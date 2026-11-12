Perú

Carlos Alcántara contó que invitó a mujeres a viajes al Caribe tras su separación: “Saben a qué van”

Tras confirmar que atraviesa un proceso de divorcio, el intérprete habló de sus cuatro viajes con mujeres y sostuvo que plantea desde el inicio que no busca una relación formal. “Las cuentas claras desde el saque”, afirmó

Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes con mujeres después de su separación y dijo que dos experiencias fueron positivas y dos, complicadas.
Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes con mujeres después de su separación y dijo que dos experiencias fueron positivas y dos, complicadas.
Guardar

Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes al Caribe con mujeres luego de su separación de Jossie Lindley y aseguró que establece con claridad que esos encuentros no implican una relación formal. El actor relató que dos de esas experiencias fueron satisfactorias y que las otras dos le confirmaron la importancia de conocer mejor a la persona antes de compartir varios días de viaje.

El intérprete de Asu Mare habló de esta etapa de su vida en una entrevista con Café con la Chevez. Tras 31 años de relación, Alcántara señaló que intenta acostumbrarse a una rutina distinta, con más autonomía para organizar salidas, reuniones con amigos y escapadas fuera del país.

PUBLICIDAD

Hasta ahora he hecho cuatro viajes, de los cuales dos han sido increíbles y dos han sido terribles”, manifestó. El actor explicó que viajar con una persona a la que recién conoce puede generar contrastes en la convivencia y revelar aspectos que no aparecen en encuentros más breves.

Durante la conversación, indicó que una invitación a un viaje implica establecer previamente qué esperan ambas partes. “Las cuentas claras desde el saque”, resumió al describir la manera en la que plantea este tipo de planes.

Carlos Alcántara afirmó que los acuerdos se establecen antes de viajar

El actor explicó que no busca generar expectativas de pareja ni compromisos posteriores cuando propone estos viajes. “Claro, saben a qué van, ha quedado la amistad”, dijo al comentar sus experiencias después de la separación.

PUBLICIDAD

Alcántara indicó que siempre lo términos se conversan antes de emprender esta experiencia con su acompañante. “Oye, yo te invito a un viaje, cinco días, cuatro días al Caribe, ¿qué, para conversar?“, resaltó el actor, dejando claro que no busca malos entendidos.

El comediante reconoció que no siempre logró la compatibilidad que esperaba. En dos de los viajes, sintió que habría preferido ir solo. En los otros dos, encontró una compañía con la que pudo compartir las actividades sin tensiones.

“Hay que conocer a la persona con la que viajas y a veces uno cree que conoce a la persona”, afirmó.

Las declaraciones surgieron cuando Alcántara hablaba de su proceso tras la ruptura con Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas de vida. El actor confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio, aunque recalcó que la decisión se tomó después de un periodo prolongado de discusiones y distancia dentro de la convivencia.

Carlos Alcántara habló sobre el final de su relación de 31 años con Jossie Lindley y confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio.
Carlos Alcántara habló sobre el final de su relación de 31 años con Jossie Lindley y confirmó que ambos atraviesan el proceso de divorcio.

El actor dijo que no quiere apurarse a iniciar otra relación formal

Carlos Alcántara señaló que no ha fijado un plazo para volver a tener una pareja estable. Dijo que disfruta de poder aceptar invitaciones de amigos sin tener que negociar horarios o actividades, una libertad que considera parte de su proceso después de la separación.

“No volvería a tener esa dinámica de estar con una pareja a la que tengo que darle razón de todo, a dónde me voy, a dónde no me voy”, declaró. El actor aclaró que durante su matrimonio cumplió acuerdos relacionados con sus salidas y que no pretende cuestionar esa etapa, sino explicar el cambio que vive ahora.

Alcántara habló de Shirley Arica y de una amistad marcada por las bromas

Durante el diálogo, Carlos Alcántara también fue consultado por Shirley Arica, a quien calificó como su “crush”. El actor sostuvo que le parece atractiva y que mantiene una amistad con ella a partir de encuentros sociales.

Yo feliz le tomaría fotos”, expresó al hablar de su interés por la fotografía. Además, comentó que suele bromear con Arica y decirle que en algún momento intentará besarla, aunque dejó claro que se trata de una dinámica que ella conoce.

El intérprete afirmó que conversa las expectativas antes de viajar y que no promete una relación formal a las mujeres que invita. iG
El intérprete afirmó que conversa las expectativas antes de viajar y que no promete una relación formal a las mujeres que invita. iG

Alcántara destacó que Arica es madre y trabajadora, y cuestionó que se la juzgue con dureza por decisiones personales. Sus palabras se suman a una entrevista en la que también habló de la muerte de su madre, las críticas que recibió por Asu Mare 4, su lucha contra los excesos y su vínculo con sus hijos.

En el plano profesional, el actor promociona La Gran Sangre: Ojo por ojo, filme rodado en escenarios del Rímac, Chorrillos y La Victoria. La producción narra el reencuentro de tres amigos que fueron encarcelados injustamente y que salen de prisión dos décadas después.

Temas Relacionados

Carlos Alcántaraperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en el Perú: calles cerradas, desvíos y rutas alternas para el miércoles 11 de noviembre

El sumo pontífice arribó pasada las 5 de la tarde al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, y en su primer día cumplió una agenda que afectó zonas próximas al aeropuerto, el Cercado de Lima y Jesús María

Papa León XIV en el Perú: calles cerradas, desvíos y rutas alternas para el miércoles 11 de noviembre

“Si Renato Tapia viene a Perú, lo veo en Sporting Cristal”: la opinión de exjugador de Alianza Lima sobre el futuro del ‘Cabezón’

Aldo Olcese se pronunció por la posible salida del volante peruano de Al Wasl en medio de los rumores que lo sitúan en la Liga 1, concretamente en el cuadro ‘blanquiazul’

“Si Renato Tapia viene a Perú, lo veo en Sporting Cristal”: la opinión de exjugador de Alianza Lima sobre el futuro del ‘Cabezón’

MIDAGRI: productores que inviertan en tractores, drones y fertilizantes podrán recuperar el IGV por sus compras

Los agricultores y productores de frutas, hortalizas, leche cruda, ganado y caña de azúcar que vendan en Perú podrán pedir el reintegro del IGV previsto en la Ley N.° 32434, conocida como nueva Ley Chlimper

MIDAGRI: productores que inviertan en tractores, drones y fertilizantes podrán recuperar el IGV por sus compras

Las 25 fotos que reflejan la emoción del papa León XIV a su llegada al Perú

El sumo pontífice llegó la tarde de este miércoles 11 de noviembre a Lima desde Buenos Aires. Miles de fieles se concentraron en distintos puntos de la capital peruana para acompañar su recorrido previsto

Las 25 fotos que reflejan la emoción del papa León XIV a su llegada al Perú

Papa León XIV rindió reconocimiento al Señor de los Milagros por unir a los peruanos : “¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!”

El papa mencionó que la devoción al Cristo Moreno trasciende las fronteras del Perú y se convierte en un punto de encuentro para los migrantes que buscan mantener vivas sus tradiciones

Papa León XIV rindió reconocimiento al Señor de los Milagros por unir a los peruanos : “¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que hijo del ministro Luis Dyer trabaja en Palacio: No registra títulos, pero se reúne con ministros

Revelan que hijo del ministro Luis Dyer trabaja en Palacio: No registra títulos, pero se reúne con ministros

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara revela que recurrió a la separación antes de caer en una infidelidad: “Estamos en el proceso de divorcio”

Carlos Alcántara revela que recurrió a la separación antes de caer en una infidelidad: “Estamos en el proceso de divorcio”

Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

DEPORTES

“Si Renato Tapia viene a Perú, lo veo en Sporting Cristal”: la opinión de exjugador de Alianza Lima sobre el futuro del ‘Cabezón’

“Si Renato Tapia viene a Perú, lo veo en Sporting Cristal”: la opinión de exjugador de Alianza Lima sobre el futuro del ‘Cabezón’

A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú: partido amistoso en La Bombonera por fecha FIFA 2026

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

Facundo Callejo reveló el sorpresivo gesto de Carlos Desio que lo emocionó: “No tenía sentido que diga eso de mí”

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”