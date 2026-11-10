Senadores y diputados de Renovación Popular critican al JNE por frenar reelección encubierta de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga ofrece declaraciones frente a un micrófono durante una conferencia ante la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bancadas de Senadores y Diputados de Renovación Popular emitieron un comunicado conjunto en el que expresan “indignación y preocupación” por la Resolución N.° 4557-2026 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fallo que impide a Rafael López Aliaga asumir nuevamente la alcaldía de Lima por tratarse de una reelección encubierta.

Como se recuerda, la referida resolución establece que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal 2023-2026 no pueden volver a ocuparlo en la gestión 2027-2030, aun cuando hayan postulado como primeros regidores de sus listas. El criterio alcanza directamente a López Aliaga, quien dejó la Alcaldía de Lima en 2024 para postular a la Presidencia y luego integró la lista municipal de Renovación Popular como primer regidor, con la intención de acceder al cargo por la vía de la sucesión tras la renuncia del candidato original del partido.

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El pleno del JNE aprobó el criterio por mayoría, con los votos en contra de las magistradas Martha Maisch y Aarón Oyarce. Desde Renovación Popular remarcaron este aspecto.

En el primer punto del comunicado, las bancadas afirman respetar “la autonomía y las competencias constitucionales” del JNE, aunque de inmediato objetan que la interpretación del organismo supuestamente afecta los derechos de participación política y los principios de legalidad, seguridad jurídica y predictibilidad electoral.

Comunicado de Renovación Popular

“El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Por tratarse de una restricción a un derecho fundamental, debe interpretarse de manera estricta, SIN EXTENDER SUS ALCANCES A LA PROCLAMACIÓN O SUCESIÓN DEL PRIMER REGIDOR, SUPUESTOS PARA LOS QUE LA LEY NO ESTABLECE UN IMPEDIMENTO EXPRESO”, insisten.

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En el comunicado también se cuestiona los tiempos del proceso. Las bancadas señalan que el JNE conoció el caso desde agosto, pero fijó su criterio recién después de celebradas las elecciones. “La incertidumbre no debe trasladarse al elector”, sostiene el documento, que exige respeto al debido proceso, a la preclusión de las etapas electorales y a la voluntad expresada en las urnas. El texto agrega que “el JNE no puede reemplazar a los electores y elegir a los alcaldes”.

El comunicado cierra con un respaldo explícito a Rafael López Aliaga, y los recursos legales que se vayan a presentar. El texto expresa confianza en que los órganos electorales resuelvan “con imparcialidad y debida motivación”.

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La resolución del JNE constituye una decisión de última instancia y no admite apelación. La única vía que podría tomar Renovación Popular es interponer un amparo ante el Poder Judicial.

Con el criterio establecido por el tribunal electoral sobre las denominadas reelecciones encubiertas, la siguiente integrante habilitada en la lista de Renovación Popular, Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la agrupación, quedaría en condiciones de asumir la Alcaldía Metropolitana de Lima para el periodo 2027-2030. López Aliaga ya adelantó que presentará recursos penales, civiles y constitucionales contra integrantes del tribunal electoral antes de convocar a movilizaciones.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

¿Quién es Jeanette Alonzo?

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, contadora con 30 años de vínculo con Rafael López Aliaga, podría convertirse en la próxima alcaldesa de Lima. Ocupa el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular, agrupación que lideró la votación en los comicios municipales del 4 de octubre, aunque la proclamación oficial sigue pendiente.

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Su posibilidad de asumir surge de un pronunciamiento del JNE, que determinó que los exalcaldes no pueden reelegirse al figurar como primeros regidores. Esta restricción afecta directamente a López Aliaga, quien ya gobernó la capital en el período anterior. Según explicó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, cuando el primer regidor esté impedido de ejercer el cargo, debe asumir el siguiente integrante hábil de la lista, posición que ocupa Alonzo.

Nacida en 1974 en Jesús María, Alonzo es contadora pública desde 2002 y trabaja desde 1996 para el PRODEC, red de colegios vinculada a López Aliaga y al Opus Dei. Dentro de Renovación Popular ejerce como gerente central de Finanzas desde 2025.

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