Perú

Revelan que hijo del ministro Luis Dyer trabaja en Palacio: No registra títulos, pero se reúne con ministros

Periodista Karla Ramírez revela que Allan Dyer Quiñones, de 22 años, integra la Oficina de Cumplimiento del Gobierno, aunque no fue designado formalmente

El ministro de Salud de Perú habla por un micrófono durante una conferencia institucional, junto a la fotografía de su hijo Allan Dyer ante una computadora portátil.
El ministro de Salud de Perú habla por un micrófono durante una conferencia institucional, junto a la fotografía de su hijo Allan Dyer ante una computadora portátil.
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El hijo del ministro de Salud, Luis Dyer, trabajaría en el Despacho Presidencial a pesar de que no tiene grados ni títulos registrados en la Sunedu, según reveló la periodista Karla Ramírez en su programa Karla de Miércoles. Se trata de Allan Dyer Quiñones, joven de 22 años que registra múltiples visitas a entidades del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el informe periodístico, Dyer Quiñones ha tenido reuniones con altos funcionarios del Gobierno, entre ministros, viceministros y directores.

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  • 19 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el ministro Mauricio Arnillas, desde las 07:15 hasta las 11:05.
  • 20 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas con el viceministro de Hacienda, Erick Wilfredo Lahura Serrano, desde las 10:02 hasta las 11:19.
  • 21 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas con el director de la Dirección de Soluciones Digitales, Agustín Palacio Robles Cruz, desde las 10:58 hasta las 11:48.
  • 21 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas con el director de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, Jesús Ruiton Cabanillas, desde las 12:01 hasta las 13:08.
  • 21 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Energía y Minas con el ministro Guillermo Shinno, desde las 16:20 hasta las 16:44.
  • 29 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en la Presidencia del Consejo de Ministros con la jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, Ana Sofía Rodríguez Yáñez, desde las 08:35 hasta las 09:39.
  • 29 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en la Presidencia del Consejo de Ministros con el jefe de la Oficina General de Estadística e Informática, José Antonio García Morgan, desde las 10:26 hasta las 12:32.
  • 29 de octubre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Energía y Minas con el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, Miguel Ángel Guemercindo Lovatón Anticona, desde las 13:53 hasta las 14:55.
  • 3 de noviembre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas con el director de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, Jesús Ruiton Cabanillas, desde las 09:43 hasta las 10:24.
  • 3 de noviembre de 2026: Reunión de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas con la asesora del Despacho Viceministerial de Hacienda, Jillie Vanessa Chang Kcomt, desde las 10:30 hasta las 12:29.
Registro de visitas a entidades públicas atribuido a Allan Dyer Quiñones en Perú. Foto: Karla Ramírez
Registro de visitas a entidades públicas atribuido a Allan Dyer Quiñones en Perú. Foto: Karla Ramírez

Según un documento difundido por la periodista Karla Ramírez, el hijo del ministro de Salud forma parte de la Oficina de Cumplimiento de la Presidencia de la República, despacho que, supuestamente, se encarga de dar seguimiento a las prioridades y metas del Ejecutivo.

En las reuniones, Dyer Quiñones se presenta en representación del Despacho Presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros o “a título personal”. No obstante, de acuerdo con el reportaje, su nombre no registra entre el personal de ninguna institución, según los portales de Transparencia.

Allan Dyer Quiñonez. Foto: Karla Ramírez
Allan Dyer Quiñonez. Foto: Karla Ramírez

La periodista Karla Ramírez cuestionó que Dyer Fernández no haya sido designado oficialmente en el cargo de miembro de la Oficina de Cumplimiento. Según el abogado penalista Jimmy Sotomayor, esto podría configurar el delito de usurpación de funciones.

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Texto sobre fondo blanco que contiene la convocatoria a una reunión de trabajo institucional y una lista de cuatro temas a exponer
Un mensaje institucional detalla las instrucciones y los puntos a tratar en una reunión entre el Viceministerio de Hacienda y la Presidencia de la República.

Asimismo, de una consulta en el registro de grados y títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Allan Dyer Quiñonez no registra estudios válidos en el país. Según una entrevista a Luis Dyer en Perú21, su hijo se graduado de la Babson College de Estados Unidos.

De acuerdo con la declaración jurada de intereses del ministro Luis Dyer al jurar al cargo, su hijo labora en el sector privado, en la empresa Formamos Acero S.A.C.. En dicha empresa el titular del Minsa fue gerente general.

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