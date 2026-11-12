Perú

Carlos Alcántara revela que recurrió a la separación antes de caer en una infidelidad: “Estamos en el proceso de divorcio”

El actor explicó que el final de su relación con Jossie Lindley fue una decisión meditada, tras más de un año de distancia dentro de su propia casa. También aseguró que prefirió terminar el matrimonio antes que traicionar la confianza de quien definió como “el amor de mi vida”

Carlos Alcántara habló sobre el final de su relación de 31 años con Jossie Lindley y confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio.
Carlos Alcántara habló sobre el final de su relación de 31 años con Jossie Lindley y confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio.
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Carlos Alcántara explicó que optó por separarse de Jossie Lindley antes de que la crisis de pareja derivara en una infidelidad o en conflictos mayores. El actor peruano contó que la decisión no fue repentina y que llegó después de una convivencia marcada por discusiones que, según relató, comenzaron a cambiar el trato que ambos habían sostenido durante 31 años de relación.

En una entrevista con el espacio Café con la Chevez, el popular “Cachín” aseguró que el vínculo con Lindley atravesó un desgaste progresivo. Aunque evitó detallar los asuntos que motivaron las discrepancias, sostuvo que decidió apartarse cuando percibió que la relación podía tomar un rumbo que no quería permitir.

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Creo que sí he sido fiel durante 31 años, ¿por qué tendría que terminar mi relación siéndole infiel?”, manifestó Alcántara. “Antes que pase eso y antes que las cosas se pongan de tanta discusión a diario, yo dije: ‘No, esto se termina yendo de las manos o una cosa violenta’”.

El intérprete de Asu Mare afirmó que las diferencias cotidianas alcanzaron una intensidad inusual para ambos. Según dijo, durante gran parte de su historia compartida existió respeto, incluso en los momentos de crisis, pero en la etapa final comenzaron a elevar el tono de las discusiones.

Carlos Alcántara contó que vivió más de un año en el cuarto de huéspedes

El actor indicó que la separación se gestó durante un periodo extenso. Reveló que comenzó a dormir en el cuarto de huéspedes de su casa más de un año antes de que él y Jossie Lindley tomaran la determinación de poner fin a la convivencia como pareja.

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El problema siempre he sido yo”, expresó al referirse a su papel en el deterioro de la relación. A la vez, descartó que el quiebre respondiera a una traición o a una situación deshonesta. Para Alcántara, la decisión fue una forma de preservar el respeto por quien fue su compañera durante más de tres décadas.

Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes con mujeres después de su separación y dijo que dos experiencias fueron positivas y dos, complicadas.
El actor aseguró que prefirió separarse antes de que las discusiones o una eventual infidelidad afectaran aún más el vínculo con su expareja.

“Hay cosas dentro de las parejas que empiezan a dejar de funcionar o pasan muchas cosas que no tenemos por qué ventilar”, señaló. El actor pidió que se respete la intimidad de ambos y remarcó que existen asuntos de la convivencia que prefiere mantener fuera de la exposición pública.

Alcántara sostuvo que la decisión de separarse estuvo vinculada con la posibilidad de que, en el futuro, pudiera sentirse tentado a iniciar una relación fuera del matrimonio. Explicó que prefirió asumir el costo emocional de una ruptura antes que dañar a Lindley con una infidelidad.

La honestidad es dolorosa a veces, pero preferí eso”, afirmó durante la conversación. “Le tengo tanto respeto”.

El actor confirmó que atraviesa el proceso de divorcio

El protagonista de La Gran Sangre confirmó que la pareja ya inició los trámites para formalizar su divorcio. “Ahora estamos en el proceso de divorcio, que es largo”, dijo, sin brindar precisiones sobre los plazos ni sobre los aspectos legales del caso.

También se refirió a las versiones y comentarios que pueden surgir a partir de sus salidas públicas luego de la separación. Alcántara indicó que busca vivir esta etapa sin ocultamientos, aunque reconoció que la atención de los programas de espectáculos puede amplificar cualquier aparición suya junto a otras personas.

Composición con dos fotos del actor Carlos Alcántara, una en traje beige y otra junto a Jossie Lindley vestida de negro
El actor Carlos Alcántara resaltó que Jossie Lindley es el amor de su vida, pese a su separación.

El actor contó que, por primera vez en muchos años, recuperó una dinámica personal más libre. Mencionó planes cotidianos como asistir al teatro, reunirse con amigos, participar en una parrilla o quedarse después de jugar una pichanga. Dijo que durante el matrimonio cumplió acuerdos vinculados a sus actividades sociales y que ahora intenta adaptarse a una vida distinta.

“Mis tiempos son míos”, expresó. Sin embargo, dejó claro que no se plantea establecer de inmediato otra relación formal. “No estoy poniendo un tiempo ni nada”, comentó al ser consultado sobre una eventual nueva pareja.

“El amor de mi vida”, dijo sobre Jossie Lindley

Pese a la ruptura, Carlos Alcántara habló con afecto de Lindley. La definió como una persona admirable y recordó los años que compartieron desde que se conocieron. “El amor de mi vida, lo más maravilloso que me pasó”, respondió cuando le pidieron una definición breve sobre ella.

El actor admitió que la separación también le genera momentos de tristeza. Contó que aún le resulta difícil ingresar a la vivienda que compartieron, donde permanecen objetos que debe retirar. “Ahí he sido feliz y la he amado. Es una mujer maravillosa”, expresó.

La ruptura ocurre en un periodo personal complejo para Alcántara, quien también enfrenta el duelo por la muerte de su madre. Durante la entrevista, recordó que ella fue una figura central en su vida y relató que conserva agendas con anotaciones personales que encontró entre sus pertenencias.

A la vez, el comediante promociona La Gran Sangre: Ojo por ojo, película que vuelve a reunir a personajes de la serie. La cinta aborda la historia de tres amigos que ingresan injustamente a prisión. Alcántara contó que las grabaciones se realizaron en zonas como el Rímac, Chorrillos y La Victoria.

Tres hombres permanecen sentados en fila, uno con barba blanca y camiseta de tirantes, flanqueado por otros dos hombres con ropa oscura
Los actores Pietro Sibille, Carlos Alcántara y Aldo Miyashiro interpretan a Mandril, El Dragón y Tony Blades en La Gran Sangre: Ojo por ojo,

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