llegó con sus entradas listas y se ubicó en los primeros puestos de la fila, con la expectativa de acceder al predio desde los primeros momentos. Karen también destacó que varios de los integrantes llevan años vinculados a la vida parroquial: ella misma forma parte de su parroquia desde hace ocho años y participó anteriormente en una misa con el papa Francisco. “Ahora verlo aquí en Perú, tenerlo aquí a nuestro Papa, el recibimiento de ayer fue único”, afirmó en declaraciones a Latina.

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