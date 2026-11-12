Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

El actor y director Carlos Alcántara aparece junto al afiche de la película peruana ¡Asu Mare! Los amigos.

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Carlos Alcántara atravesó un periodo de incertidumbre personal y profesional después del estreno de “Asu Mare 4”. El actor contó que las críticas a su debut como director lo llevaron a una etapa de depresión y que, ante la presión, llegó a pensar en abandonar el entretenimiento.

La revelación surgió durante su participación en el pódcast Café con la Chevez, de Trome. Allí, el intérprete recordó que enfrentó un desafío distinto durante esa producción: además de actuar, asumió la dirección de la película.

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El trabajo detrás de cámaras implicó una exigencia que terminó por afectar su estado de ánimo. Carlos Alcántara explicó que optó por concentrarse en una de sus funciones durante el rodaje, debido a la dificultad de sostener ambas responsabilidades al mismo tiempo.

La cinta convocó a 800 mil espectadores, una cifra que contrastó con la recepción negativa que el actor percibió en redes sociales. Los cuestionamientos apuntaron a su trabajo como realizador y, según relató, varios mensajes desacreditaron su preparación para dirigir.

Carlos Alcántara vio tutoriales para hacer 'Asu Mare 4'

“Ahí me viene el primer bajón”, afirmó Carlos Alcántara en la entrevista. El artista señaló que comenzó a leer opiniones que lo calificaban como un mal director y que cuestionaban la forma en que había asumido esa tarea.

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El actor recordó que algunos usuarios llegaron a insinuar que había dirigido la película a partir de tutoriales. Esos comentarios tuvieron un efecto mayor del que esperaba y lo llevaron a interiorizar las críticas.

“Yo caí en creerme todo el hate y me deprimí”, expresó el protagonista de la saga “Asu Mare”. Para Alcántara, ese episodio representó una de las etapas más difíciles de su carrera, pese a sus años de experiencia en la actuación, la televisión y el humor.

La tensión también se trasladó a su salud. El artista contó que sufrió una lesión en la rodilla durante ese periodo, mientras enfrentaba el desgaste emocional provocado por las reacciones contra la película.

'Asu Mare 4' será dirigida por Carlos Alcántara, protagonista de las tres primeras películas,

“Me estresé y dije: ‘Yo me retiro, ya no puedo más’”, recordó. Alcántara reconoció que entonces no lograba comprender por qué recibía mensajes de rechazo luego de una trayectoria dedicada al entretenimiento.

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Carlos Alcántara aprendió a tomar distancia de las críticas en redes sociales

Con el paso del tiempo, el actor afirmó que modificó su manera de relacionarse con los comentarios negativos. Según contó en Café con la Chevez, ahora considera que muchas opiniones publicadas en redes sociales no parten de una evaluación completa del trabajo artístico.

Como ejemplo, mencionó las reacciones sobre “La Gran Sangre”. Alcántara sostuvo que algunas personas cuestionan esa producción sin haber visto la película en su totalidad, por lo que sus observaciones no tendrían un sustento claro.

Esa experiencia le permitió entender que los ataques en internet forman parte de la exposición pública. “Me he entregado al entretenimiento durante años y ahora, ¿por qué esta cólera?”, se preguntó al recordar la etapa posterior a “Asu Mare 4”.

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Carlos Alcántara debutará como director en 'Asu Mare 4'.

El actor indicó que en ese momento no comprendía la dinámica de los llamados haters. Hoy, sostuvo, prefiere no otorgarles el mismo peso que antes, aunque admitió que las críticas pueden afectar a quienes reciben ese tipo de mensajes.

“No hay que hacer mucho caso, siempre van a haber”, afirmó. Su reflexión se centró en la necesidad de diferenciar entre una observación argumentada y un comentario emitido sin conocimiento de una película o de quienes participaron en ella.

Carlos Alcántara también defendió el valor de la crítica cuando se formula con responsabilidad. Para el intérprete, opinar sobre una obra requiere haberla visto y considerar que detrás de cada producción hay un equipo de profesionales cuyo trabajo puede verse afectado por ataques sin fundamento.

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La confesión expuso un aspecto personal del actor, quien pasó de considerar el retiro a replantear su vínculo con la opinión pública y con las reacciones que generan sus proyectos audiovisuales.