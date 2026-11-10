Papa León XIV en Perú: recomendaciones de seguridad para quienes acudirán a sus encuentros

La visita apostólica del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre, contempla encuentros con miles de fieles en distintas regiones del país, con actividades religiosas y espacios de acercamiento con jóvenes, comunidades católicas y población de las ciudades que recorrerá (EFE)

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La visita de papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, reunirá a miles de fieles en Lima, Chiclayo, Pimentel, Cusco y Pucallpa. El Ministerio del Interior anunció un despliegue nacional de más de 37.000 policías, además de vehículos, motocicletas, ambulancias, helicópteros y aviones para reforzar la prevención, la vigilancia y la respuesta ante emergencias.

Quienes participen en misas, vigilias o recorridos deberán organizar el traslado con tiempo, revisar los accesos habilitados y atender las instrucciones del personal policial, sanitario y logístico. Las autoridades exhortaron a evitar aglomeraciones, mantenerse hidratados y respetar los perímetros establecidos alrededor de las actividades del pontífice.

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La recomendación central para los asistentes es llegar con anticipación, portar el documento de identidad y conservar la entrada digital o impresa cuando el evento la requiera. También conviene acordar un punto de encuentro con familiares o acompañantes, especialmente si acudirán con niños, adultos mayores o personas que necesiten apoyo durante la jornada.

Los asistentes a Las Palmas tendrán prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y dispositivos para vapear. También deberán respetar los pasillos y las rutas de evacuación. (TOMAS CUESTA / AFP)

Preparativos antes de salir de casa

Los peregrinos deben comprobar el lugar, la puerta, el bloque y la franja horaria indicados en su registro. En las ceremonias que requieren código QR, ese comprobante es personal, nominativo e intransferible. Por ello, no debe enviarse a terceros ni difundirse mediante capturas de pantalla, fotografías o publicaciones en redes sociales.

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Además de la documentación, es aconsejable preparar una mochila liviana con agua, protector solar, sombrero o gorra, medicamentos de uso indispensable y artículos básicos para varias horas de permanencia. La ropa debe ser cómoda, de colores claros y adecuada para las condiciones del lugar, sin cargar objetos que dificulten el desplazamiento entre controles, filas o zonas de concentración.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) habilitó una herramienta digital para consultar pronósticos, avisos, radiación ultravioleta y sugerencias para Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Revisar esa información en las horas previas permitirá definir la protección solar, el abrigo o las precauciones necesarias ante lluvia, viento y temperaturas elevadas.

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Controles en el Centro Histórico y la vigilia juvenil

Las actividades previstas en el Centro Histórico de Lima contarán con filtros policiales y anillos de seguridad. Para ingresar a la plaza de Armas, los accesos peatonales estarán delimitados en los jirones Huallaga, Junín, Carabaya y Conde de Superunda, mientras que determinados sectores tendrán restricciones o requerirán acreditación.

El jueves 12 de noviembre, el Estadio Nacional recibirá la vigilia de oración con jóvenes y universitarios. Las puertas abrirán a las 11 a. m., aunque el encuentro con León XIV se desarrollará de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. La distribución contempla ingresos por los sectores norte, sur, oriente y occidente, según lo señalado en cada boleto.

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Para esta actividad, las autoridades solicitaron no acampar en los alrededores ni utilizar auto particular, ya que no habrá estacionamientos dentro del perímetro operativo. El recinto contará con ambulancias, profesionales médicos, brigadas de búsqueda activa y voluntarios, a quienes se debe recurrir de inmediato ante una descompensación, un extravío o cualquier incidente.

La vigilia permitirá que León XIV comparta un momento de oración y encuentro con jóvenes peruanos, en una de las actividades centrales de su agenda en Lima. (Andina/Vatican News)

Reglas para la misa en la Base Aérea Las Palmas

La ceremonia de clausura se celebrará el lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. El público podrá ingresar desde las 10:00 p. m. del domingo 15, debido a la previsión de una concurrencia superior a 1,2 millones de personas.

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Para atravesar los controles será obligatorio exhibir DNI, pasaporte o carné de extranjería, junto con la entrada que incluya el QR. Cada participante tendrá que dirigirse a la puerta y al bloque asignados, respetar el horario establecido y mantener libres los pasillos y rutas de seguridad.

Conoce todos los detalles sobre la próxima visita del Papa León XIV a Perú. Infórmate sobre la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, cómo adquirir tus entradas y el cronograma de actividades.

No estará permitido llevar armas, elementos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos o dispositivos para vapear. Tampoco se deberá correr, empujar ni cambiar de ubicación durante el recorrido del Santo Padre. Las familias deberán acompañar de cerca a menores, adultos mayores y ciudadanos con requerimientos especiales.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao activará ocho recorridos especiales y pondrá a disposición más de 1.000 buses. También ampliará el horario del Metropolitano, la Línea 1 del Metro y los corredores Rojo, Azul y Morado mediante servicios nocturnos, tanto para la llegada como para el retorno de los fieles.

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Pimentel: caminatas, accesos y vigilancia aérea

La misa en las Pampas de Pimentel, programada para el viernes 13 de noviembre, requerirá registro previo y código QR para ingresar gratuitamente. Las puertas se habilitarán desde las 8:00 p. m. del jueves 12 hasta las 8:00 a. m. del día siguiente, por lo que se recomienda acudir dentro de ese intervalo y no esperar hasta las últimas horas.

El operativo contempla cuatro accesos principales, servicio nocturno de 50 buses y áreas para estacionar vehículos particulares. Sin embargo, algunos asistentes deberán caminar entre tres y cuatro kilómetros desde los puntos autorizados hasta la explanada. Por esa razón, se sugiere utilizar zapatillas o calzado resistente, portar agua adicional y evitar equipaje pesado.

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En Pimentel funcionarán anillos de resguardo, cierres de vías, equipos de salud y vigilancia desde un helicóptero policial. Los drones privados estarán prohibidos durante todos los actos oficiales: únicamente podrán operar dispositivos autorizados de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea del Perú. Cualquier hecho inusual deberá ser reportado a la Central 105.