Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado de la final ida por la Liga Femenina 2026

Universitario recibirá a Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2026

Guardar

Se viene una final de infarto: Universitario de Deportes y Alianza Lima disputarán el clásico en una nueva edición que tendrá como premio la conquista del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

Los dos clubes más populares del país se medirán para definir al campeón del certamen. Conoce la programación del primer cotejo rumbo al título de la segunda competición.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se juega Universitario vs Alianza Lima por la final ida?

El primer duelo entre Alianza Lima y Universitario por el Torneo Clausura 2026 se jugará este sábado 14 de noviembre, desde las 15:00, en Perú, Colombia y Ecuador.

La programación tendrá horarios distintos para el resto de Sudamérica. El clásico comenzará a las 16:00 en Bolivia y Venezuela, mientras que Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil lo verán desde las 17:00.

Alianza Lima vs Universitario, clásico por Liga Femenina 2026, se transmitirá por señal abierta.

Canal TV para ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026

Las finales de la Liga Femenina se podrán ver mediante Bicolor+ Premium, una señal disponible dentro de la plataforma TV360 by Bitel.

La transmisión supone un cambio respecto de gran parte de la temporada, etapa en la que los aficionados pudieron seguir los encuentros sin necesidad de contratar una suscripción.

PUBLICIDAD

El acceso al contenido tiene un costo de S/ 6,99. Según las indicaciones de la plataforma, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro.

La Liga Femenina Perú dejará de verse de forma gratuita a partir de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Crédito: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así llegan Universitario y Alianza Lima a la primera final

Alianza Lima y Universitario de Deportes disputarán la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, después de superar a Sporting Cristal y FBC Melgar, respectivamente, en las semifinales.

Las blanquiazules igualaron 1-1 en la ida frente a Cristal y ganaron 1-0 en Matute durante la revancha. El pase a la definición dejó además la lesión de la colombiana Estefanía González en el plantel dirigido por José Letelier.

PUBLICIDAD

La primera mitad reflejó la tensión propia de una semifinal: los dos equipos buscaron hacerse dueños del juego, pero encontraron dificultades para generar situaciones claras y romper el equilibrio (Liga Femenina)

Universitario perdió 3-0 ante Melgar en Arequipa, aunque revirtió la serie con una goleada por 7-0 en el Monumental. Ese resultado clasificó a las leonas para enfrentar a su tradicional rival.

La definición se jugará a ida y vuelta. Las ‘blanquiazules’ tendrán la facultad de elegir la localía porque terminó en una mejor posición dentro de la tabla general.

La clasificación crema no admitió discusión. Con tres tantos adicionales en la segunda mitad, Universitario terminó de aplastar a Melgar y aseguró su presencia en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. (Liga Femenina)

Entradas para Universitario vs Alianza Lima

Universitario de Deportes informó que las entradas ya están disponibles en la página web de Teleticket. Los precios van desde S/ 12 hasta S/ 150, según la ubicación elegida por los asistentes.

Tribunas | Socios cremas y adherentes | Hinchada Crema

- Occidente central y lateral | S/. 12.00 | S/. 15.00

- Oriente | S/. 5.00 | S/. 10.00

- Experiencia Leonas | S/. 150.00

*Socios cremas y adherentes: válido del 9 hasta el 14 de noviembre y/o agotar stock.

*Hincha cremas: válido del 9 hasta el 14 de noviembre y/o agotar stock.

Entradas para Universitario vs Alianza Lima

Escenarios de Universitario y Alianza Lima de cara al título nacional

La ‘U’ conquistó el Torneo Apertura tras derrotar a Sporting Cristal en la final. Si también se lleva el Clausura, será campeona nacional de forma directa.

PUBLICIDAD

Si las ‘íntimas’ se quedan con el segundo certamen de la temporada, ambos equipos deberán volver a enfrentarse en otro clásico para definir el título de la Liga Femenina 2026.

Entradas Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: precios y cómo comprar boletos para el clásico. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.