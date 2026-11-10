Perú

Mario Hart asegura que incursionará en la cumbia y no descarta colaborar con Leslie Shaw: “Esperaré esa llamada”

El conductor de streaming viene retomando su carrera musical y destacó que viene haciendo cambios para no solo cantar reggaeton

Composición de dos fotos con el rostro de Mario Hart con gorra a la izquierda y Leslie Shaw con vestido rosado a la derecha
El cantante Mario Hart no descarta una colaboración musical con la intérprete Leslie Shaw en el género de la cumbia.
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Mario Hart dejó abierta la opción de grabar una canción con Leslie Shaw, su expareja, aunque aclaró que una posible colaboración dependerá de la propuesta musical. El cantante fue consultado sobre esa alternativa durante una entrevista con Amor y Fuego, donde además anunció cambios en el rumbo de su carrera.

El piloto de autos asistió el último fin de semana a un concierto de reggaetón junto con un grupo de amigos. Allí fue abordado por las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, que le preguntaron por su presente personal y profesional.

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Hart señaló que atraviesa esta etapa con tranquilidad y que también busca reservar espacios para compartir con sus amistades. “Sí, estoy disfrutando de la noche. De vez en cuando uno tiene derecho a divertirse”, respondió ante la consulta de la reportera.

Captura de televisión que presenta a Mario Hart de perfil con una gorra, rodeado por el público en un recinto amplio con rótulos informativos
Mario Hart asiste a un espectáculo multitudinario durante una transmisión del programa televisivo Amor y Fuego.

El artista también habló de la relación que mantiene con Korina Rivadeneira, madre de sus hijos. Aunque ambos decidieron terminar su vínculo sentimental, indicó que continúan reuniéndose por asuntos relacionados con la crianza.

Nos juntamos siempre por los chicos”, manifestó Hart. La expareja ha mantenido una dinámica cercana como padres y, hace poco, compartió la celebración por el cumpleaños de una de sus hijas.

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En el plano laboral, el conductor afirmó que desea ampliar su propuesta artística. Tras varios años ligado al reggaetón, adelantó que prepara una etapa en la que buscará acercarse a otros ritmos.

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“He hecho un giro en el género, ya no estoy tanto por el reguetón, sino explorando un poquito por la cumbia”, explicó Mario Hart en declaraciones recogidas por Amor y Fuego.

La intención de sumar la cumbia a su repertorio abre una nueva posibilidad para el cantante, quien en los últimos meses ha buscado retomar la música en paralelo a sus actividades como conductor de streaming y piloto.

Captura de televisión que presenta a un hombre con gorra y un recuadro donde baila con una mujer, acompañados de rótulos informativos
Un programa de televisión difunde imágenes del piloto y cantante Mario Hart en un evento social.

La reportera le planteó entonces un eventual reencuentro profesional con Leslie Shaw, con quien Hart compartió una relación sentimental años atrás y también coincidió en proyectos musicales.

Lejos de descartar la idea, el intérprete respondió con humor: “¿Tú crees que Leslie me llame para una colaboración? Esperaré esa llamada”.

Hart sostuvo que no cerraría la puerta a trabajar nuevamente con Shaw. No obstante, puntualizó que su decisión estaría vinculada a la calidad de la canción y a la afinidad que tenga con el proyecto.

Dependiendo del tema. Si el tema es bonito, vamos”, señaló. Por ahora, no existe un anuncio sobre una producción conjunta ni una conversación confirmada entre ambos para concretar ese encuentro musical.

Mario Hart descarta retomar su relación con Korina Rivadeneira

Durante la misma conversación, Mario Hart también se refirió a la posibilidad de reconciliarse con Korina Rivadeneira. El cantante descartó que exista un plan para retomar la relación y remarcó que ambos respetan la decisión que tomaron como pareja.

Yo creo que tomamos la decisión por algo de separarnos y creo que ambos estamos respetando eso”, expresó el artista al ser consultado sobre el vínculo actual que conserva con la modelo venezolana.

Korina Rivadeneira hace insólito comentario sobre Mario Hart, pero se arrepiente y lo elimina.
Korina Rivadeneira hace insólito comentario sobre Mario Hart, pero se arrepiente y lo elimina.

Hart afirmó que le alegra ver a Rivadeneira enfocada en sus propios objetivos. A la vez, sostuvo que el contacto entre ambos seguirá debido a las responsabilidades que comparten como padres.

Me encanta verla bien, me encanta verla feliz y creo que cada uno está por su lado ahora, pero siempre encontrándonos por el bienestar de los chicos”, añadió.

La expareja ha mostrado públicamente que mantiene una relación cordial después de la separación. Esa cercanía quedó reflejada en el reciente cumpleaños de su hija, fecha en la que ambos estuvieron presentes para acompañarla.

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