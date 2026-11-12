Perú es una fiesta de fe y esperanza por el papa León XIV: las imágenes de cómo viven los peruanos su visita

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Perú muestran el júbilo, la efervescencia y la fe católica de miles de peruanos que salieron a las calles para recibir a Robert Francis Prevost, el primer papa con nacionalidad peruana.
El sumo pontífice aterrizó el miércoles 11 de noviembre a las 17:10, hora local, en la Base Aérea del Callao, en Lima, para iniciar la tercera etapa de su Viaje Apostólico por América Latina, luego de visitar a Uruguay y Argentina.
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Banderas peruanas y del Vaticano se entrelazaron a lo largo del recorrido desde el Callao hasta Lima. Numerosos fieles levantaron las manos, entonaron vivas y acompañaron el paso de la comitiva papal con expresiones de entusiasmo, según observó Infobae. Se calcula que cerca de 3 millones de personas se concentraron en la ruta para saludar al Santo Padre.
La llegada del papa tuvo un significado particular para los católicos peruanos. Prevost vivió durante años en el país como misionero agustino y desarrolló su ministerio episcopal en la Diócesis de Chiclayo, donde todavía es recordado como el “padre Roberto”.
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Un coro de niños
La Base Aérea del Callao fue el primer escenario de la bienvenida oficial. Allí, el papa León XIV fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el nuncio apostólico en Perú, arzobispo Paolo Rocco Gualtieri; autoridades civiles y religiosas, además de numerosos fieles.
Un coro de niños participó de la ceremonia de recepción, que contó con banderas y expresiones de emoción entre los asistentes. Antes de que descendiera del avión, el papa recibió un saludo desde la torre de control que hizo referencia al Salmo 118.
“Hoy, Perú se levanta para darle la bienvenida y decirle con alegría, tal y como reza el Salmo 118: Bendito el que viene en nombre del Señor”, fue parte del mensaje dirigido al Pontífice.
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El saludo continuó con una invocación sobre el sentido de la visita papal: “Los peruanos esperan con gran expectación lo que Dios va a obrar a través de ella, las palabras que podrán llegar al corazón de tantos y el mensaje que nos ayudará a volver a dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poco más como Jesús. Bienvenido a casa”.
Tras el protocolo militar al pie del avión, el Santo Padre participó de la acogida oficial en la sala VIP de la base aérea. Luego se trasladó hacia el Palacio de Gobierno para una reunión privada con la mandataria.
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Las calles de Lima
Las fotografías y registros de la jornada reflejan una ciudad movilizada por la llegada del pontífice. A lo largo del trayecto entre el Callao y Lima, los peruanos se congregaron con banderas, coros y mensajes de bienvenida para quien consideran un hijo adoptivo del país.
La llegada de León XIV encendió celebraciones en distintos puntos de Perú. Los fieles recibieron a Robert Francis Prevost con muestras de afecto por su historia en territorio peruano, que comenzó con su labor como misionero y continuó hasta su nombramiento como obispo.
En el Palacio de Gobierno, el papa fue recibido en la entrada por la presidenta Fujimori. Después recorrió la alfombra roja para recibir el saludo del comandante de la guardia, los honores a la bandera y los honores militares.
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Uno de los momentos de la ceremonia tuvo lugar cuando un coro de niños y jóvenes interpretó el Himno Nacional de Perú. El pontífice también cantó la pieza antes de ingresar al atrio principal del Palacio de Gobierno, donde se presentaron las respectivas delegaciones y se celebró el encuentro privado.
La historia de Robert Prevost
La recepción en Lima estuvo atravesada por el vínculo que une a Robert Francis Prevost con el país. A los 30 años, recibió de la Orden de San Agustín la misión de viajar a Perú. En 1985 llegó a Chulucanas, en Piura, donde trabajó como misionero durante dos años.
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En 1988 regresó al país para incorporarse a la sede de los agustinos en Trujillo. Más adelante, en 2001, fue elegido Prior General de la Orden de San Agustín en Roma. En 2014, el papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo y su ordenación se realizó en la Catedral de Santa María de esa ciudad.
Un año después obtuvo la nacionalidad peruana. Durante cinco años consolidó una relación de compromiso, afecto, iniciativas y cercanía con los habitantes de Chiclayo.
El 8 de mayo de 2025, cuando Prevost fue elegido como el 267.º Sucesor de Pedro y tomó el nombre de León XIV, dedicó una parte de su primer mensaje desde el balcón central de la Basílica de San Pedro a su antigua diócesis.
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“Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos y, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”, expresó entonces. “Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.
La agenda de León XIV continuará hoy
La visita de León XIV seguirá este jueves 12 de noviembre con un encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal de Lima. Después celebrará la Hora Intermedia con miembros del cuerpo eclesial en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.
La agenda también contempla un encuentro con integrantes de la sociedad civil en la Plaza de Armas y una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.
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El 13 de noviembre, León XIV regresará a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel, visitará la capilla de San Óscar Romero y se reunirá con el clero y la comunidad universitaria. El itinerario incluye actividades en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cuzco, Pucallpa y Callao, antes de su partida rumbo a Roma el 16 de noviembre.
Las imágenes
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