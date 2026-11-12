Facundo Callejo reveló el sorpresivo gesto de Carlos Desio que lo emocionó: “No tenía sentido que diga eso de mí”

El delantero de Cusco FC le dedicó unas palabras al técnico de Sport Boys por unos halagos que le dedicó cuando ambos equipos se enfrentaron. (Video: Hablemos de MAX / L1 MAX)

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Pese a que Cusco FC no ha podido pelear por el título nacional, Facundo Callejo se las ha ingeniado por destacar y mantenerse entre los máximos goleadores de la Liga 1. Justamente, el delantero argentino habló sobre la posibilidad que tuvo de llegar a un club de Lima a mitad de año, del inesperado gesto de Carlos Desio y del interés de un club argentino.

“Nunca estuve cerca de llegar a otro club. Conmigo nunca nadie se comunicó. Solo una vez hablé por llamada con una persona de un club de Lima que me llamó en marzo de este año”, indicó en primera instancia en Hablemos de MAX.

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La persona que se comunicó con él le planteó que podía integrar una lista de opciones para el mercado de junio, pero todo quedó estancado. “Me preguntó cómo estaba mi situación, que seguramente en junio podía llegar a ser una de esas opciones en el puesto que estaban buscando, pero después esa persona salió del club y ahí se truncó todo, seguimos acá (en Cusco FC)”, precisó.

Facundo Callejo lleva 18 goles en la Liga 1 2026 con Cusco FC. - créditos: Liga 1

‘Facu’, que tiene contrato por un año más con Cusco FC, se refirió a la versión sobre una cláusula de salida de un millón de dólares, descartándola totalmente. Al mismo tiempo, tomó con humor esa posibilidad. “¿Quién va a pagar un millón de dólares por Callejo?”, respondió entre risas.

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El agradecimiento de Facundo Callejo a Carlos Desio por inesperado gesto

La relación entre Facundo Callejo y Carlos Desio surgió a partir de unas declaraciones del entrenador luego de un partido que Sport Boys ganó de visita a Cusco FC. El atacante contó que el técnico lo mencionó y lo elogió sin que le consultaran por su rendimiento.

“Agradecerle a Carlos Desio, porque en una entrevista cuando nos ganaron acá, me mencionó y me halagó sin ningún sentido, y a mí me emocionó, la verdad”, expresó.

El ‘Torero’ explicó que no esperaba ser parte de esa entrevista ni que el DT argentino hiciera una valoración pública sobre él. “Le mandé mensaje agradeciéndole porque no tenía sentido que diga eso de mí. Es un video que lo tengo guardado, se lo compartí a mi familia”, comentó.

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Facundo Callejo reveló el sorpresivo gesto de Carlos Desio que lo emocionó.

Facundo Callejo también felicitó a Carlos Desio por el trabajo que ha hecho en Sport Boys. “Felicitarlo por lo que hizo con el Boys. Ojalá que le vaya muy bien a él porque me pareció un buen tipo y desde que estoy en el país fue el primero que de la nada dijo eso. Nadie le había preguntado sobre mí”, afirmó.

De inmediato, en el programa surgió la pregunta de un posible escenario si es que el entrenador argentino lo llama para la ‘misilera’ el 2027, a lo que el futbolista de 34 años respondió: “Pasa lo mismo, tiene que hablar con Cusco FC”.

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El tanto del delantero argentino pone el marcador 1-0 frente a Sporting Cristal. Revive la jugada y la celebración que hizo vibrar a todo el estadio. - Liga 1 MAX

Facundo Callejo sobre frustrada llegada a Colón de Santa Fe

La posibilidad de regresar a Colón de Santa Fe, club en el que debutó en Primera División, también apareció a mitad de año. Facundo Callejo confirmó que recibió un llamado y que mantuvo una comunicación con el gerente de la institución argentina.

“Me llamaron ahora en mitad de año, hablé con el gerente. Yo de mi parte, obviamente, dije que no había ningún problema, pero se tenían que poner de acuerdo con Cusco FC, que era el que había apostado por mí y no se llegó a un acuerdo”, contó.

El artillero agregó que expresó su predisposición cuando recibió el llamado. Después, de acuerdo con su relato, la institución argentina evaluó otras alternativas y la operación quedó fuera de sus manos. “Cuando dependía de mí, ellos tuvieron otras opciones y ahora que no depende de mí, no puedo hacer nada”, concluyó.

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