Se filtraron detalles inesperados de la salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima y la no llegada de Pedro Gallese

El periodista César Vivar contó los pormenores del movimiento de los arqueros en el club 'blanquiazul'. (Video: Doble Punta)

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Los hinchas de Alianza Lima cuestionan el rendimiento del equipo después de la derrota en casa ante Deportivo Garcilaso, un resultado que le impidió alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura 2026 y dejó expuesto el bajo nivel de varios futbolistas.

En ese escenario, la salida de Guillermo Viscarra y la frustrada búsqueda de Pedro Gallese volvieron a situar el foco en las decisiones alrededor del arco ‘blanquiazul’.

La partida de ‘Billy’ no habría respondido solamente a su pérdida de espacio en el once titular. Según el periodista César Vivar en el programa Doble Punta, el boliviano tomó distancia de Matute porque se sintió incómodo con aspectos que observó dentro de la institución. “No se va porque el club no lo quiere”, afirmó el comunicador al referirse al caso del guardameta ‘altiplánico’.

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Guillermo Viscarra perdió el titularato en Alianza Lima tras disputar el repechaje mundialista con Bolivia y por algunos problemas físicos. - créditos: FIFA

Viscarra había intentado competir por el puesto, pero Alejandro Duarte se consolidó como la principal alternativa. La dirigencia finalmente mantuvo a ‘Alejo’ como titular y a Ángel de la Cruz como opción de recambio. Esto pese a que también Carlos Cáceda apareció entre las opciones que se evaluaron, aunque la directiva de Alianza Lima no avanzó hacia su contratación.

El emotivo mensaje de despedida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima

Antes de dejar el club, Guillermo Viscarra publicó un mensaje para repasar su paso por Alianza Lima. El arquero agradeció el respaldo recibido y eligió un tono afectuoso para dirigirse a la institución y a los seguidores ‘íntimos’.

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“Me llevo aprendizajes, amistades y el cariño de una hinchada”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram. El portero también recordó que los momentos vividos con la camiseta ‘blanquiazul’ resultaban difíciles de condensar en un solo mensaje.

El futbolista agradeció cada muestra de afecto que recibió durante su estadía. Además, afirmó que Alianza Lima ocupará un lugar especial en su corazón, una frase que acompañó el cierre de su recorrido en el cuadro victoriano.

El mensaje de despedida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima. - captura: Instagram

El intento por Pedro Gallese chocó con diferencias económicas

La necesidad de encontrar un reemplazo llevó a Alianza Lima a buscar a Pedro Gallese. De acuerdo con César Vivar, la operación surgió en medios, aunque nunca llegó a concretarse porque el guardameta descartó pronto la posibilidad de salir de Deportivo Cali.

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El periodista explicó que hubo una brecha económica entre las partes. “Fueron a por Gallese sin un ‘mango’”, sostuvo Vivar, al describir la forma en que el club habría intentado convencer al arquero para que quedara libre y aceptara jugar en Matute.

La búsqueda también tuvo un episodio particular. Según lo relatado por Diego Penny en Al Ángulo, integrantes de Alianza Lima invitaron al ‘Pulpo’ a una oficina del estadio Alejandro Villanueva después del amistoso entre los ‘victorianos’ y ‘azucareros’ del 12 de julio.

Penny indicó que el objetivo era dialogar con el portero y acercarle la propuesta. Enrique de la Rosa precisó que existió una conversación con alguien vinculado al club, aunque no confirmó que el técnico Pablo Guede hubiera participado de forma directa.

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El exarquero y Enrique de la Rosa contaron detalles del método que usaron en el club 'blanquiazul' para contatar al portero peruano. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

La negociación enfrentó obstáculos deportivos y financieros. Deportivo Cali no quiso abrir negociaciones durante ese período, además de que Pedro Gallese tenía contrato vigente hasta fines de 2027, con una cláusula de rescisión elevada.

Además, el salario planteado por Alianza Lima habría sido menor que el que el arquero percibía en Colombia. La continuidad del peruano en el equipo colombiano terminó por cerrar la puerta a una incorporación que generó expectativa entre los hinchas.