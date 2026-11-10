Perú

La Chola Chabuca aplastó el rating del sábado con un homenaje emotivo a Grupo 5 y dejó atrás a la competencia

El espacio de Ernesto Pimentel dominó la preferencia nocturna del fin de semana gracias al recuerdo de Elmer Yaipén, mientras la orquesta norteña conmovió al público y superó ampliamente a toda la competencia

Este sábado en "El Reventonazo de la Chola", Grupo Cinco rinde homenaje a su padre Elmer con el estreno de "Elmer Vive". Descubre el proyecto familiar más importante de su historia. Video: América TV / El Reventonazo de la Chola
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‘El Reventonazo de la Chola’ y ‘El paradero de la risa’, ambos conducidos por la Chola Chabuca, volvieron a liderar el rating de la televisión peruana durante la noche del sábado 7 de noviembre. Los dos espacios de América Televisión superaron a programas de la competencia como ‘Yo soy’, de Latina, y ‘JB Noticias’ y ‘El show de Edwin’, ambos de Panamericana Televisión.

Los puntos de rating que registraron los programas del sábado

‘El paradero de la risa’ se ubicó como el programa más visto de la noche con 11,7 puntos, seguido de cerca por ‘El Reventonazo de la Chola’, que alcanzó 10,9 puntos. Detrás de ambos espacios se ubicó ‘Yo soy’, con 4,8 puntos, mientras que ‘JB Noticias’ registró 2,7 puntos y ‘El show de Edwin’ cerró la noche con apenas 1 punto de rating.

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La Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel y con 35 años de trayectoria artística, agradeció el respaldo del público tras conocerse los resultados de audiencia. “Una vez más debo agradecer a los millones de personas que nos brindan su respaldo los sábados por la noche y se divierten con ‘El paradero de la risa’ y ‘El Reventonazo de la Chola’. Son propuestas de mucho humor, música y reconocimiento a las grandes figuras de la cultura popular”, expresó la conductora.

Pimentel también atribuyó el éxito de ambos programas al trabajo conjunto de todo el equipo detrás de las producciones. “El éxito que semana a semana alcanzamos es compartido con el enorme talento que hay en el elenco actoral, de producción y técnicos que estamos comprometidos para superarnos siempre. No miramos la competencia sino que siempre buscamos entregar más y mucho mejor cada sábado. Todos nosotros salimos a la calle y nos sentimos orgullosos por el cariño de la gente”, añadió.

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Cuatro personas en un set televisivo con trajes brillantes y dos personas de pie frente a las puertas cerradas de un ascensor
Los programas 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo de la Chola' lideraron la sintonía televisiva del sábado 7 de noviembre, mientras que el espacio cómico 'JB Noticias' recibió cuestionamientos en redes sociales por su entrevista a Rosángela Barbarán.

El homenaje a Grupo 5 que marcó la edición especial

‘El Reventonazo de la Chola’, que acaba de cumplir 19 años al aire, dedicó su edición del sábado a un homenaje especial con los hermanos Elmer, Andy y Christian Yaipén, integrantes de Grupo 5. El espacio incluyó un video dedicado a su fallecido padre, Elmer Yaipén Uypán, conocido como el ‘Faraón de la cumbia’, al cumplirse un aniversario más de su fallecimiento, momento que generó una reacción emotiva en los hermanos durante la grabación.

Durante la misma edición, los hermanos Yaipén compartieron detalles del espectáculo “Elmer Vive 2026”, realizado el domingo siguiente en Monsefú, en homenaje a la trayectoria del fundador de la agrupación.

Las críticas a ‘JB Noticias’ por la entrevista con Rosángella Barbarán

El programa de Jorge Benavides, que quedó rezagado en el rating del sábado, también enfrentó críticas en redes sociales y plataformas de streaming por el tratamiento que dio a una entrevista con la diputada fujimorista Rosángella Barbarán. El cuestionamiento se centró en las preguntas formuladas durante el segmento, que algunos usuarios calificaron de excesivamente favorables hacia la congresista.

El creador de contenido Carlos Orozco fue uno de los que cuestionó con mayor dureza el formato del programa durante una transmisión en el canal de streaming Ouke. El youtuber calificó negativamente al personaje interpretado por Benavides en el sketch. “No existe un personaje más aburrido, sin gracia, hecho para rellenar. El peor personaje en la historia”, afirmó Orozco, comentario al que se sumó Daniel Marquina, también presente en la transmisión. “Pero al final ya no es la tía Gloria, ya parece la vieja de La Molina”, agregó Marquina sobre el mismo personaje.

El especial de La Chola Chabuca se transmitirá este sábado 7 de noviembre por América Televisión.
El especial de La Chola Chabuca se transmitirá este sábado 7 de noviembre por América Televisión.

Orozco cuestionó además que las preguntas dirigidas a Barbarán parecieran haber sido acordadas previamente con la producción del programa. “Esa pregunta es tan conveniente para Rosángella Barbarán, le hace una pregunta tan favorable a Rosángella, una pregunta hermosa para que salga jugando y se despache, que hasta parece que fuese pactada. Le da un pase tan preciso que hasta parece que fuera una entrevista arreglada. Hasta parece como si fuese un tema de que el programa hubiese recibido un dinero por gestar una entrevista, una charla, un sketch tan favorable”, sostuvo el youtuber durante la emisión.

El creador de La Roro Network añadió que la dinámica del sketch, presentada bajo la apariencia de humor, habría buscado favorecer la imagen del gobierno. “Bajo la excusa del humor y que están parados en el ascensor, le hace un comentario tan conveniente que parece que fuera un programa arreglado”, concluyó Orozco sobre la entrevista difundida en ‘JB Noticias’ durante la misma noche en la que el programa de Panamericana Televisión registró su resultado más bajo de rating entre los espacios mencionados.

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