Vigilia juvenil con el papa León XIV en el Estadio Nacional: todo lo que debes saber de la esperada actividad del sumo pontífice con la juventud peruana

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 11:00 horas, pero el ingreso se cerrará a las 17:00. Los asistentes deberán presentar su documento de identidad y entrada nominativa - Créditos: Andina/Andrés Valle.

Guardar

La vigilia juvenil con León XIV reunirá este jueves 12 de noviembre a miles de personas en el Estadio Nacional de Lima. El pontífice encabezará una jornada de oración con jóvenes y universitarios, uno de los actos principales de su visita al Perú. La actividad central está prevista para las 18:00 horas y culminará a las 19:30.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de entre 16 y 35 años. El recinto tendrá una capacidad de 52 mil asistentes: alrededor de 40 mil ocuparán las tribunas y otros 12 mil estarán en el campo. Las entradas gratuitas, nominativas e intransferibles se agotaron tras la apertura del proceso de reserva en Teleticket.

PUBLICIDAD

Antes de la llegada de Robert Prevost habrá un programa de presentaciones desde las 14:00 horas. La agenda contempla música, danzas folclóricas, coros parroquiales, momentos de reflexión y testimonios. Además, tres participantes dialogarán con el papa sobre la vocación profesional, la familia y la vida religiosa.

El encuentro tendrá capacidad para 52 mil asistentes: 40 mil en las tribunas y otros 12 - Créditos: Andina/Vatican News.

Horarios, documentos y accesos al recinto

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 11 horas, según el Instituto Peruano del Deporte. Las autoridades aconsejan acudir con anticipación para superar los controles de seguridad y ubicarse en la zona correspondiente. El acceso se cerrará a las 17:00 horas, una hora antes del inicio de la ceremonia central.

Cada persona deberá presentar su DNI, carné de extranjería o pasaporte en físico, junto con su entrada de Teleticket, impresa o descargada en el celular. El boleto especifica la ubicación y la puerta habilitada, por lo que se recomienda revisar ambos datos antes de dirigirse al coloso deportivo.

PUBLICIDAD

Los adolescentes de 16 y 17 años tendrán que asistir con un adulto responsable. Asimismo, deberán llevar impresa la declaración jurada de autorización firmada por sus padres o tutores. La organización recordó que los boletos son personales, de modo que no pueden ser transferidos a terceros.

El público podrá ingresar con mochilas pequeñas, alimentos ligeros, agua en botellas de plástico y protector solar. Estarán prohibidos los objetos punzocortantes, envases de vidrio, encendedores y otros elementos que representen riesgos para la seguridad - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Objetos permitidos y elementos restringidos

Los asistentes podrán llevar una mochila pequeña o un canguro, alimentos ligeros, botellas de plástico con agua, gorros y protector solar. El IPD indicó que no habrá venta de comida dentro del recinto, por lo que conviene preparar un refrigerio fácil de transportar, especialmente para quienes ingresen al mediodía.

No estarán permitidos punteros láser, encendedores, fósforos, armas, tijeras, herramientas ni objetos punzocortantes. También quedarán fuera paraguas o sombrillas con punta rígida, correas con hebillas grandes o metálicas, envases de vidrio, latas, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

PUBLICIDAD

Las pancartas solo podrán ingresar si están elaboradas con cartulina flexible o se sostienen directamente con las manos. Están prohibidas las astas de madera y metal. Para evitar demoras, la recomendación es acudir únicamente con objetos indispensables y seguir las indicaciones del personal desplegado en los alrededores.

Al finalizar la ceremonia, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao reforzará los corredores Azul y Morado, así como los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano. Habrá buses adicionales en la estación Estadio Nacional para facilitar la salida del público tras el encuentro con el papa León XIV.

Miles de jóvenes y estudiantes universitarios participarán este jueves 12 de noviembre en el encuentro de oración que encabezará el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Puertas de ingreso al Estadio Nacional para la vigilia con el papa León XIV

Los asistentes deberán revisar con anticipación el sector y la puerta consignados en su entrada de Teleticket. El acceso estará dividido entre las tribunas de occidente, oriente, norte y sur, además de cuatro zonas ubicadas en el campo. Cada participante tendrá que dirigirse únicamente al punto asignado para evitar demoras durante los controles de seguridad.

PUBLICIDAD

Occidente baja: puertas 1 y 8.

Occidente intermedia: puertas 2 y 7.

Occidente alta: puertas 3 y 6.

Oriente baja: puertas 21 y 24.

Oriente intermedia: puertas 19 y 26.

Oriente alta: puertas 20 y 25.

Tribuna norte: puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17.

Tribuna sur: puertas 28, 29, 30, 31, 32 y 33.

Campo 1: puerta 9.

Campo 2: puerta 18.

Campo 3: puerta 34.

Campo 4: puerta 27.