Perú

Dina Páucar da detalles de su boda tras 30 años de relación: “Tiene que ser apoteósico”

La cantante sorprendió con su compromiso junto a su mánager y a los 57 años dará el sí en el altar

Dina Páucar canta con micrófono y vestido bordado a la izquierda y posa sonriente junto a un hombre con polo verde a la derecha
La intérprete peruana Dina Páucar ofrece detalles sobre la celebración de su matrimonio con su representante Rubén Sánchez.
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A los 57 años, Dina Páucar se prepara para casarse con Rubén Sánchez, su pareja desde hace tres décadas, con quien comparte la crianza de sus hijos y una sociedad profesional. La intérprete de “Qué lindos son tus ojos” confirmó que el enlace religioso tendrá una celebración de gran escala, aunque antes planea una unión civil reservada.

El compromiso ocurrió en junio, durante un viaje familiar a Punta Sal. La cantante creyó que el plan tenía como objetivo adelantar su cumpleaños y pasar unos días de descanso junto a sus seres queridos. Sus hijos, sin embargo, habían organizado una pedida de mano con la participación de Sánchez.

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La artista relató que no sospechó nada antes de llegar a la playa. El viaje, previsto para cuatro o cinco días, cambió de sentido cuando se encontró con la sorpresa preparada por su familia.

Rubén Sánchez le pidió matrimonio a Dina Páucar después de tres décadas de relación
Rubén Sánchez le pidió matrimonio a Dina Páucar después de tres décadas de relación
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“Sí, para mí fue sorpresa, sinceramente, no lo esperaba. Pero bueno, eso fue en junio con todos mis hijos en una reunión, una sorpresa. Yo pensé que simplemente íbamos a la playa, a celebrar mi cumpleaños por adelantado”, contó Dina Páucar durante una entrevista en el programa En Escena de RPP.

La noticia abre una nueva etapa para la pareja, que ha mantenido su vínculo lejos de grandes exposiciones públicas. Rubén Sánchez ha acompañado a la cantante en distintos ámbitos de su vida: es su compañero, representante, productor y mánager.

La intérprete mostró su anillo de compromiso durante la conversación y explicó que aceptó la propuesta por el lugar que ocupa Sánchez dentro de su familia. “Por supuesto, tenía que decirle sí, él es el amor de mi vida, el papá de mis hijos, mi compañero, mi amigo, mi mánager, mi productor”, afirmó.

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La boda llegará luego de 30 años de relación, un período que la artista describió como una convivencia con desafíos, aprendizajes y acuerdos. Páucar sostuvo que la permanencia de la pareja responde, en buena medida, a la capacidad de diálogo que ambos desarrollaron con el paso del tiempo.

Una selfi muestra a tres personas sonriendo. Un hombre con sudadera gris está en el centro entre dos mujeres, una con camiseta rosa y otra con gafas de sol
Dina Páucar anunció que se casará con Rubén Sánchez

Dina Páucar atribuye la duración de su relación con Rubén Sánchez al diálogo y a separar el trabajo

La futura esposa evitó idealizar su historia junto a Sánchez. Para ella, una relación extensa también atraviesa desacuerdos y momentos difíciles, por lo que consideró necesario mantener una comunicación constante.

Tenemos 30 años juntos en lo dulce y en lo amargo, lo digo porque no toda la relación es color de rosa, siempre hay altibajos”, expresó la cantante durante su participación en el espacio de RPP.

Páucar remarcó que el diálogo ha sido una de las bases de su vínculo. La pareja comparte la vida familiar y, al mismo tiempo, mantiene una relación laboral estrecha debido a que Sánchez participa en las decisiones de la carrera de la artista.

Él cumple tareas como mánager y productor, mientras ella continúa con sus actividades musicales. Para evitar que los asuntos profesionales afecten la convivencia, ambos establecieron una diferencia entre el trabajo y la vida personal.

Dina Boluarte - Dina Páucar- política peruana - TikTok - redes sociales - Perú - historias - 9 enero
Dina Páucar atribuye la duración de su relación con Rubén Sánchez al diálogo y a separar el trabajo (Andina)

Nos comunicamos muchísimo, hablamos bastante y no mezclamos nuestra relación con el trabajo”, señaló Dina Páucar, quien ha construido su carrera dentro de la música andina peruana.

Aunque la pedida de mano se realizó meses atrás, los preparativos todavía no están cerrados. La cantante indicó que espera formalizar el matrimonio antes de que termine el año, pero reconoció que las agendas de ambos han retrasado algunas decisiones.

El primer paso será una ceremonia civil íntima, con la presencia de familiares y personas cercanas. La pareja busca que ese momento tenga un carácter reservado, lejos de una convocatoria amplia.

El festejo religioso tendrá otro formato. Páucar anticipó que la celebración posterior reunirá a más invitados y tendrá una dimensión distinta a la unión civil.

Creo que el matrimonio civil va a ser muy íntimo y el religioso tiene que ser apoteósico”, adelantó la cantante.

Por el momento, Dina Páucar y Rubén Sánchez no han comunicado la fecha ni el lugar de la boda religiosa. La pareja deberá coordinar sus compromisos familiares y laborales para concretar el matrimonio que comenzó a tomar forma durante aquel viaje a Punta Sal.

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