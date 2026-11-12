Carlos Alcántara contó que invitó a mujeres a viajes al Caribe tras su separación: “Saben a qué van”

Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes con mujeres después de su separación y dijo que dos experiencias fueron positivas y dos, complicadas.

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Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes al Caribe con mujeres luego de su separación de Jossie Lindley y aseguró que establece con claridad que esos encuentros no implican una relación formal. El actor relató que dos de esas experiencias fueron satisfactorias y que las otras dos le confirmaron la importancia de conocer mejor a la persona antes de compartir varios días de viaje.

El intérprete de Asu Mare habló de esta etapa de su vida en una entrevista con Café con la Chevez. Tras 31 años de relación, Alcántara señaló que intenta acostumbrarse a una rutina distinta, con más autonomía para organizar salidas, reuniones con amigos y escapadas fuera del país.

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“Hasta ahora he hecho cuatro viajes, de los cuales dos han sido increíbles y dos han sido terribles”, manifestó. El actor explicó que viajar con una persona a la que recién conoce puede generar contrastes en la convivencia y revelar aspectos que no aparecen en encuentros más breves.

Durante la conversación, indicó que una invitación a un viaje implica establecer previamente qué esperan ambas partes. “Las cuentas claras desde el saque”, resumió al describir la manera en la que plantea este tipo de planes.

Carlos Alcántara afirmó que los acuerdos se establecen antes de viajar

El actor explicó que no busca generar expectativas de pareja ni compromisos posteriores cuando propone estos viajes. “Claro, saben a qué van, ha quedado la amistad”, dijo al comentar sus experiencias después de la separación.

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Alcántara indicó que siempre lo términos se conversan antes de emprender esta experiencia con su acompañante. “Oye, yo te invito a un viaje, cinco días, cuatro días al Caribe, ¿qué, para conversar?“, resaltó el actor, dejando claro que no busca malos entendidos.

El comediante reconoció que no siempre logró la compatibilidad que esperaba. En dos de los viajes, sintió que habría preferido ir solo. En los otros dos, encontró una compañía con la que pudo compartir las actividades sin tensiones.

“Hay que conocer a la persona con la que viajas y a veces uno cree que conoce a la persona”, afirmó.

Las declaraciones surgieron cuando Alcántara hablaba de su proceso tras la ruptura con Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas de vida. El actor confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio, aunque recalcó que la decisión se tomó después de un periodo prolongado de discusiones y distancia dentro de la convivencia.

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Carlos Alcántara habló sobre el final de su relación de 31 años con Jossie Lindley y confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio.

El actor dijo que no quiere apurarse a iniciar otra relación formal

Carlos Alcántara señaló que no ha fijado un plazo para volver a tener una pareja estable. Dijo que disfruta de poder aceptar invitaciones de amigos sin tener que negociar horarios o actividades, una libertad que considera parte de su proceso después de la separación.

“No volvería a tener esa dinámica de estar con una pareja a la que tengo que darle razón de todo, a dónde me voy, a dónde no me voy”, declaró. El actor aclaró que durante su matrimonio cumplió acuerdos relacionados con sus salidas y que no pretende cuestionar esa etapa, sino explicar el cambio que vive ahora.

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Alcántara habló de Shirley Arica y de una amistad marcada por las bromas

Durante el diálogo, Carlos Alcántara también fue consultado por Shirley Arica, a quien calificó como su “crush”. El actor sostuvo que le parece atractiva y que mantiene una amistad con ella a partir de encuentros sociales.

“Yo feliz le tomaría fotos”, expresó al hablar de su interés por la fotografía. Además, comentó que suele bromear con Arica y decirle que en algún momento intentará besarla, aunque dejó claro que se trata de una dinámica que ella conoce.

El intérprete afirmó que conversa las expectativas antes de viajar y que no promete una relación formal a las mujeres que invita. iG

Alcántara destacó que Arica es madre y trabajadora, y cuestionó que se la juzgue con dureza por decisiones personales. Sus palabras se suman a una entrevista en la que también habló de la muerte de su madre, las críticas que recibió por Asu Mare 4, su lucha contra los excesos y su vínculo con sus hijos.

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En el plano profesional, el actor promociona La Gran Sangre: Ojo por ojo, filme rodado en escenarios del Rímac, Chorrillos y La Victoria. La producción narra el reencuentro de tres amigos que fueron encarcelados injustamente y que salen de prisión dos décadas después.