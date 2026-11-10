Corte de agua para este jueves 12 de noviembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La suspensión del abastecimiento no comprenderá distritos completos, sino determinadas urbanizaciones, calles y zonas residenciales incluidas en el cronograma de la empresa estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miles de vecinos de Lima Metropolitana deberán tomar previsiones ante la interrupción programada del servicio de agua potable para este jueves 12 de noviembre. Sedapal informó que ejecutará trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la capital, por lo que determinadas zonas permanecerán temporalmente sin abastecimiento mientras duren las labores técnicas.

La medida responde a intervenciones destinadas a conservar las redes de distribución y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura que permite llevar el recurso a los hogares. Sin embargo, la restricción no afectará por completo a los distritos incluidos en el cronograma. La suspensión alcanzará únicamente a determinadas urbanizaciones, calles y sectores residenciales, de acuerdo con la programación establecida por la empresa estatal.

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Por ello, quienes residen en las jurisdicciones comprendidas deberán verificar con atención si su vivienda figura entre los puntos considerados para esta jornada. Revisar el detalle de las zonas resulta especialmente importante para organizar con anticipación el almacenamiento y uso del recurso durante el periodo de restricción.

Asimismo, los usuarios deberán tener en cuenta que cada intervención cuenta con una programación propia. Los horarios de suspensión variarán según el lugar donde se ejecuten los trabajos y las características de la red intervenida. El retorno del servicio tampoco ocurrirá simultáneamente en todos los sectores, ya que dependerá de la culminación de las labores previstas por Sedapal.

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Las labores técnicas tienen como finalidad conservar y mejorar la infraestructura de distribución de agua potable que abastece a miles de hogares de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

A. H. Villa Alejandro I y III etapa

A. H. Villa Alejandro II y Ampliación

A. H. San José

A. H. UPIS San José de Lurín

A. H. Julio C. Tello Sector 18

A. H. Grupo Residencial G3 Parcela 3C

A. H. Príncipe de Asturias - Grupo D

Agru. Pachacámac Parcela 3C Grupo F

A. H. Señor de los Milagros-Pachacámac

A. H. República de Japón Grupo G Parcela 3C

Urb. Pachacámac IV etapa

Urb. Pachacámac Barrio 1 Sector I

P.I Señor de Luren

A. H. Villa Los Rosales

A. H. 19 de Julio

A. H. 1ro de Mayo

A. H. San Lorenzo de Huambo

A. H. Sector Los Cipreses

A. H. Clara Luisa de José Gálvez Sector VI

A. H. Nueva Juventud

A. H. Nuevo Progreso

P.J Poeta José Gálvez

A. H. San Camilo

Habilitaciones del Sector 450 / Reservorio CIDEPROC - José Gálvez

Cuadrante: Calle B, av. Los Eucaliptos, Área del Ministerio de Cultura, av. Lima, av. 12, av. Universitaria, av. Pachacútec, calle Los Tulipanes y calle Los Geranios

Los cortes de agua tendrán diferentes horarios, debido a que cada intervención responderá a las condiciones particulares de las redes y los trabajos programados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador

A. H. La Unión

Sector 7 Grupos 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A

Sector 9 Grupo 1

Sector 9 Grupo 2 Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P

Sector 9 Grupo 2 Mzs. F, G, I

Sector 7 Grupo 4

A. H. Edilberto Ramos

A. H. Sector 9 Grupo 5

Ampliación La Encantada

Collasuyo

San Ignacio de Loyola

A. H. Collasuyo

Ampliación 3A 7mo, 9no, y 10mo

Sector Grupo 2A, 3A

Oasis 2 Mirador de Villa 200 Millas

Grupo 5 9no

A. H. El Mirador Mz. A Lote 1

A. H. La Encantada Grupo 1

A. H. 9no sector 1, 3

Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4, y 4A

AH Edilberto Ramos

A. H. Los Jardines de Pachacamac

Valle de Jesús

Héroes del Cenepa

A. H. Las Palmeras

A. H. Laureles de Villa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa

Av. D

Av. A

Calles 14, 19, 25, 30, 31

Hora: 8 a. m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.