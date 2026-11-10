Corte de agua para este jueves 12 de noviembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Miles de vecinos de Lima Metropolitana deberán tomar previsiones ante la interrupción programada del servicio de agua potable para este jueves 12 de noviembre. Sedapal informó que ejecutará trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la capital, por lo que determinadas zonas permanecerán temporalmente sin abastecimiento mientras duren las labores técnicas.
La medida responde a intervenciones destinadas a conservar las redes de distribución y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura que permite llevar el recurso a los hogares. Sin embargo, la restricción no afectará por completo a los distritos incluidos en el cronograma. La suspensión alcanzará únicamente a determinadas urbanizaciones, calles y sectores residenciales, de acuerdo con la programación establecida por la empresa estatal.
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Por ello, quienes residen en las jurisdicciones comprendidas deberán verificar con atención si su vivienda figura entre los puntos considerados para esta jornada. Revisar el detalle de las zonas resulta especialmente importante para organizar con anticipación el almacenamiento y uso del recurso durante el periodo de restricción.
Asimismo, los usuarios deberán tener en cuenta que cada intervención cuenta con una programación propia. Los horarios de suspensión variarán según el lugar donde se ejecuten los trabajos y las características de la red intervenida. El retorno del servicio tampoco ocurrirá simultáneamente en todos los sectores, ya que dependerá de la culminación de las labores previstas por Sedapal.
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¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
- A. H. Villa Alejandro I y III etapa
- A. H. Villa Alejandro II y Ampliación
- A. H. San José
- A. H. UPIS San José de Lurín
- A. H. Julio C. Tello Sector 18
- A. H. Grupo Residencial G3 Parcela 3C
- A. H. Príncipe de Asturias - Grupo D
- Agru. Pachacámac Parcela 3C Grupo F
- A. H. Señor de los Milagros-Pachacámac
- A. H. República de Japón Grupo G Parcela 3C
- Urb. Pachacámac IV etapa
- Urb. Pachacámac Barrio 1 Sector I
- P.I Señor de Luren
- A. H. Villa Los Rosales
- A. H. 19 de Julio
- A. H. 1ro de Mayo
- A. H. San Lorenzo de Huambo
- A. H. Sector Los Cipreses
- A. H. Clara Luisa de José Gálvez Sector VI
- A. H. Nueva Juventud
- A. H. Nuevo Progreso
- P.J Poeta José Gálvez
- A. H. San Camilo
- Habilitaciones del Sector 450 / Reservorio CIDEPROC - José Gálvez
- Cuadrante: Calle B, av. Los Eucaliptos, Área del Ministerio de Cultura, av. Lima, av. 12, av. Universitaria, av. Pachacútec, calle Los Tulipanes y calle Los Geranios
Villa El Salvador
A. H. La Unión
- Sector 7 Grupos 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A
- Sector 9 Grupo 1
- Sector 9 Grupo 2 Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P
- Sector 9 Grupo 2 Mzs. F, G, I
- Sector 7 Grupo 4
- A. H. Edilberto Ramos
A. H. Sector 9 Grupo 5
- Ampliación La Encantada
- Collasuyo
- San Ignacio de Loyola
- A. H. Collasuyo
- Ampliación 3A 7mo, 9no, y 10mo
- Sector Grupo 2A, 3A
- Oasis 2 Mirador de Villa 200 Millas
- Grupo 5 9no
A. H. El Mirador Mz. A Lote 1
- A. H. La Encantada Grupo 1
- A. H. 9no sector 1, 3
- Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4, y 4A
- AH Edilberto Ramos
- A. H. Los Jardines de Pachacamac
- Valle de Jesús
- Héroes del Cenepa
- A. H. Las Palmeras
- A. H. Laureles de Villa
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Lurigancho
- Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa
- Av. D
- Av. A
Calles 14, 19, 25, 30, 31
Hora: 8 a. m - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Agru. Sagrado Corazón de Jesús
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
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