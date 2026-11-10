De la Plaza de Armas a la Videnita: el mapa del recorrido del papa León XIV en Pucallpa

Un fotomontaje combina la figura del papa León XIV en oración con la plaza de armas y la catedral de Pucallpa ante su visita pastoral a Ucayali.

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Durante la visita del papa León XIV al Perú, el sumo pontífice participará de actividades en más de una región del país. Además de volver a Lambayeque, el papa realizará actos públicos en Lima, Cusco, Cajamarca y Ucayali.

Para el día 15 de noviembre, el último antes de la misa en la Base Aérea Las Palmas y su regreso a Roma, el papa desarrollará su agenda en Pucallpa, Ucayali y realizará un traslado por las calles de la ciudad desde la catedral hacia la Villa Deportiva Regional (Videnita).

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El trayecto comenzará en Plaza de Armas y pasará por las siguientes calles:

Jr. Tacna

Jr. Sucre

Jr. Tarapacá

Av. Saenz Peña

Av. Centenario

Av. Aviación

Av. Túpac Amaru

La agenda del papa en Pucallpa

El itinerario del pontífice en Pucallpa contempla dos actividades centrales tras su llegada, prevista para las 14:30 horas: a las 15:00 se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos indígenas amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha, y a las 16:45 presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay.

Adrián Escandar

El itinerario pastoral en Yarinacocha fue estructurado en torno a tres ejes: escuchar, sembrar y celebrar. Según detalló el obispo de Pucallpa, monseñor Augusto Quijano, el Santo Padre sostendrá un diálogo directo con delegaciones de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama, además de representantes amazónicos invitados en articulación con la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

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Está previsto que León XIV plante un árbol de shihuahuaco, especie nativa que puede vivir más de mil años, en un encuentro intergeneracional entre ancianos y niños de las comunidades amazónicas. La misa en la Villa Deportiva Regional, por su parte, reunirá a un estimado de 50 mil fieles provenientes de distintas localidades de la región y del resto del país.

Inscripciones gratuitas del Gobierno Regional

El Gobierno Regional de Ucayali, en articulación con el Vicariato, abrió el registro de participantes a través de la plataforma digital Joinnus desde el 5 de noviembre. Las entradas son estrictamente gratuitas y nominativas, por lo que está prohibida su venta o transferencia a terceros.

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Entre las medidas de organización difundidas por las autoridades figuran:

Inscripción obligatoria para acceder a los dos encuentros programados en Pucallpa.

Prohibición expresa de comercializar o transferir las entradas.

Coordinación con delegaciones amazónicas de distintas localidades para su traslado a la ciudad.

El papa León XIV saluda a los asistentes tras descender del avión en Perú durante la visita oficial programada con días no laborables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Internos de Pucallpa tallaron la silla para León XIV

Internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera tallada que formarán parte de los preparativos para recibir al papa León XIV durante su próxima visita a la capital regional el domingo 15 de noviembre. Una de las piezas será entregada al pontífice, mientras que la segunda permanecerá en la ciudad como parte de una futura exhibición.

Las piezas destacan por los detalles tallados en la madera, una labor que, según el senador Jorge Velásquez Portocarrero indicó a Panamericana, refleja las habilidades adquiridas por algunos internos durante los años que permanecieron en el establecimiento.

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“Han puesto su trabajo. Lo que a nosotros nos emociona son gente que de alguna forma tiene muchos años aquí en el penal y han aprendido el tallado y es un tallado extraordinario”, señaló Velásquez durante el informe televisivo.

Las dos piezas fueron confeccionadas con un diseño que permite conservar a la vista buena parte del trabajo realizado sobre la madera. Los brazos de los asientos cuentan con detalles ornamentales que permanecerán visibles incluso después de que culminen los trabajos de acondicionamiento previstos para la recepción del pontífice.