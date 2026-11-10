Perú

Corte de agua para este jueves 12 de noviembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Los vecinos deberán revisar la relación de sectores afectados para confirmar si sus viviendas están comprendidas en las restricciones previstas para esta jornada

Una mano abierta debajo de un grifo metálico del que sale un chorro delgado de agua hacia un lavabo blanco.
La suspensión del abastecimiento no comprenderá distritos completos, sino determinadas urbanizaciones, calles y zonas residenciales incluidas en el cronograma de la empresa estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Miles de vecinos de Lima Metropolitana deberán tomar previsiones ante la interrupción programada del servicio de agua potable para este jueves 12 de noviembre. Sedapal informó que ejecutará trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la capital, por lo que determinadas zonas permanecerán temporalmente sin abastecimiento mientras duren las labores técnicas.

La medida responde a intervenciones destinadas a conservar las redes de distribución y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura que permite llevar el recurso a los hogares. Sin embargo, la restricción no afectará por completo a los distritos incluidos en el cronograma. La suspensión alcanzará únicamente a determinadas urbanizaciones, calles y sectores residenciales, de acuerdo con la programación establecida por la empresa estatal.

PUBLICIDAD

Por ello, quienes residen en las jurisdicciones comprendidas deberán verificar con atención si su vivienda figura entre los puntos considerados para esta jornada. Revisar el detalle de las zonas resulta especialmente importante para organizar con anticipación el almacenamiento y uso del recurso durante el periodo de restricción.

Asimismo, los usuarios deberán tener en cuenta que cada intervención cuenta con una programación propia. Los horarios de suspensión variarán según el lugar donde se ejecuten los trabajos y las características de la red intervenida. El retorno del servicio tampoco ocurrirá simultáneamente en todos los sectores, ya que dependerá de la culminación de las labores previstas por Sedapal.

PUBLICIDAD

corte de agua
Las labores técnicas tienen como finalidad conservar y mejorar la infraestructura de distribución de agua potable que abastece a miles de hogares de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

  • A. H. Villa Alejandro I y III etapa
  • A. H. Villa Alejandro II y Ampliación
  • A. H. San José
  • A. H. UPIS San José de Lurín
  • A. H. Julio C. Tello Sector 18
  • A. H. Grupo Residencial G3 Parcela 3C
  • A. H. Príncipe de Asturias - Grupo D
  • Agru. Pachacámac Parcela 3C Grupo F
  • A. H. Señor de los Milagros-Pachacámac
  • A. H. República de Japón Grupo G Parcela 3C
  • Urb. Pachacámac IV etapa
  • Urb. Pachacámac Barrio 1 Sector I
  • P.I Señor de Luren
  • A. H. Villa Los Rosales
  • A. H. 19 de Julio
  • A. H. 1ro de Mayo
  • A. H. San Lorenzo de Huambo
  • A. H. Sector Los Cipreses
  • A. H. Clara Luisa de José Gálvez Sector VI
  • A. H. Nueva Juventud
  • A. H. Nuevo Progreso
  • P.J Poeta José Gálvez
  • A. H. San Camilo
  • Habilitaciones del Sector 450 / Reservorio CIDEPROC - José Gálvez
  • Cuadrante: Calle B, av. Los Eucaliptos, Área del Ministerio de Cultura, av. Lima, av. 12, av. Universitaria, av. Pachacútec, calle Los Tulipanes y calle Los Geranios
Una mano humana extendida bajo un chorro delgado de agua que sale de un grifo metálico sobre un fregadero.
Los cortes de agua tendrán diferentes horarios, debido a que cada intervención responderá a las condiciones particulares de las redes y los trabajos programados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador

A. H. La Unión

  • Sector 7 Grupos 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A
  • Sector 9 Grupo 1
  • Sector 9 Grupo 2 Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P
  • Sector 9 Grupo 2 Mzs. F, G, I
  • Sector 7 Grupo 4
  • A. H. Edilberto Ramos

A. H. Sector 9 Grupo 5

  • Ampliación La Encantada
  • Collasuyo
  • San Ignacio de Loyola
  • A. H. Collasuyo
  • Ampliación 3A 7mo, 9no, y 10mo
  • Sector Grupo 2A, 3A
  • Oasis 2 Mirador de Villa 200 Millas
  • Grupo 5 9no

A. H. El Mirador Mz. A Lote 1

  • A. H. La Encantada Grupo 1
  • A. H. 9no sector 1, 3
  • Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4, y 4A
  • AH Edilberto Ramos
  • A. H. Los Jardines de Pachacamac
  • Valle de Jesús
  • Héroes del Cenepa
  • A. H. Las Palmeras
  • A. H. Laureles de Villa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

  • Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa
  • Av. D
  • Av. A

Calles 14, 19, 25, 30, 31

Hora: 8 a. m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Temas Relacionados

corte de aguaVilla María del triunfoVilla El SalvadorLuriganchoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jesús Maldonado acusa al JNE de “venganza personal” tras quedar fuera de la alcaldía de San Juan de Lurigancho

El alcalde cuestionó que se estableciera nuevos criterios después de las elecciones y rechazó que Margiori Mejía pueda sucederlo. Antes de los comicios, había negado que su candidatura como primer regidor fuera una reelección encubierta y asegurado que su sobrino no renunciaría a la postulación, pero no fue así

Jesús Maldonado acusa al JNE de “venganza personal” tras quedar fuera de la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Fechas confirmadas para semifinales y final de la Liga 1 2026: ¿Cuándo se definirá al campeón nacional?

Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo definirán cómo serán los ‘play offs’ en la última fecha del Torneo Clausura. Entérate la programación de los duelos que definirán el título nacional

Fechas confirmadas para semifinales y final de la Liga 1 2026: ¿Cuándo se definirá al campeón nacional?

Perú y Tailandia firmarán un TLC antes del cierre del 2026: los inesperados productos que podrían intercambiar

La presidenta Keiko Fujimori anunció la firma de un tratado de libre comercio con Tailandia tras alcanzar un intercambio bilateral de USD 739 millones en 2025

Perú y Tailandia firmarán un TLC antes del cierre del 2026: los inesperados productos que podrían intercambiar

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

La entrenadora de Deportivo Géminis fue consultada sobre la posibilidad de regresar a la ‘bicolor’, en un momento crítico para el voleibol nacional

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

El primer ministro confirmó que la presidenta no llegará a la jornada final de la visita papal y respaldó el viaje a la cumbre de APEC y a Japón como una prioridad para las relaciones exteriores del país

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jesús Maldonado acusa al JNE de “venganza personal” tras quedar fuera de la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Jesús Maldonado acusa al JNE de “venganza personal” tras quedar fuera de la alcaldía de San Juan de Lurigancho

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Senadores y diputados de Renovación Popular critican al JNE por frenar reelección encubierta de Rafael López Aliaga

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

“Nunca la había visto”: congresistas de JP desconocen a la esposa de José Domingo Pérez, asesora de su bancada

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Aldo Miyashiro a Pietro Sibille tras vencer su adicción: “Es un milagro para todos los que lo queremos bien”

El emotivo mensaje de Aldo Miyashiro a Pietro Sibille tras vencer su adicción: “Es un milagro para todos los que lo queremos bien”

Andrea Montenegro muestra a qué se dedica en Colombia tras alejarse de la televisión peruana y recibe elogios: “Talento puro”

Florcita Polo afirma que Luiggi Yarasca le pidió matrimonio para que retire la denuncia en su contra: “Que me amaba”

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

Luiggi Yarasca evita explicar los moretones de Florcita Polo y enfrenta a Magaly Medina en vivo: “A mí no me amenaces”

DEPORTES

Fechas confirmadas para semifinales y final de la Liga 1 2026: ¿Cuándo se definirá al campeón nacional?

Fechas confirmadas para semifinales y final de la Liga 1 2026: ¿Cuándo se definirá al campeón nacional?

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

Erick Osores lanzó advertencia a Alianza Lima tras polémica de Luis Advíncula ante Los Chankas: “Un día un árbitro sí lo va a sancionar”

Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista

“La final es el objetivo de Alianza Lima desde el primer día”: el comentario del asistente de Pablo Guede sobre la recta final de la Liga 1 2026