Perú

Jesús Maldonado acusa al JNE de “venganza personal” tras quedar fuera de la alcaldía de San Juan de Lurigancho

El alcalde cuestionó que se estableciera nuevos criterios después de las elecciones y rechazó que Margiori Mejía pueda sucederlo. Antes de los comicios, había negado que su candidatura como primer regidor fuera una reelección encubierta y asegurado que su sobrino no renunciaría a la postulación, pero no fue así

Entrevista en televisión a Jesús Maldonado sobre las medidas emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la proclamación de autoridades en San Juan de Lurigancho. Durante el diálogo se tratan las resoluciones electorales, el orden sucesorio dentro de las listas de candidatos de Somos Perú y la eventual designación de una regidora como alcaldesa del distrito.
Guardar

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, rechazó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide que las autoridades municipales del periodo 2023-2026 vuelvan a asumir una alcaldía mediante su postulación como primeros regidores.

El burgomaestre, quien postuló como primer regidor de Somos Perú para este proceso electoral municipal, calificó la medida como un perjuicio para los electores y anunció que recurrirá a la vía legal para intentar revertirla.

PUBLICIDAD

“Es una resolución que se traduce en un golpe bajo a la ciudadanía, en principio, porque los ciudadanos han ido a las urnas con reglas claras sobre cómo se va a desarrollar el proceso electoral”, declaró durante una entrevista con Canal N.

El alcalde también cuestionó que el JNE haya unificado criterios cuando el proceso electoral ya había concluido. Según su interpretación, el organismo debió establecer previamente las restricciones para evitar que las agrupaciones políticas y los electores participaran bajo condiciones que posteriormente serían modificadas.

Maldonado considera que las resoluciones anteriores del JEE de Lima Este deben respetarse y que el orden de los integrantes de las listas electorales no puede alterarse para favorecer a otro candidato.

PUBLICIDAD

Composición con un hombre con lentes y camisa celeste a la izquierda, y el rostro de una mujer en un círculo sobre un edificio a la derecha
Jesús Maldonado y Margiori Mejía Alva figuran junto a la sede de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho frente a un eventual relevo en el cargo. (Infobae Perú)

En ese sentido, rechazó que Margiori Mejía Alva, quien figura como segunda regidora de la lista ganadora de Somos Perú, pueda asumir la alcaldía de San Juan de Lurigancho. “Ese criterio que ha sacado el jurado en esta resolución, la 4557, no debería aplicarse a San Juan de Lurigancho”, afirmó.

Anuncia acciones legales y cree que se trata de una “venganza personal”

El alcalde de San Juan de Lurigancho anunció que recurrirá a mecanismos legales para cuestionar la disposición del máximo organismo electoral. Aunque indicó que todavía evalúa qué procedimiento utilizará, sostuvo que buscará defender los votos obtenidos por Somos Perú.

“Vamos a accionar de todas maneras en materia legal. Estamos todavía definiendo cuál va a ser el camino que vamos a hacer, pero de todas maneras tenemos que hacer respetar la voluntad del distrito”, manifestó.

Durante la entrevista también cuestionó al presidente del JNE y calificó de equivocada la interpretación del organismo electoral. Incluso, deslizó que la decisión podría responder a una motivación personal.

Composición con un hombre con camisa celeste y anteojos a la izquierda y un cartel electoral colocado por personas en una avenida a la derecha
El alcalde Jesús Maldonado aparece junto a la instalación de carteles de su propaganda electoral en la vía pública de San Juan de Lurigancho. (Infobae Perú)

“Es un criterio equivocado, es un criterio que va en contra de sus propias resoluciones, es un criterio que desconoce las resoluciones del propio órgano especial y es un criterio que, a mi entender, va más allá de un tema normativo y electoral. Parece más bien una venganza personal”, declaró.

Consultado sobre quién estaría detrás de esa supuesta represalia, Maldonado no respondió y solo cuestionó que el JNE no hubiera aplicado el mismo criterio en anteriores procesos electorales, cuando otros alcaldes participaron como primeros regidores.

La vez que Jesús Maldonado aseguró que su sobrino no renunciaría a la candidatura

En junio de 2026, cuando se cuestionó la posibilidad de que Jesús Maldonado buscara continuar en la alcaldía de San Juan de Lurigancho mediante su inscripción como primer regidor, el burgomaestre descartó que se tratara de una reelección encubierta. En ese momento, su sobrino, César André Usquiano Maldonado, figuraba como candidato a alcalde por Somos Perú.

En una entrevista pasada, Maldonado aseguró que Usquiano estaba comprometido a permanecer durante los cuatro años de gestión si ganaba las elecciones. Incluso, cuando fue consultado directamente sobre la posibilidad de que su familiar renunciara para permitirle asumir nuevamente el municipio, respondió que garantizaba la continuidad del proyecto político.

Captura de pantalla televisiva con la fotografía de un hombre, un documento escrito a la derecha y cintillos informativos en la parte inferior
El canal de noticias emite el documento oficial de renuncia de César Usquiano a la alcaldía del distrito limeño de San Juan de Lurigancho. (Canal N)

“No se trata de Jesús Maldonado ni César Usquiano. Se trata de elegir y continuar con un proyecto”, manifestó entonces. También sostuvo que su sobrino estaba comprometido hasta el final de la administración.

Sin embargo, el 5 de agosto, César Usquiano presentó su renuncia irrevocable a la candidatura ante el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2. En el documento señaló que su decisión respondía a motivos estrictamente personales.

La salida del candidato dejó a Maldonado, quien ya figuraba como primer regidor, en la primera posición de la lista de Somos Perú. De esta manera, si la agrupación obtenía el respaldo electoral, el actual alcalde podía volver a conducir la municipalidad durante el periodo 2027-2030.

El caso también tuvo similitudes con el de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular. Luis Rubio, candidato que inicialmente encabezaba esa lista, presentó su renuncia el 4 de agosto. Tras su salida, López Aliaga quedó al frente de la nómina electoral metropolitana.

Ambas situaciones formaron parte de los casos identificados durante la campaña electoral en los que alcaldes en ejercicio o autoridades que habían ocupado el cargo buscaban continuar en la conducción municipal mediante su inscripción como primeros regidores y la posterior renuncia de quienes encabezaban sus listas.

La imagen de Jesús Maldonado predominó en la publicidad electoral de SJL

Varias personas sostienen un cartel electoral con el rostro de un hombre frente a una avenida con vehículos en circulación
Un grupo de personas manipula un cartel de propaganda electoral del candidato Jesús Maldonado en la berma central de una avenida en San Juan de Lurigancho. (SJL Opina)

Otro aspecto que marcó la campaña de Somos Perú en San Juan de Lurigancho fue la difusión de publicidad electoral con la imagen de Jesús Maldonado. En distintos puntos del distrito se observaron paneles, carteles y banderolas de grandes dimensiones en los que aparecía su fotografía como elemento principal, mientras que la inscripción «Tte. alcalde», que identificaba el cargo al que postulaba, aparecía en letras considerablemente más pequeñas.

El término corresponde a teniente alcalde, denominación asociada al primer regidor, quien reemplaza al burgomaestre en los supuestos previstos por la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, Maldonado no estaba inscrito formalmente como candidato a alcalde, sino como primer regidor de Somos Perú.

El portal local SanJuandeLurigancho.com.pe publicó el 4 de agosto un reporte sobre esta publicidad y cuestionó la diferencia entre el tamaño de la fotografía del alcalde y la inscripción que identificaba el cargo al que postulaba. Posteriormente, el 13 de septiembre, informó sobre la presencia de pancartas y banderolas con su imagen en avenidas como Próceres de la Independencia, Héroes del Cenepa y Central, así como en los alrededores de la estación Bayóvar.

Esta publicidad resulta relevante para entender la controversia, pues Maldonado era la figura más visible de la campaña de Somos Perú en el distrito, aunque oficialmente postulaba como primer regidor y su sobrino aparecía inicialmente como candidato a alcalde.

Temas Relacionados

San Juan de LuriganchoSJLJNEElecciones Regionales y Municipales 2026Jesús Maldonadoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temu y otras plataformas pagarían impuestos por compras a partir de USD 50: el plan que evalúa el MEF

AliExpress, Amazon y Shein también se verían alcanzadas. El Gobierno alista cambios para las compras internacionales de bajo valor, ante el aumento de los envíos por plataformas digitales y el reclamo de la industria local

Temu y otras plataformas pagarían impuestos por compras a partir de USD 50: el plan que evalúa el MEF

Mañana llega el Papa León XIV al Perú: hora de llegada, lugar de recepción y agenda

Robert Prevost volverá al país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral. Su recorrido comenzará en Lima y continuará por otras cinco ciudades hasta el 16 de noviembre

Mañana llega el Papa León XIV al Perú: hora de llegada, lugar de recepción y agenda

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional permanece en alerta permanente tras los últimos temblores registrados en las regiones de Loreto, Arequipa y Moquegua

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

La entrenadora de Deportivo Géminis fue consultada sobre la posibilidad de regresar a la ‘bicolor’, en un momento crítico para el voleibol nacional

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4

‘Chabelita’ fue una de las figuras de Alianza Lima en la ajustada victoria ante Deportivo Géminis, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Senadores y diputados de Renovación Popular critican al JNE por frenar reelección encubierta de Rafael López Aliaga

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

“Nunca la había visto”: congresistas de JP desconocen a la esposa de José Domingo Pérez, asesora de su bancada

Ministro de Justicia ordena la salida del director del penal de Barbadillo tras contratación de su hija en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart asegura que incursionará en la cumbia y no descarta colaborar con Leslie Shaw: “Esperaré esa llamada”

Mario Hart asegura que incursionará en la cumbia y no descarta colaborar con Leslie Shaw: “Esperaré esa llamada”

El emotivo mensaje de Aldo Miyashiro a Pietro Sibille tras vencer su adicción: “Es un milagro para todos los que lo queremos bien”

Andrea Montenegro muestra a qué se dedica en Colombia tras alejarse de la televisión peruana y recibe elogios: “Talento puro”

Florcita Polo afirma que Luiggi Yarasca le pidió matrimonio para que retire la denuncia en su contra: “Que me amaba”

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

DEPORTES

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4

Fechas confirmadas para semifinales y final de la Liga 1 2026: ¿Cuándo se definirá al campeón nacional?

Erick Osores lanzó advertencia a Alianza Lima tras polémica de Luis Advíncula ante Los Chankas: “Un día un árbitro sí lo va a sancionar”

Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista