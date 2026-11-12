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“Si Renato Tapia viene a Perú, lo veo en Sporting Cristal”: la opinión de exjugador de Alianza Lima sobre el futuro del ‘Cabezón’

Aldo Olcese se pronunció por la posible salida del volante peruano de Al Wasl en medio de los rumores que lo sitúan en la Liga 1, concretamente en el cuadro ‘blanquiazul’

El exjugador se pronunció por la posible salida del 'Cabezón' de Al Wasl y la chance que recale en la Liga 1. (Video: Desmarcados)
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Renato Tapia es uno de los pocos jugadores peruanos que nunca tuvo un paso por la Liga 1, ya que de muy joven se fue a Países Bajos y ha hecho una larga carrera en el exterior. Sin embargo, su estadía en Al Wasl podría terminarse pronto.

El futuro del ‘Cabezón’ abrió la posibilidad de un regreso al país, con Alianza Lima como uno de los equipos que podría aparecer en el horizonte y el club del cual es hincha. El periodista José Varela contó detalles sobre el panorama del futbolista nacional.

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“Estaba siguiendo los pasos de un futbolista que le puede servir muchísimo a Alianza Lima. Siguiendo su situación contractual, me apoyé en una persona importante vinculada a traspasos en el Medio Oriente, y me indicó que Renato Tapia tiene una alta posibilidad de no seguir en Al Wasl”, dijo en el programa Modo Fútbol.

El contrato del volante vence en mayo del próximo año. Pese a ello, la posibilidad planteada no se limitaría a una salida cuando termine el acuerdo, sino a que el jugador no continúe dentro de la planificación de la institución. “¿Alianza Lima? No me precisaron el destino, podría venir a la liga peruana, volver a Europa u otros mercados", comentó.

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Renato Tapia disputó 29 partidos en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl
Renato Tapia lleva ocho partidos jugados en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos en la actual temporada - créditos: Al Wasl

La versión del periodista Gustavo Peralta añadió que el comando técnico de la selección peruana, Mano Menezes, conocía la posibilidad de que Renato Tapia no siguiera en el fútbol de Medio Oriente más allá de este año. “Tenía muchas chances de jugar en una liga más competitiva, o en su defecto, volver a Liga 1. Pero que por su edad, buscaría una liga más competitiva”, mencionó.

El comunicador sostuvo que dentro del entorno de la ‘bicolor’ consideran que el volante de 31 años todavía puede aportar. “El comando técnico de la selección veía muy bien esta noticia porque es un jugador joven y tiene mucho para dar a la selección”, manifestó.

La próxima decisión de Tapia, entonces, podría tener incidencia en su recorrido con la camiseta de la ‘blanquirroja’. De hecho, el entrenador brasileño ya anticipó que su retorno a la selección se daría para la fecha FIFA de marzo. Eso sí, dependerá de su rendimiento y el nivel de la liga elegida sería un aspecto considerado.

Luis Tapia habló de la posibilidad de que el 'Cabezón' se retire en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Inka Digital TV)

Aldo Olcese sobre posible llegada de Renato Tapia a la Liga 1

Ahí fue cuando Aldo Olcese, exjugador de Aianza Lima y Sporting Cristal, analizó la opción de que Renato Tapia juegue por primera vez en la Liga 1. Su mirada no apuntó hacia el club ‘blanquiazul’.

Para el exfutbolista, el equipo que mejor podría adaptarse a las características del mediocampista sería el conjunto ‘rimense’. “Si Tapia viene a Perú, yo lo veo en Sporting Cristal”, declaró en el programa de YouTube, Desmarcados.

Olcese Vassallo vinculó esa opinión con la personalidad del ‘Cabezón’. “Su forma de ser, creo que encajaría en Cristal”, agregó al referirse a una eventual llegada al elenco ‘cervecero’, donde formó parte de sus divisiones menores en una corta etapa antes de integrarse a Esther Grande de Bentín.

Eso no fue todo, ya que Aldo Olcese también planteó que el lugar donde actúe Renato Tapia podría influir en la consideración del DT Mano Menezes en la selección peruana para su próximo llamado. “Hay entrenadores que no importa el lugar pero te piden que juegues, pero hay otros que te piden estar en una liga donde te puedan ver, más competitiva para llamarte”, señaló.

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