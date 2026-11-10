Perú vs Bolivia: programación, dónde ver, convocados, entradas y todos los detalles del amistoso por fecha FIFA 2026.

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La selección peruana disputará un solo amistoso en la fecha FIFA de noviembre, a pedido de Mano Menezes. La ‘bicolor’ recibirá a Bolivia en el primer partido del técnico brasileño en territorio nacional. Conoce los detalles del encuentro.

Programación del Perú vs Bolivia

El Perú vs Bolivia se disputará el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas (horario peruano), en el estadio Alejandro Villanueva, que volverá a albergar un encuentro de la selección después de más de dos años.

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Con respecto a otros países, el encuentro comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 22:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Perú recibirá a Bolivia en Matute el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas.

Dónde ver el Perú vs Bolivia: canal TV

El amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido en señal abierta por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 HD. El encuentro también podrá verse vía streaming mediante América TVGO, plataforma de acceso gratuito.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura del partido en el estadio Alejandro Villanueva, con la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas y las declaraciones de los protagonistas.

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La selección peruana recibirá a la 'verde' en Matute. Créditos: América TV.

Entradas para el Perú vs Bolivia

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster. Los aficionados deberán registrarse previamente en la plataforma con su número de DNI y cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletos.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre la cantidad de entradas vendidas. No obstante, trascendió que la venta habría tenido una baja respuesta inicial.

Norte: S/49.00 soles

Sur: S/49.00 soles

Oriente: S/99.00 soles

Occidente: S/139.00 soles

Los precios de las entradas para el Perú vs Bolivia por amistoso 2026. - captura: Ticketmaster

Convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Romero y Matías Córdova.

Defensas: Alfonso Barco, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Lazo y Matías Zegarra.

Mediocampistas: Jesús Pretell, Wilder Cartagena, Francesco Andrealli, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Rodrigo Vilca, Jairo Vélez, Andy Polo y Erinson Ramírez.

Delanteros: Adrián Ugarriza, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales, Luis Iberico, Maxloren Castro y Piero Magallanes.

La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF

Convocados de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe, Gerónimo Govea y Rodrigo Banegas.

Defensas: Fabricio Quaglio, Diego Arroyo, Richet Gómez, Fernando Mena, Efraín Morales, Yomar Rocha, Marco Velasco y Roberto Carlos Fernández.

Mediocampistas: Héctor Cuéllar, Óscar López, Jorge Lovera, Robson Matheus, Carlos Melgar, Anderson Ayhuana, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Jesús Maraude, Leonardo Viviani y Jhon Velasquez.

Delanteros: Nabil Nacif, José Flores y Moisés Paniagua.

¿Cómo quedó el último amistoso entre Perú y Bolivia?

El último enfrentamiento entre Perú y Bolivia se disputó en 2025 en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, en Ica. En aquella ocasión, la representación peruana estuvo a cargo de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú y se impuso por 2-0 ante los ‘verdes’.

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El equipo, dirigido de manera interina por Gerardo Ameli y conformado en su mayoría por jugadores del torneo local, resolvió un partido con pocas situaciones de gol en los minutos finales.

Piero Magallanes abrió el marcador con un remate desde fuera del área a los 87 minutos, mientras que Bassco Soyer selló el resultado a los 90 minutos. Ambos ingresaron desde el banco de suplentes.

Así puso el 2-0 de la selección peruana. (Video: América)

El último partido oficial entre Perú y Bolivia se disputó en el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La selección peruana se impuso por 3-1, en el debut de Óscar Ibáñez como técnico interino de la ‘blanquirroja’.

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Andy Polo abrió el marcador, mientras que Paolo Guerrero y Edison Flores ampliaron la ventaja para el conjunto nacional. Miguel Terceros descontó para la ‘verde’ desde el punto de penal. El resultado representó el primer triunfo de Perú en ese proceso clasificatorio.