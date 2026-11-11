DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”

Thomas Christiansen se pronunció por la escasa continuidad del lateral izquierdo en la 'U', así como de otros futbolistas del cuadro 'canalero'. (Video: Federación Panameña de Fútbol)

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Jorge Gutiérrez perdió espacio en Universitario de Deportes al poco tiempo después de haber sido anunciado como refuerzo a mitad de año. El lateral panameño llegó tras la salida de José Carabalí a LDU de Quito, en una etapa en la que César Inga atravesaba un rendimiento irregular. Sin embargo, la recuperación del peruano, que volvió a afirmarse como titular, relegó a ‘Guti’ al banco de suplentes.

Justamente, el presente de Jorge Abdiel inquieta a Thomas Christiansen, DT, de la selección de Panamá, porque el defensor apenas acumuló 93 minutos en cinco partidos del Torneo Clausura. “El tema de jugadores sin minutos sí que es un problema”, reconoció en primera instancia en conferencia de prensa previo al duelo ante Curazao por la Liga de Naciones de Concacaf.

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Luego precisó que la selección conoce la condición de los futbolistas mediante los registros de GPS, el diálogo con los preparadores físicos y la comunicación directa con ellos. “Por ejemplo, sé que que el otro día Jorge cuando le llamé acababa de venir del gimnasio de hacer un trabajo aparte”, explicó.

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario

El técnico hispano-danés remarcó que la conducta de Jorge Gutiérrez no asegura una titularidad en Panamá ni modifica por sí sola su situación en Universitario.

“Hay jugadores que son muy profesionales, que saben lo que se juegan, no solamente para la selección, sino para su club, que en el momento que haya una lesión o una oportunidad en su equipo, tienen que estar preparados para aprovecharlo”, precisó, para luego dejar en claro que “ellos están haciendo un trabajo en campo como un profesional más. No por eso puede garantizar que juegue”.

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Thomas Christiansen, de todos modos, contempla más soluciones para esa posición dentro del combinado ‘canalero’. “Ahora la opción si meter a ‘Blacky’ (César Blackman), como ya lo he tenido en esa posición, es una opción. Pero yo creo que que ambos, tanto Jorge como ‘Trucho’ (Omar Valencia), pueden jugar bien”, indicó.

Jorge Gutiérrez enfrentó a Harry Kane en Panamá vs Inglaterra en el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/John Sibley

La competencia de Jorge Gutiérrez en Universitario

La principal competencia de Jorge Gutiérrez en Universitario es César Inga, quien recuperó un lugar estable en la formación titular. La evolución del peruano después de una etapa de menor rendimiento en el Torneo Apertura cerró el espacio que inicialmente parecía disponible para el refuerzo panameño por el sector izquierdo.

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La disputa interna también ha tenido una variante ofensiva. En algunos partidos, el comando técnico de Fabián Bustos utilizó a Bryan Reyna como alternativa por esa banda, una decisión vinculada a la necesidad de abrir partidos y generar mayor desequilibrio en ataque.

Pese a que mostró buen trato de balón, correcta ubicación y una técnica de golpeo singular, la situación del centroamericano no cambió para el DT argentino. Solo la reciente lesión de Inga podría abrirle un espacio de cara a la última fecha del Torneo Clausura ante Sport Huancayo.

El panameño fue oficializado como refuerzo de la 'U' para lo que resta del Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

El contrato de Jorge Gutiérrez en Universitario

Jorge Gutiérrez llegó a Universitario desde Deportivo La Guaira bajo la modalidad de préstamo hasta el final de la temporada. El acuerdo incluyó una opción de compra, por lo que el club ‘crema’ mantiene la posibilidad de negociar su permanencia una vez que concluya la cesión.

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La operación se cerró a mediados de agosto como respuesta a la necesidad de reforzar el lateral izquierdo. La institución buscaba cubrir la salida de José Carabalí y sumar un perfil con experiencia internacional para afrontar el tramo final del Torneo Clausura.

Sin embargo, la continuidad del panameño dependerá de la evaluación que haga la dirigencia de la ‘U’ al cierre del 2026. Su escasa participación en la Liga 1 condiciona esa revisión. El vínculo abre una posibilidad para que la entidad compre sus derechos deportivos, pero esa decisión no está definida.

Gutiérrez, por tanto, tiene por delante la competencia interna en Ate y la obligación de aprovechar cada convocatoria para modificar su panorama.