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Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo: “No me iba a convocar nunca”

La entrenadora de Deportivo Géminis fue consultada sobre la posibilidad de regresar a la ‘bicolor’, en un momento crítico para el voleibol nacional

La entrenadora de Deportivo Géminis cuenta el contacto que tuvo con el seleccionador nacional. Créditos: La Cátedra Deportes.
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El regreso de Natalia Málaga a Deportivo Géminis concentró la atención durante el fin de semana. La entrenadora peruana le imprimió otra dinámica y actitud a su equipo, que exigió al vigente tricampeón, Alianza Lima, en la cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Tras la derrota ante el cuadro ‘blanquiazul’, Málaga atendió a distintos medios y abordó varios temas, entre ellos una eventual vuelta a la selección peruana.

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En diálogo con La Cátedra Deportes, le recordaron el contacto que tuvo con Antonio Rizola para integrar su comando técnico como asistente. La técnica, de 62 años, respondió ante las cámaras: “No me iba a convocar nunca igual, pero bueno”.

Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo.
Natalia Málaga habla de su contacto con Antonio Rizola para volver a la selección peruana de vóley y opina de su trabajo.

Su opinión de la forma de trabajo en la selección peruana

Posteriormente, la entrenadora de Deportivo Géminis se refirió al trabajo de Antonio Rizola al frente de la selección peruana. Málaga sostuvo que la planificación debe responder a los objetivos inmediatos, sobre todo cuando un torneo importante está cerca.

“Lógicamente, cuando preparas tu trabajo y tus proyectos, hay metas a mediano, largo y corto plazo. Lamentablemente, si tienes dos o tres meses para un campeonato importante, tu trabajo no puede ser a largo plazo. No puedes estar mirando el campeonato del próximo año para clasificar a la Olimpiada, digamos. Te hablo así, a lo suelto”, declaró.

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La peruana consideró que el comando técnico debe priorizar el torneo más próximo y ajustar las cargas de preparación en función de ese objetivo. “Tienes que trabajar para el campeonato que viene ahora. Entonces, tienes que empezar a cambiar tu manera de entrenar, agilizar más ese trabajo; es decir, lograr que tus jugadoras estén activas para este momento. Es un objetivo de corto plazo”.

Asimismo, descartó que el presente de la ‘bicolor’ responda a una falta de jugadoras. “Todo el mundo dice: ‘No sabe proyectar, no sabe generar trabajo, al final quedan las jugadoras’. Sí, las jugadoras quedan, pero no continúan con ese mismo trabajo”.

Málaga insistió en que se requiere una mejor estructura de planificación en la selección peruana. “Hay trabajos en los que tienes que programarte, cumplirlos en ese momento y llegar al punto perfecto para tu campeonato. Luego debes bajar la carga, porque no tienes nada más inmediato. Ahí empiezas a preparar de otra manera, a corregir las cosas y a darles un poco más de parte técnica, sin matarlas en la parte física. Hay que cuidarlas más y aprovechar para prepararlas técnicamente mejor”.

La técnica afirmó que esa metodología era una de las situaciones que más le incomodaban cuando era jugadora. “Detestaba que me mataran antes, cuando mi campeonato era el próximo año. Primero empiezas una pretemporada para preparar a tu jugadora para lo que viene durante esos cuatro, cinco, seis, siete u ocho meses”.

De todos modos, dejó claro que no cuestiona la preparación de Rizola y de su comando técnico, aunque expresó diferencias con el método de trabajo. “Yo no digo que no saben. Tienen que saber: es gente preparada, son técnicos con nivel internacional tres, instructores y todo eso. Ellos saben muy bien de esto y son quienes nos enseñan como entrenadores, a quienes tomamos los cursos y todas esas cosas”.

El entrenador de la ‘bicolor’ defendió el trabajo realizado por sus jugadoras y resaltó la evolución mostrada durante el torneo. (Video: Latina)

Su lamento por el presente del vóley peruano

Natalia Málaga también lamentó el presente del vóley peruano y recordó la trayectoria de la selección, de la que formó parte como jugadora.

Lo triste es que Perú tiene una historia de voleibol rica, muy rica. Estar como estamos es doloroso, al menos para mí, porque esa historia me ha costado sudor, como a todas mis compañeras y a todas las personas que fuimos parte de ella”, expresó.

La entrenadora de Deportivo Géminis evitó calificar el trabajo de Antonio Rizola y consideró que esa evaluación corresponde a la dirigencia de la Federación Peruana de Voleibol. “No quiero calificar nada. Quien tiene que calificar ese trabajo es el presidente de la federación. Yo no soy nadie para decir qué está bien o qué está mal”, señaló.

Natalia Málaga fue la entrenadora de la selección peruana de vóley.
Natalia Málaga fue la entrenadora de la selección peruana de vóley.

No obstante, manifestó su preocupación por la situación del vóley nacional, que durante su etapa como jugadora obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

A mí me da mucha pena que no estemos en el lugar que nos corresponde, donde debemos estar, porque gente hay y jugadoras hay. Hay que poner mucha disciplina para que esas jugadoras entren en el camino del embudo. Están todas por su lado, haciendo bien las cosas, contentas y entrenando en sus clubes”, apuntó.

Finalmente, Málaga sostuvo que la selección debe reforzar el sentido de pertenencia de las voleibolistas, más allá del trabajo táctico y físico. “Tienes que darles ciertas cosas que las animen a lograr en una selección lo que hacen en sus clubes, porque están vistiendo y representando a su país. Ese sentimiento es muy importante”.

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