Guillermo Viscarra dejó un emotivo mensaje que resume su paso por Alianza Lima: “Me llevo aprendizajes, amistades y el cariño de una hinchada”

Guillermo Viscarra, agradecido por su experiencia en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Guillermo Viscarra se ha marchado de Alianza Lima. Por más que luchó por salir de la banca de suplentes, fue imposible ganarle la pulseada a un Alejandro Duarte inmaculado y ganador, que además es el primer bastión de un equipo en grata dinámica.

Enfocado en volver a ser protagonista, ‘Billy’ optó por irse de Matute no sin antes dejar un mensaje cargado de emoción. Aseguró, en un principio, que vivió una serie de enfrentamientos en Perú que marcaron su carrera profesional a nivel de clubes.

Guillermo Viscarra defendió el arco de Alianza Lima en un año y medio. - Crédito: Difusión

“Intentando elegir algunas fotos para recordar esta etapa, me di cuenta de algo: los mejores momentos fueron tantos que es imposible resumirlos en un solo post”, posteó en Instagram.

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En línea con eso, precisó: “Me llevo mucho más que partidos y atajadas. Me llevo aprendizajes, amistades y el cariño de una hinchada que acompaña en cada paso”.

El 'Billy' deja La Victoria tras totalizar 50 partidos, siendo el más destacado aquel disputado en el feudo de Boca Juniors. | VIDEO: Alianza Lima

Al cierre de su escrito, Viscarra agradeció por “cada mensaje, cada aplauso y cada momento compartido. Alianza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón”.

Durante su paso por La Victoria, el arquero de la selección de Bolivia disputó 50 partidos con los aliancistas. La gran mayoría de ellos, siendo un total de 32, lo hizo en los periodos 2025 y 2026 de la Liga 1. A nivel internacional, entretanto, acumuló 13 presencias en Copa Libertadores y 6 más en Copa Sudamericana.

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El mensaje de despedida de Alianza Lima a Guillermo Viscarra, recordando su actuación ante Boca Juniors en La Bombonera en 2025.

Un año y medio cargado de emoción

La salida de Ángelo Campos de Alianza Lima, a finales del 2024, obligó a los responsables del área deportiva a encontrar un reemplazo ideal que se encargase de velar por la seguridad del marco. Después de estudiar distintas posibilidades, se llegó a un consenso más que inesperado: acordar la llegada del extranjero Guillermo Viscarra.

Fue una decisión impactante, dado que se priorizó un cupo foráneo para reforzar la portería, algo más que inhabitual en el escenario peruano. Su jerarquía e internacionalidad hizo que ‘Billy’ ganara enteros y pronto se adjudicó con el titularato en los ‘blanquiazules’ bajo las órdenes de Néstor Gorosito.

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El portero de Alianza Lima ha salvado en reiteradas oportunidades a los suyos en el plano internacional. | VIDEO: CONMEBOL

Viscarra contó con el respaldo absoluto del cuerpo técnico de Alianza Lima; por lo que fue inamovible tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. A todas luces, su mejor estado de momento llegó en el plano internacional, sobre todo en aquel acontecimiento memorable contra Boca Juniors, en La Bombonera.

Allí ‘Billy’ acaso jugó el mejor partido con la indumentaria aliancista al consagrarse como uno de los baluartes de la histórica victoria en la tanda de penales. Con una fascinante intervención neutralizó el tiro de Alan Velasco para llevar a los suyos a la siguiente instancia. Aquella atajada fue la coronación de una noche inolvidable con salvadas puntuales en tiempo regular.

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Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra . - Crédito: Difusión

La buena andadura de Guillermo Viscarra se ratificó en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana, aunque hubo un claro contraste en su participación en el campeonato peruano. Pero por su experiencia y peso dentro siguió su recorrido en el ejercicio liguero del 2025.

El boliviano, sin embargo, no pudo mantener ese buen tránsito al año siguiente debido a una lesión y su enfoque a la repesca intercontinental al Mundial 2026. A partir de ahí, fue desplazado en el primer semestre y al percatarse que sus opciones eran reducidas con Pablo Guede optó por resolver su contrato en La Victoria.

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