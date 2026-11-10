Perú

“Nunca la había visto”: congresistas de JP desconocen a la esposa de José Domingo Pérez, asesora de su bancada

La abogada percibe S/ 14.700 mensuales y su incorporación a la bancada se remonta a agosto. El exfiscal negó haber intervenido en su contratación y defendió su trayectoria

JP
Dos diputadas de Juntos por el Perú aseguran que no conocen a Vanessa Medina Muñoz, esposa del exfiscal José Domingo Pérez y asesora de la bancada en la Cámara Baja
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Dos diputadas de Juntos por el Perú aseguraron este lunes que no conocen a la abogada Vanessa Medina Muñoz, esposa del exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien se desempeña como asesora de la bancada de esa agrupación en la Cámara Baja y percibe una remuneración mensual de S/ 14.700, según registros del portal de Transparencia.

Catherine Palomino y Yenifer Paredes, dos de las parlamentarias más cercanas al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien Pérez defiende legalmente, respondieron al programa Beto a Saber de Willax que “nunca” habían visto a la letrada cuando fueron consultadas por su incorporación al grupo parlamentario.

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Medina Muñoz, quien cuenta con experiencia laboral en distintas instituciones públicas, mantiene un vínculo contractual con la bancada desde agosto de este año, cuando recibió S/ 9.310 por sus servicios. Actualmente, el monto consignado en los registros oficiales asciende a S/ 14.700 mensuales.

Al ser consultada sobre la contratación, Palomino respondió inicialmente: “No, ¿quién es?”. Después de que el periodista le precisara el nombre de la abogada, insistió: “No, no la conozco, nunca la había visto”. Cuando supo que se trataba de la esposa del exfiscal, sostuvo que el vocero de la agrupación, Ernesto Zunini, debía explicar su incorporación.

José Domingo Pérez
La abogada percibe S/ 14.700 mensuales por sus servicios en el grupo parlamentario. Su vínculo contractual comenzó en agosto, cuando recibió S/ 9.310, según los registros del portal de Transparencia

“Cualquier trabajador está en derecho de trabajar acá. Puede ser Pepito, Juanito”, manifestó al cuestionar que se le preguntara por el caso.

Por su parte, Paredes, sobrina del exmandatario, también aseguró que no conocía a la letrada. “No. Disculpe, no voy a responder”, contestó cuando le preguntaron si la había visto en el Congreso.

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El equipo periodístico acudió a los tres edificios donde funcionan las oficinas de Juntos por el Perú en el Parlamento, pero no consiguió ubicar a Medina Muñoz ni confirmar en cuál de ellos desempeña sus funciones. El reportaje añadió que la Presidencia del Legislativo señaló que la modalidad de trabajo remoto no está contemplada para este tipo de contratación.

La abogada ha laborado anteriormente en Perú Compras y en los ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas y Producción, además del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Durante su paso por esas entidades, sus remuneraciones bordearon los S/ 10.000.

Pérez había negado más temprano haber realizado alguna gestión para conseguirle el puesto en el Parlamento. “No. Tiene un currículum muy brillante mi esposa, con varios años en la administración pública (...). Mi esposa no está vinculada a ninguna entidad para poder cumplir la función que cumple ahora”, declaró a Perú21.

José Domingo Pérez negó haber intervenido en la incorporación de su esposa y defendió su trayectoria profesional. “Está sobrecalificada para un puesto en el Estado”, sostuvo a Perú21
José Domingo Pérez negó haber intervenido en la incorporación de su esposa y defendió su trayectoria profesional. “Está sobrecalificada para un puesto en el Estado”, sostuvo a Perú21

“Primero tiene usted que averiguarse bien sobre la trayectoria profesional de mi esposa. Y, como usted comprenderá, está sobrecalificada para un puesto en el Estado”, añadió.

El caso se ha hecho público en medio de la controversia que salpica a la bancada por la contratación de personas vinculadas a establecimiento penitenciario donde Castillo cumple condena por su fallido autogolpe.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la hija del director de Barbadillo y el hijo de un agente asignado a la custodia del exmandatario trabajan para Juntos por el Perú en el Parlamento, con remuneraciones de S/ 8.300 y S/ 8.000, respectivamente.

A estos casos se suma el de Héctor Sandoval, exdirector de Barbadillo, quien desde octubre se desempeña como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja, grupo parlamentario que tiene a su cargo la evaluación de un proyecto de amnistía para el exmandatario.

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