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Erick Osores lanzó advertencia a Alianza Lima tras polémica de Luis Advíncula ante Los Chankas: “Un día un árbitro sí lo va a sancionar”

El periodista se pronunció por el penal no cobrado del lateral ‘blanquiazul’ sobre Abdiel Ayarza, avisando que otro colegiado lo podría cobrar por el juego del ‘Rayo’

Erick Osores lanzó advertencia a Alianza Lima tras polémica de Luis Advíncula ante Los Chankas.
Erick Osores lanzó advertencia a Alianza Lima tras polémica de Luis Advíncula ante Los Chankas.
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El desenlace del partido entre Alianza Lima y Los Chankas quedó marcado por una jugada polémica de Luis Advíncula con Abdiel Ayarza en el área del cuadro visitante. El equipo local reclamó un penal que, de haberse sancionado, pudo haberle dado un triunfo en Andahuaylas.

Bajo esa premisa, el periodista Erick Osores consideró que la acción debió terminar con una falta a favor del cuadro ‘guerrero’. “Fue penal. Cuando conviene, el discurso es que el delantero se dejó caer; y otros días que tienen ganas, la teoría es que sí fue penal y que sí lo sujetó. Para mí es penal”, sostuvo en el programa Fútbol en América.

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El comunicador apuntó a que el ‘Rayo’ abrazó al panameño en una acción que el árbitro Bruno Pérez decidió no castigar. “Lo abraza. Obviamente el delantero se pone más débil, como sucede en todos los casos, y el árbitro no tuvo la intención de cobrar penal”, afirmó.

Los Chankas – Alianza Lima – Bruno Pérez – Liga 1 – Perú – deportes – 8 noviembre
La acción ocurrió en los descuentos, cuando Abdiel Ayarza cayó dentro del área tras un contacto con Luis Advíncula. La revisión del VAR no modificó la decisión inicial de Bruno Pérez y desató los reclamos locales. - captura: L1 MAX

Osores también aludió a la reacción de Juan Carlos Bazalar, técnico de Los Chankas, así como a la necesidad del equipo de conseguir un triunfo clave para clasificar a un torneo internacional. “Por eso Juan Carlos Bazalar estaba como loco, porque esos dos puntos más le servían para la Copa Sudamericana”, acotó.

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La advertencia de Erick Osores a Alianza Lima por Luis Advíncula

La opinión de Erick Osores fue más allá de la acción frente a Abdiel Ayarza. El periodista advirtió que Alianza Lima debería prestar atención al estilo de juego de Luis Advíncula, debido a que otro árbitro podría interpretar de forma distinta sus intervenciones dentro del área.

En Alianza Lima tendrían que estar preocupados, porque alguna vez les va a tocar un árbitro que sí sancione a Advíncula”, manifestó.

Luis Advíncula lleva 33 partidos jugados con Alianza Lima el 2026, entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Liga 1
Luis Advíncula lleva 33 partidos jugados con Alianza Lima el 2026, entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Liga 1

El periodista afirmó que el lateral peruano juega con frecuencia cerca del límite reglamentario. “Advíncula reparte patadas, juega bastante al límite y hace faltas en el área. En la mayoría de partidos es imprudente, absolutamente”, señaló.

El comunicador sostuvo que algunas de esas acciones merecen una sanción disciplinaria. Su planteamiento fue que la tolerancia arbitral puede variar de un partido a otro y que esa diferencia puede perjudicar a Alianza Lima más adelante.

“Hace unas faltas que son para tarjeta y se las pasan”, completó Osores. La advertencia apuntó a que el antecedente ante Los Chankas no garantiza que una situación similar vuelva a resolverse sin penal.

El periodista habló del penal no cobrado del 'Rayo' en el duelo ante Los Chankas en Andahuaylas. (Video: Fútbol en América)

Exárbitro FIFA sobre la polémica acción de Luis Advíncula en Los Chankas vs Alianza Lima

El exárbitro FIFA, Winston Reátegui, coincidió con la postura de que la jugada debía ser sancionada. Su análisis puso el foco en la duración del agarre y en la posición que Abdiel Ayarza tenía durante la disputa. “Acá miren ustedes que Advíncula, con toda su experiencia, lo tiene agarrado durante buen lapso de tiempo”, explicó en el programa Al Límite.

El exjuez admitió que algunos pueden considerar exagerada la caída del volante panameño. Aun así, sostuvo que ese aspecto no cambia la existencia de una sujeción que, en su opinión, configuraba una infracción dentro del área. “Es penal. Porque más allá que pueda exagerar en la caída, es una sujeción muy clara”, afirmó, para luego dejar en claro que Luis Advíncula suele tener este tipo de acciones en la cancha.

Reátegui rechazó la idea de que ambos futbolistas se hubieran sujetado de forma recíproca. “Acá existe una sujeción bastante larga en el tiempo, no es que ambos hayan forcejeado. Está siempre delante Ayarza, existe el jalón”, indicó el presidente de la CONAR, aludiendo que el futbolista de Los Chankas había ganado la posición de la pelota.

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