Perú

Trabajadora con discapacidad de SuSalud denuncia maltrato laboral de procurador público: “Renuncia, no sirves para nada”

La servidora, de 65 años y con dificultades para desplazarse, asegura que recibió insultos y burlas de su superior, además de cuestionar que la institución no haya respondido a su denuncia.

Un reportaje del programa Contra Corriente presenta el testimonio de María Ángela Ortiz, trabajadora de la Procuraduría de Susalud con discapacidad física. Ortiz denuncia presuntos actos de hostigamiento y maltrato laboral por parte del procurador público Luis Ken Matsuzaka, señalando falta de acciones institucionales ante sus reclamos. La cobertura periodística incluye entrevistas a la denunciante y tomas exteriores en la vía pública frente a la entidad involucrada.
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Una servidora de 65 años con discapacidad física asegura que fue víctima de insultos, burlas y decisiones laborales que afectaron su bienestar. María Ángela Ortiz Valencia, trabajadora de la oficina de la Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), denunció presuntos actos de hostigamiento laboral por parte de Louis Ken Matsusaka Shimasaki, procurador público de la institución.

Según relató la denunciante en el reportaje emitido por el programa ‘Contra Corriente’ de Willax, los episodios incluyen expresiones ofensivas, burlas y decisiones sobre sus condiciones de trabajo que, considera, no tomaron en cuenta su discapacidad física.

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La septuagenaria señaló que realiza sus labores desde casa y que tiene dificultades para desplazarse debido a su condición física. Sin embargo, afirmó que el procurador solicitó a Recursos Humanos que retornara al trabajo presencial, pese a las limitaciones que presenta para movilizarse.

Trabajadora denuncia insultos y presuntas represalias

Ortiz relató que uno de los episodios que recuerda ocurrió cuando Matsusaka le habría exigido que renunciara durante un intercambio en su centro de labores. Según su testimonio, el funcionario le dijo: “Renuncia, no me sirves de nada”, además de utilizar una expresión insultante.

La trabajadora sostuvo que el incidente ocurrió delante de otras personas y que incluso un vigilante se acercó para preguntarle si se encontraba bien.

Composición dividida con la fachada del edificio de Susalud a la izquierda y el rostro de una mujer de cabello corto y canoso a la derecha
María Ángela Ortiz Valencia denuncia actos de hostigamiento laboral en la oficina de la Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Salud. (Willax)

También contó que, cuando solicitó al procurador que autorizara su rotación a otra área, recibió como respuesta un mensaje de WhatsApp con expresiones de burla: “Ja, ja, ja”.

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Otro de los hechos que cuestionó fue su designación como coordinadora de una brigada para un simulacro de sismo. Ortiz consideró que esa responsabilidad no tomó en cuenta sus dificultades para desplazarse y que la decisión habría sido una represalia luego de que reclamara ante Recursos Humanos por la negativa de un permiso para ausentarse por motivos médicos.

Regresó a la oficina donde habría ocurrido el hostigamiento

De acuerdo con el reportaje, en 2025 Susalud inició un proceso para evaluar la situación de la trabajadora y dispuso, como medida preventiva, su traslado a otra oficina, donde mantuvo el mismo sueldo y las mismas funciones.

Sin embargo, Ortiz afirmó que recientemente Recursos Humanos dispuso su retorno a su puesto original, sin brindarle una explicación que considerara suficiente. Esta decisión le generó preocupación porque tendría que volver al espacio donde, según su denuncia, ocurrieron los episodios de maltrato.

Fachada de la Superintendencia Nacional de Salud al lado de un retrato de un hombre con traje y corbata
El procurador público Louis Ken Matsusaka Shimasaki enfrenta una denuncia por hostigamiento laboral contra una trabajadora en la sede de Susalud. (Infobae Perú)

Me abandonó, porque hasta el día de hoy no recibo respuesta sobre qué fue de mi denuncia”, manifestó al programa, al cuestionar la falta de información sobre las acciones adoptadas por la institución.

Su denuncia debe pasar por el área del funcionario denunciado

Uno de los principales cuestionamientos expuestos en el reportaje está relacionado con el procedimiento para atender la queja. Según Ortiz, cuando acudió a Susalud para reportar los hechos, fue derivada a la Procuraduría. No obstante, el funcionario al que señala como presunto responsable es precisamente el titular de esa oficina.

Esta situación fue cuestionada por el abogado laboralista Tino Vargas, quien explicó que el hostigamiento laboral puede manifestarse mediante expresiones o comportamientos que afecten la dignidad e integridad del trabajador, así como a través de decisiones que perjudiquen sus condiciones laborales.

El especialista indicó que la trabajadora puede solicitar un pronunciamiento expreso sobre su queja y, si no obtiene respuesta, recurrir a una apelación ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

El equipo de ‘Contra Corriente’ acudió a las instalaciones de la Procuraduría de Susalud para recoger la versión de Matsusaka. Sin embargo, no logró ubicarlo. En el lugar, una trabajadora indicó que el personal del área se encontraba realizando labores remotas y que la Procuraduría no atendía denuncias de usuarios.

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