Jesús Maldonado acusa al JNE de “venganza personal” tras quedar fuera de la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Entrevista en televisión a Jesús Maldonado sobre las medidas emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la proclamación de autoridades en San Juan de Lurigancho. Durante el diálogo se tratan las resoluciones electorales, el orden sucesorio dentro de las listas de candidatos de Somos Perú y la eventual designación de una regidora como alcaldesa del distrito.

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El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, rechazó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide que las autoridades municipales del periodo 2023-2026 vuelvan a asumir una alcaldía mediante su postulación como primeros regidores.

El burgomaestre, quien postuló como primer regidor de Somos Perú para este proceso electoral municipal, calificó la medida como un perjuicio para los electores y anunció que recurrirá a la vía legal para intentar revertirla.

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“Es una resolución que se traduce en un golpe bajo a la ciudadanía, en principio, porque los ciudadanos han ido a las urnas con reglas claras sobre cómo se va a desarrollar el proceso electoral”, declaró durante una entrevista con Canal N.

El alcalde también cuestionó que el JNE haya unificado criterios cuando el proceso electoral ya había concluido. Según su interpretación, el organismo debió establecer previamente las restricciones para evitar que las agrupaciones políticas y los electores participaran bajo condiciones que posteriormente serían modificadas.

Maldonado considera que las resoluciones anteriores del JEE de Lima Este deben respetarse y que el orden de los integrantes de las listas electorales no puede alterarse para favorecer a otro candidato.

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Jesús Maldonado y Margiori Mejía Alva figuran junto a la sede de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho frente a un eventual relevo en el cargo. (Infobae Perú)

En ese sentido, rechazó que Margiori Mejía Alva, quien figura como segunda regidora de la lista ganadora de Somos Perú, pueda asumir la alcaldía de San Juan de Lurigancho. “Ese criterio que ha sacado el jurado en esta resolución, la 4557, no debería aplicarse a San Juan de Lurigancho”, afirmó.

Anuncia acciones legales y cree que se trata de una “venganza personal”

El alcalde de San Juan de Lurigancho anunció que recurrirá a mecanismos legales para cuestionar la disposición del máximo organismo electoral. Aunque indicó que todavía evalúa qué procedimiento utilizará, sostuvo que buscará defender los votos obtenidos por Somos Perú.

“Vamos a accionar de todas maneras en materia legal. Estamos todavía definiendo cuál va a ser el camino que vamos a hacer, pero de todas maneras tenemos que hacer respetar la voluntad del distrito”, manifestó.

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Durante la entrevista también cuestionó al presidente del JNE y calificó de equivocada la interpretación del organismo electoral. Incluso, deslizó que la decisión podría responder a una motivación personal.

El alcalde Jesús Maldonado aparece junto a la instalación de carteles de su propaganda electoral en la vía pública de San Juan de Lurigancho. (Infobae Perú)

“Es un criterio equivocado, es un criterio que va en contra de sus propias resoluciones, es un criterio que desconoce las resoluciones del propio órgano especial y es un criterio que, a mi entender, va más allá de un tema normativo y electoral. Parece más bien una venganza personal”, declaró.

Consultado sobre quién estaría detrás de esa supuesta represalia, Maldonado no respondió y solo cuestionó que el JNE no hubiera aplicado el mismo criterio en anteriores procesos electorales, cuando otros alcaldes participaron como primeros regidores.

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La vez que Jesús Maldonado aseguró que su sobrino no renunciaría a la candidatura

En junio de 2026, cuando se cuestionó la posibilidad de que Jesús Maldonado buscara continuar en la alcaldía de San Juan de Lurigancho mediante su inscripción como primer regidor, el burgomaestre descartó que se tratara de una reelección encubierta. En ese momento, su sobrino, César André Usquiano Maldonado, figuraba como candidato a alcalde por Somos Perú.

En una entrevista pasada, Maldonado aseguró que Usquiano estaba comprometido a permanecer durante los cuatro años de gestión si ganaba las elecciones. Incluso, cuando fue consultado directamente sobre la posibilidad de que su familiar renunciara para permitirle asumir nuevamente el municipio, respondió que garantizaba la continuidad del proyecto político.

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El canal de noticias emite el documento oficial de renuncia de César Usquiano a la alcaldía del distrito limeño de San Juan de Lurigancho. (Canal N)

“No se trata de Jesús Maldonado ni César Usquiano. Se trata de elegir y continuar con un proyecto”, manifestó entonces. También sostuvo que su sobrino estaba comprometido hasta el final de la administración.

Sin embargo, el 5 de agosto, César Usquiano presentó su renuncia irrevocable a la candidatura ante el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2. En el documento señaló que su decisión respondía a motivos estrictamente personales.

La salida del candidato dejó a Maldonado, quien ya figuraba como primer regidor, en la primera posición de la lista de Somos Perú. De esta manera, si la agrupación obtenía el respaldo electoral, el actual alcalde podía volver a conducir la municipalidad durante el periodo 2027-2030.

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El caso también tuvo similitudes con el de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular. Luis Rubio, candidato que inicialmente encabezaba esa lista, presentó su renuncia el 4 de agosto. Tras su salida, López Aliaga quedó al frente de la nómina electoral metropolitana.

Ambas situaciones formaron parte de los casos identificados durante la campaña electoral en los que alcaldes en ejercicio o autoridades que habían ocupado el cargo buscaban continuar en la conducción municipal mediante su inscripción como primeros regidores y la posterior renuncia de quienes encabezaban sus listas.

La imagen de Jesús Maldonado predominó en la publicidad electoral de SJL

Un grupo de personas manipula un cartel de propaganda electoral del candidato Jesús Maldonado en la berma central de una avenida en San Juan de Lurigancho. (SJL Opina)

Otro aspecto que marcó la campaña de Somos Perú en San Juan de Lurigancho fue la difusión de publicidad electoral con la imagen de Jesús Maldonado. En distintos puntos del distrito se observaron paneles, carteles y banderolas de grandes dimensiones en los que aparecía su fotografía como elemento principal, mientras que la inscripción «Tte. alcalde», que identificaba el cargo al que postulaba, aparecía en letras considerablemente más pequeñas.

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El término corresponde a teniente alcalde, denominación asociada al primer regidor, quien reemplaza al burgomaestre en los supuestos previstos por la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, Maldonado no estaba inscrito formalmente como candidato a alcalde, sino como primer regidor de Somos Perú.

El portal local SanJuandeLurigancho.com.pe publicó el 4 de agosto un reporte sobre esta publicidad y cuestionó la diferencia entre el tamaño de la fotografía del alcalde y la inscripción que identificaba el cargo al que postulaba. Posteriormente, el 13 de septiembre, informó sobre la presencia de pancartas y banderolas con su imagen en avenidas como Próceres de la Independencia, Héroes del Cenepa y Central, así como en los alrededores de la estación Bayóvar.

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Esta publicidad resulta relevante para entender la controversia, pues Maldonado era la figura más visible de la campaña de Somos Perú en el distrito, aunque oficialmente postulaba como primer regidor y su sobrino aparecía inicialmente como candidato a alcalde.